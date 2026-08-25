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'El Hadji Malick Diouf seria perfeito' - Paul Parker pede ao Manchester United que contrate a estrela do West Ham para resolver o problema de Luke Shaw na lateral esquerda
Parker pede investida por Diouf
A lenda do Manchester United Parker fez uma recomendação clara ao seu ex-clube, insistindo que Diouf, do West Ham, é o jogador necessário para resolver a posição de lateral-esquerdo.
O United já tem sido ativo no mercado, concluindo uma importante reformulação no meio-campo com as chegadas de Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans. No entanto, o lado defensivo segue sendo uma grande preocupação para a equipe de Michael Carrick à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.
Ao falar sobre a possível transferência, Parker disse ao Metro: "Por £ 30 milhões, por que o United não contrata Diouf, do West Ham? Grande pé esquerdo, cruza maravilhosamente bem, sem dúvida. Ele vai e volta pelo lado, está bastante à vontade na defesa, mas, se você tiver posse de bola suficiente, ele vai avançar e criar gols."
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As dificuldades de Shaw sob os holofotes
A urgência por um novo lateral-esquerdo foi ampliada pelas atuações recentes e pelo histórico físico de Luke Shaw. As preocupações aumentaram após a rodada de abertura da temporada, quando o jogador de 31 anos teve culpa direta no segundo gol em uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Hull City.
Parker foi direto em sua avaliação da situação atual, sugerindo que a falta de dinamismo de Shaw está atrapalhando a equipe nas transições. "Eles não podem se colocar na posição de ficarem presos ao Shaw e terem que depender dele, porque ele não consegue fazer o que o lateral-esquerdo moderno faz", explicou Parker. "Você quer alguém que queira correr, em vez de alguém que só vai correr se for para receber a bola."
Admissões internas e lapsos defensivos
A derrota para o Hull City provocou uma reflexão profunda no vestiário do United. O próprio Shaw foi notavelmente franco após o apito final, fazendo uma admissão chocante de que o time não estava preparado para o desafio que enfrentou. Shaw disse à imprensa: "É decepcionante. Sabíamos dos pontos fortes do Hull, que são as bolas paradas, jogar pelos lados e mandar cruzamentos para a área. Defendemos bem em alguns períodos, mas sofrer dois gols em bolas paradas não foi aceitável."
Shaw ainda admitiu que a equipe "não teve o toque decisivo no ataque" para tirar algo do jogo, ao mesmo tempo em que reiterou que não havia "desculpa alguma" para o resultado. O experiente defensor concluiu: "O Manchester United deveria ter ido a Hull, com todo o respeito a eles, e garantido a vitória."
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Alvos alternativos de transferência do Manchester United
Enquanto Parker defende a contratação de Diouf, o Manchester United estaria avaliando vários outros candidatos para preencher a lacuna. O clube havia demonstrado interesse em Lewis Hall, do Newcastle United, mas o Newcastle teria barrado qualquer possível saída do jovem defensor. Consequentemente, o Manchester United voltou sua atenção para outro alvo e manteve conversas iniciais sobre Alejandro Balde, do Barcelona.
Parker, porém, segue firme em sua convicção de que a experiência de Diouf na Premier League faz dele a melhor escolha para causar impacto imediato. "Ele não custa muito dinheiro e você tem alguém que já jogou nesta liga, em vez de ir buscar alguém do Barcelona que não jogou, e você tem ali alguém que realmente conhece a liga e vai se adaptar de imediato", disse Parker.
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