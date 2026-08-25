A lenda do Manchester United Parker fez uma recomendação clara ao seu ex-clube, insistindo que Diouf, do West Ham, é o jogador necessário para resolver a posição de lateral-esquerdo.

O United já tem sido ativo no mercado, concluindo uma importante reformulação no meio-campo com as chegadas de Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans. No entanto, o lado defensivo segue sendo uma grande preocupação para a equipe de Michael Carrick à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.

Ao falar sobre a possível transferência, Parker disse ao Metro: "Por £ 30 milhões, por que o United não contrata Diouf, do West Ham? Grande pé esquerdo, cruza maravilhosamente bem, sem dúvida. Ele vai e volta pelo lado, está bastante à vontade na defesa, mas, se você tiver posse de bola suficiente, ele vai avançar e criar gols."