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El Hadji Diouf, ex-jogador do Liverpool, recebe pena de prisão suspensa após ser processado pela ex-esposa
Disputa por pensão alimentícia é decidida na Justiça
O ex-jogador da seleção do Senegal foi processado por sua ex-esposa no ano passado após deixar de efetuar pagamentos que totalizavam quase 14 mil libras. Após o divórcio de Bishop em 2023, Diouf foi legalmente obrigado a pagar pensão alimentícia mensal para a filha do casal, Keyla, que hoje tem 17 anos. O tribunal havia determinado anteriormente que o ex-atacante da Premier League pagasse 670 libras por mês, além de arcar com despesas médicas e mensalidades escolares.
No entanto, o tribunal constatou que Diouf não havia efetuado esses pagamentos por mais de um ano. Em uma audiência na terça-feira, um juiz proferiu uma sentença suspensa de um ano e ordenou que ele pagasse dez milhões de francos da África Ocidental, o que equivale a aproximadamente £ 13.220, à sua ex-esposa. O processo judicial havia sido adiado várias vezes, com Diouf supostamente não comparecendo a várias audiências agendadas antes que a sentença final fosse proferida em sua ausência.
- AFP
Equipe jurídica questiona a fortuna de Diouf
Os advogados que representam Valerie Bishop, Baboucar Cisse e Cheikh Sy argumentaram com sucesso que o ex-jogador de futebol possuía meios financeiros para saldar a dívida. Eles destacaram suas fontes de renda diversificadas, que supostamente incluem imóveis, contratos publicitários e seu envolvimento profissional contínuo com a Federação Senegalesa de Futebol. A acusação sustentou que a falta de pagamento foi uma escolha, e não resultado de dificuldades financeiras.
De acordo com a legislação senegalesa, especificamente o Artigo 351, o sistema jurídico adota uma postura firme contra a recusa em pagar pensão alimentícia, sendo que penas de prisão são frequentemente utilizadas como medida dissuasória. O consultor jurídico Mame Adama Gueye fez uma avaliação direta durante o julgamento em novembro passado, afirmando: “Diouf é totalmente solvente. Ele tem meios para pagar, mas se recusa a fazê-lo.” Essa teimosa recusa em cumprir a ordem judicial inicial acabou levando às acusações criminais e à subsequente pena de prisão suspensa.
Uma carreira polêmica dentro e fora de campo
Diouf chegou a Anfield com uma reputação de grande prestígio após uma transferência de 10 milhões de libras do Lens em 2002, mas é amplamente lembrado como uma das contratações mais decepcionantes da história do Liverpool. Durante sua passagem por Merseyside, ele conseguiu um rendimento decepcionante de apenas três gols em 55 partidas da Premier League. Ele acabou deixando o clube para jogar no Bolton Wanderers, onde teve uma fase mais produtiva, antes de continuar uma carreira nômade passando pelo Sunderland, Blackburn Rovers, Leeds United e Rangers.
Embora sua carreira no futebol inglês tenha sido frequentemente marcada pela inconsistência, Diouf continua sendo um ícone reconhecido em seu país natal. Ele foi o catalisador da histórica campanha do Senegal até as quartas de final da Copa do Mundo de 2002, uma campanha que ficou famosa por incluir uma vitória na estreia sobre a França, então atual campeã. Sua excelência individual durante esse período lhe rendeu dois prêmios de Jogador Africano do Ano e um lugar na prestigiosa lista FIFA 100 de Pelé, que reúne os maiores jogadores de futebol vivos.
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Histórico de problemas disciplinares
Apesar de seu talento inegável, a reputação de Diouf era frequentemente manchada por problemas disciplinares e incidentes de comportamento antidesportivo. Ele se tornou um vilão para muitos torcedores ingleses, principalmente por seu envolvimento em vários incidentes de cuspidas que ganharam grande repercussão. Ele foi multado em £ 5.000 pelo Tribunal de Glasgow por cuspir em um torcedor do Celtic durante uma partida da Copa da UEFA e, posteriormente, recebeu uma suspensão de três jogos por uma infração semelhante envolvendo o zagueiro do Portsmouth, Arjan de Zeeuw.