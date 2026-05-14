El Hadji Diouf, ex-jogador do Liverpool, recebe pena de prisão suspensa após ser processado pela ex-esposa

O ex-jogador da seleção do Senegal foi processado por sua ex-esposa no ano passado após deixar de efetuar pagamentos que totalizavam quase 14 mil libras. Após o divórcio de Bishop em 2023, Diouf foi legalmente obrigado a pagar pensão alimentícia mensal para a filha do casal, Keyla, que hoje tem 17 anos. O tribunal havia determinado anteriormente que o ex-atacante da Premier League pagasse 670 libras por mês, além de arcar com despesas médicas e mensalidades escolares.

No entanto, o tribunal constatou que Diouf não havia efetuado esses pagamentos por mais de um ano. Em uma audiência na terça-feira, um juiz proferiu uma sentença suspensa de um ano e ordenou que ele pagasse dez milhões de francos da África Ocidental, o que equivale a aproximadamente £ 13.220, à sua ex-esposa. O processo judicial havia sido adiado várias vezes, com Diouf supostamente não comparecendo a várias audiências agendadas antes que a sentença final fosse proferida em sua ausência.