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krosche milanGetty Images
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Eintracht Frankfurt: Krosche se despede e é nomeado membro vitalício do clube; a partir de 1º de janeiro, trabalhará para o Milan

Milan

O dirigente alemão, futuro integrante do Milan, foi nomeado membro vitalício do Eintracht Frankfurt.

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Markus Krosche está a um passo de assumir o cargo de Head of Football do Milan. O dirigente alemão é a escolha de Gerry Cardinale para reforçar a estrutura de gestão do clube da rua Aldo Rossi. O número um da Red Bird valoriza tanto a visão de longo prazo quanto a metodologia adotada pelo dirigente alemão de 46 anos ao longo da carreira.

  • NOMEADO MEMBRO VITALÍCIO

    Cinco anos de grandes conquistas e objetivos alcançados, como o título da Liga Europa em 2022 e o terceiro lugar em 2025, não são esquecidos tão facilmente. No caso de Markus Krosche e do Eintracht Frankfurt, pode-se até dizer que nunca serão. No perfil do clube alemão no X, foi publicado o anúncio da nomeação do dirigente alemão de 46 anos como membro vitalício. Um jantar em Paderborn, na casa de Krosche, com todos os assistentes do dirigente e alguns membros do conselho de administração, para marcar uma despedida sincera e respeitosa com a história construída juntos.

  • Em vigor a partir de 1º de janeiro

    Segundo as últimas informações de bastidores, já estamos na fase de elaboração do contrato que ligará Krosche ao Milan pelos próximos 3 anos. O agora ex-integrante do Eintracht Frankfurt começará a trabalhar no Milan em 1º de janeiro, mas já nas próximas semanas estará envolvido nas atividades do clube, estudando o elenco e as necessidades no mercado de transferências.

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