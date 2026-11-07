Eintracht Frankfurt: Krosche se despede e é nomeado membro vitalício do clube; a partir de 1º de janeiro, trabalhará para o Milan

Cinco anos de grandes conquistas e objetivos alcançados, como o título da Liga Europa em 2022 e o terceiro lugar em 2025, não são esquecidos tão facilmente. No caso de Markus Krosche e do Eintracht Frankfurt, pode-se até dizer que nunca serão. No perfil do clube alemão no X, foi publicado o anúncio da nomeação do dirigente alemão de 46 anos como membro vitalício. Um jantar em Paderborn, na casa de Krosche, com todos os assistentes do dirigente e alguns membros do conselho de administração, para marcar uma despedida sincera e respeitosa com a história construída juntos.