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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

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Egito, Ziko é contundente: “Árbitro parcial. A Copa do Mundo foi manipulada a favor da Argentina; parabéns a eles, que já venceram: está tudo planejado”

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo

Mostafa Ziko não aceita isso. O atacante do Egito criticou o árbitro François Letexier após a derrota para a Argentina: “Não é justo, não é justo, não há mais nada a acrescentar. O árbitro não foi justo. Ele roubou o esforço de uma nação inteira desde o início. A Copa do Mundo está viciada a favor da Argentina; parabéns a eles, que já ganharam a Copa do Mundo: está tudo planejado”.

  • Em seguida, ele continua: “Peço desculpas aos nossos torcedores; queríamos deixá-los felizes, mas não conseguimos. Mas isso não dependia de nós, e sim do árbitro. Agradeço ao povo egípcio e parabenizo a Argentina pela conquista da Copa do Mundo”.

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