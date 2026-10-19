Egito sofre sanções da Fifa! Hossam Hassan, Ibrahim Hassan e Mostafa Zico são punidos após confronto com a Argentina na Copa do Mundo

A Fifa impôs um duro golpe à seleção egípcia ao suspender por várias partidas integrantes de sua comissão técnica e um jogador de destaque após o confronto acirrado das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A entidade máxima do futebol confirmou que o técnico Hossam Hassan e o gerente da equipe Ibrahim Hassan receberam, cada um, uma suspensão de três partidas. A punição foi ainda mais severa para o atacante Mostafa Zico, suspenso por cinco jogos por seu envolvimento nos incidentes após a partida que marcaram a eliminação do Egito do torneio.

As sanções decorrem do confronto decisivo contra a Argentina, no qual o Egito desperdiçou uma vantagem de dois gols e sofreu uma dolorosa derrota por 3 a 2. O período após o jogo foi marcado por acusações de parcialidade da arbitragem, com a delegação egípcia manifestando sua indignação dentro e fora de campo. As punições representam um revés significativo para a seleção na transição para seu próximo ciclo competitivo, especialmente porque a EFA decidiu recentemente aprovar a prorrogação do contrato de Hossam Hassan até a Copa do Mundo de 2030.



