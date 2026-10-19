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Egito sofre sanções da Fifa! Hossam Hassan, Ibrahim Hassan e Mostafa Zico são punidos após confronto com a Argentina na Copa do Mundo
Egito é alvo de dura medida disciplinar
A Fifa impôs um duro golpe à seleção egípcia ao suspender por várias partidas integrantes de sua comissão técnica e um jogador de destaque após o confronto acirrado das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A entidade máxima do futebol confirmou que o técnico Hossam Hassan e o gerente da equipe Ibrahim Hassan receberam, cada um, uma suspensão de três partidas. A punição foi ainda mais severa para o atacante Mostafa Zico, suspenso por cinco jogos por seu envolvimento nos incidentes após a partida que marcaram a eliminação do Egito do torneio.
As sanções decorrem do confronto decisivo contra a Argentina, no qual o Egito desperdiçou uma vantagem de dois gols e sofreu uma dolorosa derrota por 3 a 2. O período após o jogo foi marcado por acusações de parcialidade da arbitragem, com a delegação egípcia manifestando sua indignação dentro e fora de campo. As punições representam um revés significativo para a seleção na transição para seu próximo ciclo competitivo, especialmente porque a EFA decidiu recentemente aprovar a prorrogação do contrato de Hossam Hassan até a Copa do Mundo de 2030.
- AFP
Jogos importantes perdidos durante a fase de classificação
O momento dessas suspensões trará consideráveis problemas logísticos para a Associação Egípcia de Futebol durante as próximas datas internacionais. Hossam e Ibrahim Hassan perderão os dois jogos contra o Malawi, marcados para o mês que vem pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. Além disso, a dupla de treinadores não estará à beira do campo na partida decisiva das eliminatórias contra Angola, em março de 2027.
A punição de Mostafa Zico é ainda mais extensa e o impedirá de atuar pela seleção até junho de 2027. Isso significa que o ponta ficará fora das quatro partidas restantes da campanha nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, além de mais um compromisso internacional. A ausência de um titular habitual por tanto tempo representa um desafio tático para o Egito. A EFA confirmou os detalhes em uma publicação oficial nas redes sociais, na qual especificou as partidas afetadas pela decisão do Comitê Disciplinar da Fifa.
Comentários polêmicos motivam investigação
A ação disciplinar tem origem nas declarações inflamadas das pessoas envolvidas, especialmente nas que questionaram a integridade do torneio. Segundo relatos, Hossam fez comentários de natureza política durante uma entrevista coletiva antes da partida e sugeriu que a Argentina recebeu tratamento preferencial por ser a atual campeã e por razões comerciais. Ele afirmou que os princípios do jogo limpo não foram respeitados e que fatores externos influenciaram indevidamente o resultado da partida, sentimento que se espalhou pelo vestiário egípcio.
O jogador Mostafa Zico foi ainda mais longe ao descrever o torneio como “manipulado” e acusar os responsáveis pela arbitragem de desperdiçar intencionalmente os esforços da nação egípcia. Essas declarações, somadas aos gestos de confronto de Hossam Hassan em direção ao árbitro, que incluíram um sinal de “não ao racismo”, serviram de base para o relatório da Fifa.
A EFA já havia tentado defender o trio ao apresentar esclarecimentos jurídicos sobre suas condutas, mas a Comissão Disciplinar concluiu que as ações e palavras usadas eram suficientes para justificar as suspensões por vários jogos que agora afetam o futuro imediato do Egito.
EFA responde às conclusões da FIFA
Em resposta à notícia, a Associação Egípcia de Futebol divulgou um comunicado oficial no qual reconheceu a decisão e indicou que pretende avaliar as medidas legais disponíveis. A entidade já solicitou a fundamentação jurídica completa das decisões para analisar a viabilidade de um recurso. “A Associação Egípcia de Futebol solicitou ao Comitê Disciplinar da Fifa os motivos e fundamentos detalhados das decisões proferidas, a fim de estudá-los e avaliar a situação jurídica, com vistas a iniciar os procedimentos de recurso de acordo com os regulamentos aplicáveis”, acrescentou o comunicado.
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