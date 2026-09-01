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EFL critica a "falta de disposição para cooperar" da Uefa, enquanto o caos no calendário da Champions League força Liverpool e Tottenham a mudarem as datas da Copa da Liga Inglesa
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Conflito de calendários força mudança no calendário doméstico
A Uefa marcou o jogo do Liverpool em casa pela Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid para 9 de setembro, criando um conflito imediato e inviável na cidade. A data entrou diretamente em choque com a partida da terceira rodada da Copa da Liga já confirmada do Everton contra o Wolves no Hill Dickinson Stadium, violando regras locais que impedem os dois clubes de Merseyside de jogarem em casa na mesma noite.
Devido à recusa da entidade europeia em mudar a partida continental, a EFL teve de reformular drasticamente o próprio calendário. O jogo do Everton pela copa foi adiado para 16 de setembro, o que, consequentemente, forçou a partida do Liverpool contra o Tottenham pela terceira rodada da Copa da Liga em Anfield a ser antecipada em 24 horas, para 15 de setembro.
O caos também se estendeu à Championship, deixando o Wolves diante de um duro golpe duplo. O confronto da equipe pela liga contra o Portsmouth no Molineux, inicialmente marcado para 16 de setembro, agora foi adiado por mais de um mês, até 20 de outubro, para acomodar o calendário remarcado da copa.
- AFP
Guerra de palavras entre órgãos dirigentes
A EFL atribuiu firmemente a culpa à UEFA e divulgou um comunicado em tom duro. "A EFL não teve outra opção a não ser remarcar algumas de suas partidas após o anúncio dos detalhes dos jogos da fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA", afirmou a liga, explicando que já havia confirmado o confronto do Everton "com as partes interessadas locais, como de costume antes do anúncio", em 28 de agosto.
A liga explicou a cronologia do conflito. "No sábado, a UEFA anunciou que havia marcado Liverpool x Atletico Madrid para a mesma data, apesar de estar claro que Everton e Liverpool não podem disputar jogos em casa na mesma noite", acrescentou a EFL. Após uma reunião na manhã de segunda-feira para encontrar uma solução, a EFL observou: "Nessas discussões, ficou claro que eles não estavam dispostos a considerar o reagendamento de Liverpool x Atletico Madrid devido ao impacto sobre os torcedores que viajariam do exterior. Infelizmente, a Liga foi, portanto, forçada a fazer mudanças."
A EFL destacou concessões anteriores feitas para competições europeias, alegando que mudanças foram introduzidas "sem consulta adequada às ligas nacionais". E detalhou: "Essas mudanças incluíram dividir os jogos da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa em duas semanas e implementar condições no sorteio da terceira rodada que evitam conflitos de calendário para clubes que disputam a Liga dos Campeões da UEFA e a Liga Europa da UEFA."
Expressando sua irritação, concluiu: "Isso torna a falta de disposição da UEFA em cooperar ainda mais frustrante, não menos para os torcedores dos cinco clubes afetados, e pedimos sinceras desculpas pelo transtorno causado."
A UEFA defendeu sua posição ao Daily Mail, afirmando: "A UEFA recebe regularmente pedidos de agendamento de federações, ligas e clubes e sempre faz o possível para atender solicitações razoáveis sempre que possível." A entidade alegou que a EFL não havia sinalizado o problema antes, acrescentando: "Neste caso, nenhuma questão havia sido levantada com a UEFA durante o processo de agendamento, e o potencial conflito só ficou evidente após a publicação da tabela de jogos."
Torcedores pagam o preço por calendários ampliados
Destacando a logística dos jogos europeus, a Uefa se manteve firme na proteção aos torcedores visitantes. "Naquele estágio, não foi possível fazer alterações, principalmente devido ao número significativo de torcedores que talvez já tivessem organizado viagens internacionais e acomodação", explicou. "Acreditamos que esses compromissos merecem ser respeitados."
A situação ressalta a crescente tensão entre as ligas nacionais e os formatos europeus ampliados. Com os times que disputam competições europeias agora entrando na Copa da Liga Inglesa na terceira fase, a EFL alterou deliberadamente as condições do sorteio para evitar confrontos entre equipes da primeira divisão. No entanto, as novas exigências de calendário da Uefa ocuparam ainda mais datas no meio de semana, limitando a flexibilidade.
A Uefa concluiu: "A Uefa segue em contato com as partes interessadas relevantes, e agradecemos todos os esforços para minimizar quaisquer desafios operacionais locais."
- AFP
Clubes lidam com o crescente congestionamento do calendário de jogos
A mudança no calendário coloca pressão imediata sobre os clubes afetados, enquanto tentam equilibrar as ambições domésticas e continentais. O Liverpool agora precisa se preparar para receber o Atlético de Madrid em 9 de setembro antes de mudar o foco para um confronto de copa antecipado contra o Tottenham apenas seis dias depois, com uma partida da Premier League contra o Fulham entre esses dois compromissos. Para o Tottenham, a viagem revista a Anfield altera a preparação em meio a um calendário já congestionado no início da temporada.
Enquanto isso, o Wolverhampton enfrenta um período frustrante de interrupções. O clube precisa se ajustar a uma partida de copa no meio de semana transferida para o Hill Dickinson Stadium, enquanto o longo adiamento de seu confronto da Championship com o Portsmouth cria uma carga de trabalho maior na reta para os meses de outono.
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