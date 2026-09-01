A EFL atribuiu firmemente a culpa à UEFA e divulgou um comunicado em tom duro. "A EFL não teve outra opção a não ser remarcar algumas de suas partidas após o anúncio dos detalhes dos jogos da fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA", afirmou a liga, explicando que já havia confirmado o confronto do Everton "com as partes interessadas locais, como de costume antes do anúncio", em 28 de agosto.

A liga explicou a cronologia do conflito. "No sábado, a UEFA anunciou que havia marcado Liverpool x Atletico Madrid para a mesma data, apesar de estar claro que Everton e Liverpool não podem disputar jogos em casa na mesma noite", acrescentou a EFL. Após uma reunião na manhã de segunda-feira para encontrar uma solução, a EFL observou: "Nessas discussões, ficou claro que eles não estavam dispostos a considerar o reagendamento de Liverpool x Atletico Madrid devido ao impacto sobre os torcedores que viajariam do exterior. Infelizmente, a Liga foi, portanto, forçada a fazer mudanças."

A EFL destacou concessões anteriores feitas para competições europeias, alegando que mudanças foram introduzidas "sem consulta adequada às ligas nacionais". E detalhou: "Essas mudanças incluíram dividir os jogos da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa em duas semanas e implementar condições no sorteio da terceira rodada que evitam conflitos de calendário para clubes que disputam a Liga dos Campeões da UEFA e a Liga Europa da UEFA."

Expressando sua irritação, concluiu: "Isso torna a falta de disposição da UEFA em cooperar ainda mais frustrante, não menos para os torcedores dos cinco clubes afetados, e pedimos sinceras desculpas pelo transtorno causado."

A UEFA defendeu sua posição ao Daily Mail, afirmando: "A UEFA recebe regularmente pedidos de agendamento de federações, ligas e clubes e sempre faz o possível para atender solicitações razoáveis sempre que possível." A entidade alegou que a EFL não havia sinalizado o problema antes, acrescentando: "Neste caso, nenhuma questão havia sido levantada com a UEFA durante o processo de agendamento, e o potencial conflito só ficou evidente após a publicação da tabela de jogos."



