Efeito Zinedine Zidane! Por que o novo técnico da França já está quebrando recordes antes de seu primeiro jogo

Zidane finalmente está prestes a fazer sua tão aguardada estreia como técnico da seleção francesa. O icônico ex-meio-campista comandará a França pela primeira vez nesta sexta-feira, quando viaja a Izmit para enfrentar a Turquia na Liga das Nações.

Essa ocasião marcante está gerando enorme empolgação em todo o país, particularmente entre as emissoras de televisão. Depois de assumir oficialmente o lugar de Didier Deschamps em julho, a chegada de Zidane é apontada como um fator de grande impulso para o apelo popular da seleção.

Após uma campanha na Copa do Mundo de 2026 transmitida pela emissora rival M6, o canal de televisão francês TF1transmitirá o confronto crucial de sexta-feira. Os executivos da emissora estão absolutamente entusiasmados por receber a seleção de volta às suas telas em um momento tão histórico.