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Efeito Zinedine Zidane! Por que o novo técnico da França já está quebrando recordes antes de seu primeiro jogo
Uma estreia lendária em Izmit
Zidane finalmente está prestes a fazer sua tão aguardada estreia como técnico da seleção francesa. O icônico ex-meio-campista comandará a França pela primeira vez nesta sexta-feira, quando viaja a Izmit para enfrentar a Turquia na Liga das Nações.
Essa ocasião marcante está gerando enorme empolgação em todo o país, particularmente entre as emissoras de televisão. Depois de assumir oficialmente o lugar de Didier Deschamps em julho, a chegada de Zidane é apontada como um fator de grande impulso para o apelo popular da seleção.
Após uma campanha na Copa do Mundo de 2026 transmitida pela emissora rival M6, o canal de televisão francês TF1transmitirá o confronto crucial de sexta-feira. Os executivos da emissora estão absolutamente entusiasmados por receber a seleção de volta às suas telas em um momento tão histórico.
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Emissoras apostam no efeito Zizou
TF1 está extremamente confiante de que a nomeação da lenda do Real Madrid levará a um aumento significativo nos números de audiência. A emissora acredita que a enorme curiosidade em torno da abordagem tática de Zidane atrairá milhões de espectadores. Julien Millereux, diretor de esportes da TF1, explicou recentemente as altas expectativas da emissora à publicação francesa L'Equipe.
"Com dez jogos por ano, a seleção francesa continua sendo nosso fio condutor, culminando na Euro 2028", afirmou. "Já vimos o efeito Zidane pela curiosidade gerada desde o anúncio oficial de sua chegada, em julho. Há uma expectativa real do público. Obviamente, esperamos que isso tenha impacto na audiência da França, já que inicia um novo capítulo de sua história na TF1."
Virando a página sobre Deschamps
A nova onda de expectativa em torno da nomeação de Zidane é uma bem-vinda mudança de ritmo tanto para as emissoras quanto para a Federação Francesa de Futebol. Durante os últimos meses da era Deschamps, o interesse do público pela seleção nacional de futebol vinha apresentando uma clara trajetória de queda.
No último outono, os números de audiência da França chegaram a ficar atrás dos da seleção francesa de rugby. Essa queda sem precedentes na audiência causou grande preocupação nos bastidores da TF1. No entanto, o cenário midiático mudou rapidamente desde que Zidane assumiu o comando. Ainda no último domingo, o popular programa francês de futebol Telefootregistrou sua maior audiência do ano com uma edição especial dedicada inteiramente ao novo elenco de Zidane.
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Turquia põe à prova a nova França
Agora, todas as atenções estarão voltadas para o jogo de sexta-feira para ver se esse entusiasmo renovado se traduz em índices de audiência televisiva recordes. Enquanto os executivos monitoram os números de audiência, Zidane estará totalmente focado em garantir uma vitória em seu primeiro jogo no comando.
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