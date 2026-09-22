O atacante descreveu a atmosfera intensa no período da seleção, destacando que a aura de Klopp e seus sucessos no passado já garantiram total respeito do grupo. A Alemanha se prepara para uma série de partidas da Liga das Nações, incluindo um confronto de alto nível contra a Holanda, no qual Ebnoutalib espera conquistar sua primeira convocação pela seleção principal e vincular oficialmente seu futuro à DFB.

Ao falar sobre seus primeiros contatos com o técnico lendário, Ebnoutalib destacou a energia que Klopp leva ao campo de treino. "A impressão é muito positiva. Ele é, claro, alguém que traz uma enorme bagagem e já tem uma certa presença por causa do que conquistou ao longo dos anos. Então, naturalmente, você tem um grande respeito por ele. Mas ele foi muito gentil e muito simpático nas conversas", afirmou o atacante.

"Ele já é muito conhecido pela forma como quer jogar futebol. Com pressão alta, com muita energia e força. Ele já nos motivou. Acho que é por isso que ele é conhecido, por ser muito bom em se conectar com as pessoas e fazê-las comprar a ideia. Com certeza, ele nos colocou na mentalidade certa."