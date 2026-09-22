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Efeito Jurgen Klopp! Younes Ebnoutalib, do Eintracht Frankfurt, recusa Marrocos após ligação pessoal do novo técnico da Alemanha
O fator Klopp na decisão de Ebnoutalib
No mundo de alto risco da elegibilidade no futebol internacional, a presença de um técnico de nível mundial muitas vezes pode ser o fator decisivo final. Ebnoutalib se tornou o exemplo mais recente desse fenômeno, ao confirmar que comprometeu seu futuro com a Alemanha após contato direto de Klopp. O atacante do Frankfurt, que era elegível para defender Marrocos por causa de sua ascendência, admitiu que, embora tenham ocorrido conversas com a Federação Marroquina de Futebol, a oportunidade de jogar sob o comando de Klopp era simplesmente importante demais para ser recusada.
"Houve conversas com Marrocos. Mas, quando Jurgen Klopp liga, você não pode dizer não", disse Ebnoutalib.
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Uma ascensão rápida a partir das divisões inferiores
A trajetória de Ebnoutalib até o cenário internacional é digna de conto de fadas, considerando que ele estava jogando na Regionalliga pelo FC Giessen há apenas dois anos. Seu início explosivo na atual temporada com o Eintracht, na qual ele já marcou quatro gols, chamou a atenção de Klopp durante uma visita ao centro de treinamento do clube.
Ao descrever o momento emocionante em que recebeu o convite oficial, Ebnoutalib revelou que estava em um campo esportivo durante sua folga quando o número de Klopp apareceu em seu telefone. "Não pensei nada disso. Achei que talvez ele só quisesse perguntar como eu estava. Depois da ligação, lágrimas vieram aos meus olhos. Pensei em onde eu estava apenas alguns anos atrás e que é loucura que todo o trabalho duro tenha valido a pena", afirmou.
A energia e a aura de Klopp animam a concentração da Alemanha
O atacante descreveu a atmosfera intensa no período da seleção, destacando que a aura de Klopp e seus sucessos no passado já garantiram total respeito do grupo. A Alemanha se prepara para uma série de partidas da Liga das Nações, incluindo um confronto de alto nível contra a Holanda, no qual Ebnoutalib espera conquistar sua primeira convocação pela seleção principal e vincular oficialmente seu futuro à DFB.
Ao falar sobre seus primeiros contatos com o técnico lendário, Ebnoutalib destacou a energia que Klopp leva ao campo de treino. "A impressão é muito positiva. Ele é, claro, alguém que traz uma enorme bagagem e já tem uma certa presença por causa do que conquistou ao longo dos anos. Então, naturalmente, você tem um grande respeito por ele. Mas ele foi muito gentil e muito simpático nas conversas", afirmou o atacante.
"Ele já é muito conhecido pela forma como quer jogar futebol. Com pressão alta, com muita energia e força. Ele já nos motivou. Acho que é por isso que ele é conhecido, por ser muito bom em se conectar com as pessoas e fazê-las comprar a ideia. Com certeza, ele nos colocou na mentalidade certa."
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Dividido entre duas pátrias
Sua inclusão no enorme elenco experimental de 44 jogadores de Klopp para os próximos jogos da Liga das Nações da Uefa marca um marco significativo em sua carreira. As primeiras sementes dessa mudança internacional teriam sido plantadas no início deste mês, quando Klopp visitou o campo de treinamento do Eintracht Frankfurt. Ebnoutalib confirmou que havia falado com Mohamed Ouahbi, técnico da seleção de Marrocos, mas enfatizou que a ligação com a Alemanha pareceu mais imediata quando o novo comandante da seleção alemã entrou em contato.
"Falei com ele, mas não foi uma conversa intensa. Amo os dois países; ambos são meus países de origem. Com certeza vou continuar apoiando Marrocos", concluiu Ebnoutalib.
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