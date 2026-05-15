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NXGN Eduardo Conceicao GFXGOAL
Mark Doyle

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Eduardo Conceição: O mais recente integrante da “Geração Bilionária” do Palmeiras está sendo cotado para o Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Manchester City

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No Palmeiras, Endrick, Estevão, Luís Guilherme, Vítor Reis e Luighi ficaram conhecidos como “A Geração dos Bilhões” — uma referência à quantia colossal que se esperava que esses quatro jogadores de talento prodigioso gerassem para o clube brasileiro. No entanto, parece agora que outro nome deveria ser acrescentado a essa ilustre lista de excelentes produtos da base: o de Eduardo Conceição.

O versátil atacante tem apenas 16 anos e ainda nem estreou na equipe principal do Palmeiras. No entanto, Eduardo já é apontado como um possível alvo para uma transferência lucrativa para um dos grandes clubes da Europa, com times como Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal e Chelsea supostamente interessados em contratar o jogador da seleção brasileira sub-17.

Então, qual é o nível desse jovem promissor do Palmeiras? Quais são seus pontos fortes e fracos? E será que Eduardo poderia ser contratado antes mesmo de estrear como profissional no Brasil?! O GOAL analisa tudo isso a seguir...

  • Onde tudo começou

    Eduardo nasceu em São Paulo em 7 de dezembro de 2009 e logo desenvolveu um interesse pelo futebol graças ao pai, que também jogava. “Desde pequeno, eu acompanhava meu pai para todos os lugares”, explicou ele.

    “Comecei a jogar em ligas amadoras, em academias de base e, um dia, um dos meus treinadores me conseguiu um teste no Palmeiras. Após quatro dias, fui aprovado, então vim para uma avaliação no clube e fui contratado aos nove anos de idade.” Ele está no clube de sua cidade natal desde então.

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  • A grande chance

    Logo ficou claro que, com Eduardo, o Palmeiras havia descoberto mais uma joia. Ele sempre jogou muito acima do nível de sua faixa etária ao longo de sua trajetória em uma das academias de base mais respeitadas do futebol mundial e, em janeiro deste ano, foi convocado para a equipe do clube na Copa São Paulo de Futebol Juvenil — um dos torneios sub-20 de maior prestígio do futebol brasileiro —, apesar de ter completado apenas 16 anos no mês anterior.

    Apesar de todo o alvoroço em torno de sua participação em uma idade tão jovem, Eduardo não decepcionou. Em apenas sua segunda partida na fase de grupos, ele marcou quatro gols e deu três assistências durante uma exibição deslumbrante que impressionou torcedores e olheiros.

    Poucos dias depois, Eduardo assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, que também incluiu, com sabedoria, uma cláusula de rescisão de € 100 milhões (R$ 320 milhões) no acordo — um recorde para o clube.

    "Estou muito grato", admitiu Eduardo em entrevista ao AS. "Tudo o que sou como atleta devo ao trabalho que o clube tem feito desde que cheguei.

    “O Palmeiras revelou vários jogadores para o time profissional nos últimos anos. O trabalho realizado por (o diretor da base) João Paulo Sampaio é referência no país, e a Copinha é sempre uma oportunidade para as pessoas acompanharem de perto esse trabalho.

    "Saber que sou valorizado pelo que faço em campo me deixa muito feliz. É uma motivação extra para continuar melhorando a cada dia."

  • Como vai isso?

    Eduardo continuou a jogar pelo Palmeiras na categoria sub-20, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. No entanto, ele também representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-17 do mês passado e, como era de se esperar, chamou a atenção.

    Eduardo marcou o primeiro gol do seu país no torneio, na goleada de 5 a 0 sobre a Bolívia, e também balançou as redes na vitória por 3 a 0 sobre a Argentina, sua rival de longa data, na fase de grupos.

    O Brasil acabou ficando em terceiro lugar, graças à vitória por 1 a 0 sobre o Equador, após ter sido derrotado pela Colômbia, que acabou conquistando o título, nas semifinais. Mas, apesar da decepção por não ter chegado até o fim, Eduardo já está ansioso pela Copa do Mundo Sub-17 deste ano, que será disputada no Catar em novembro e dezembro.

    “O ‘Sul-Americano’ não terminou da maneira que esperávamos, mas todo o elenco está otimista e grato pela confiança depositada nele”, escreveu o atacante no Instagram. “Estou feliz com meu desempenho, mas ainda mais feliz pelo grupo que estamos formando. Seguimos para o Catar...”

  • Principais pontos fortes

    A principal razão pela qual todos estão tão entusiasmados com Eduardo é sua incrível habilidade de driblar os adversários. Como ele mesmo diz: “Adoro situações de um contra um, driblar e deixar meus adversários para trás”.

    No entanto, ele também tem um olho clínico para o gol e, embora seja destro, também é capaz de marcar com o pé esquerdo. Consequentemente, Eduardo é versátil o suficiente para atuar em qualquer posição no ataque — e é por isso que já surgiram comparações com seu compatriota Vinícius Júnior.

  • Há espaço para melhorias

    Como costuma acontecer com alas jovens, mas incrivelmente habilidosos, Eduardo às vezes peca por segurar demais a bola. Felizmente para ele, seu mentor, Sampaio, está incansavelmente reforçando a importância de saber quando abrir o jogo.

    “Sempre converso com o João Paulo; ele está muito presente no nosso dia a dia, nos treinos e nas partidas”, disse Eduardo ao AS. “Ele é alguém que exige muito de nós porque sabe o que podemos contribuir e onde podemos melhorar.

    “Depois da partida, ele conversa comigo sobre momentos do jogo em que tomei decisões erradas, ajustes que podem me ajudar a crescer como atleta. Quando ele fala, todos ouvem.”

    Sampaio, por sua vez, não tem dúvidas de que Eduardo tem todos os atributos necessários para ter sucesso no mais alto nível — desde que mantenha os pés no chão.

    “Eu digo a ele: ‘Você precisa ter em mente que precisa lutar como um leão todos os dias’”, revelou o diretor da base do Palmeiras depois que o clube lhe ofereceu um contrato até 2029. “Agora que ele está ficando mais conhecido, o escrutínio vai dobrar, todos sempre vão esperar um jogo perfeito dele, e ele terá que saber lidar com isso.

    “Ele precisa entender que a resposta estará sempre em campo, nunca fora dele. Vamos dar oportunidades a ele, mas ele precisa aproveitá-las.”

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    O próximo Estevao?

    Como um veloz ponta-esquerda, Eduardo conta que admirava Neymar quando era criança, pois o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil era “o ídolo de toda uma geração” — mas ele admite abertamente que sua principal fonte de inspiração é Endrick, porque “o que ele fez pelo Palmeiras foi único”.

    No entanto, quando se trata de seu conjunto específico de habilidades, Eduardo tem, sem dúvida, mais em comum com Estevao.

    “Já consegui aprender muito com o futebol dele, mesmo ele sendo canhoto e eu destro”, disse ele sobre o ponta do Chelsea. “Em nível global, Yamal é um jogador com um estilo de jogo semelhante ao meu, sempre buscando realizar jogadas individuais.”

    Não é de se surpreender que Eduardo relute em se prender a comparações — sobretudo porque ele tem suas próprias qualidades. De fato, quando se leva em conta que ele já tem 1,80 m de altura, ele tem potencial para se tornar uma ameaça muito maior no jogo aéreo do que muitos de seus ídolos, se se esforçar mais para melhorar suas cabeçadas.

    "É incrível que eu seja comparado a jogadores de grande sucesso que admiro", disse ele ao AS, "mas meu objetivo é trilhar meu próprio caminho, para mostrar quem é Eduardo ao Brasil e ao mundo."

  • E agora, o que vai acontecer?

    Por enquanto, Eduardo está totalmente focado em alcançar seu principal objetivo: jogar pelo time principal do Palmeiras, e parece ser apenas uma questão de tempo até que ele faça uma das estreias mais esperadas da história do clube.

    No entanto, existe a possibilidade de que seu próximo passo seja decidido antes mesmo de ele ter tido seu primeiro contato com o futebol de alto nível. De fato, Sampaio revelou recentemente que o Palmeiras já rejeitou “duas ofertas por ele entre € 20 milhões e € 25 milhões, sem contar bônus”, com o clube de São Paulo supostamente confiante em embolsar uma quantia próxima a € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 59 milhões) pelo mais novo membro da “Geração Bilionária”.

    É claro que, mesmo que um acordo seja fechado em breve, Eduardo não poderá se transferir para a Europa até completar 18 anos, em dezembro de 2028 — e isso está ótimo para ele, dado seu amor pelo Palmeiras.

    "É um passo de cada vez", destacou ele. "Daqui a dois anos, terei apenas 18 anos, ainda muito jovem! E, por enquanto, só quero fazer meu nome neste grande clube que abriu suas portas para um garoto com muitos sonhos."