Logo ficou claro que, com Eduardo, o Palmeiras havia descoberto mais uma joia. Ele sempre jogou muito acima do nível de sua faixa etária ao longo de sua trajetória em uma das academias de base mais respeitadas do futebol mundial e, em janeiro deste ano, foi convocado para a equipe do clube na Copa São Paulo de Futebol Juvenil — um dos torneios sub-20 de maior prestígio do futebol brasileiro —, apesar de ter completado apenas 16 anos no mês anterior.

Apesar de todo o alvoroço em torno de sua participação em uma idade tão jovem, Eduardo não decepcionou. Em apenas sua segunda partida na fase de grupos, ele marcou quatro gols e deu três assistências durante uma exibição deslumbrante que impressionou torcedores e olheiros.

Poucos dias depois, Eduardo assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, que também incluiu, com sabedoria, uma cláusula de rescisão de € 100 milhões (R$ 320 milhões) no acordo — um recorde para o clube.

"Estou muito grato", admitiu Eduardo em entrevista ao AS. "Tudo o que sou como atleta devo ao trabalho que o clube tem feito desde que cheguei.

“O Palmeiras revelou vários jogadores para o time profissional nos últimos anos. O trabalho realizado por (o diretor da base) João Paulo Sampaio é referência no país, e a Copinha é sempre uma oportunidade para as pessoas acompanharem de perto esse trabalho.

"Saber que sou valorizado pelo que faço em campo me deixa muito feliz. É uma motivação extra para continuar melhorando a cada dia."