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Eduardo Camavinga pede desculpas aos torcedores do Real Madrid após cartão vermelho decisivo na derrota para o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões
Cartão vermelho é decisivo na derrota dramática
Camavinga passou por uma noite difícil, quando o Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique nas quartas de final. O Real Madrid perdeu por 4 a 3 na Allianz Arena, sendo derrotado por 6 a 4 no placar agregado em uma segunda partida frenética. O meio-campista francês recebeu um cartão vermelho nos últimos minutos da partida, deixando o Real Madrid em desvantagem numérica em um momento crucial.
Com a vantagem numérica, o Bayern aproveitou a oportunidade para marcar dois gols no final da partida — por meio de Luis Díaz e Michael Olise — e garantir sua vaga nas semifinais. A expulsão rapidamente se tornou o ponto central das reações pós-jogo. A mídia espanhola criticou duramente a falta de disciplina de Camavinga, com muitos argumentando que a expulsão desorganizou a defesa do Real Madrid no momento em que a equipe mais precisava de compostura.
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Camavinga pede desculpas aos companheiros de equipe e aos torcedores
Após a derrota, Camavinga se pronunciou publicamente sobre a situação através de suas redes sociais, assumindo a responsabilidade pelo momento que definiu o jogo. Em uma mensagem compartilhada no Instagram, o jogador da seleção francesa escreveu: "Assumo a responsabilidade pela minha parte. Quero pedir desculpas à minha equipe e a todos os madridistas. Obrigado pelo apoio. Hala Madrid, sempre."
Arbeloa critica a decisão do árbitro
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comentou sobre a expulsão, afirmando que o árbitro Slavko Vincic só mostrou o segundo cartão amarelo após ser pressionado pelos jogadores do Bayern.
Ele disse: “Ninguém entende como um jogador pode ser expulso por uma jogada como essa... a sensação é de injustiça e raiva. Acho que o árbitro mostrou o cartão porque não percebeu que ele já tinha recebido um amarelo... porque os jogadores do Bayern tiveram que ir dizer a ele que era o segundo, mas, sinceramente, nem sequer é uma falta que mereça cartão amarelo. Ou o árbitro nunca jogou futebol... ou não sei, mas acho que é ainda pior ele não saber que o jogador já tinha recebido um cartão.”
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O foco passa a ser a campanha nacional
O Real Madrid vai agora voltar sua atenção para a La Liga, onde ocupa atualmente a segunda posição, nove pontos atrás do líder Barcelona. O próximo compromisso será contra o Alavés na terça-feira. Camavinga, por sua vez, vai tentar se recuperar e ajudar o Real Madrid a alcançar o Barcelona.