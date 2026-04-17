Eduardo Camavinga pede desculpas aos torcedores do Real Madrid após cartão vermelho decisivo na derrota para o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões

Camavinga passou por uma noite difícil, quando o Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique nas quartas de final. O Real Madrid perdeu por 4 a 3 na Allianz Arena, sendo derrotado por 6 a 4 no placar agregado em uma segunda partida frenética. O meio-campista francês recebeu um cartão vermelho nos últimos minutos da partida, deixando o Real Madrid em desvantagem numérica em um momento crucial.

Com a vantagem numérica, o Bayern aproveitou a oportunidade para marcar dois gols no final da partida — por meio de Luis Díaz e Michael Olise — e garantir sua vaga nas semifinais. A expulsão rapidamente se tornou o ponto central das reações pós-jogo. A mídia espanhola criticou duramente a falta de disciplina de Camavinga, com muitos argumentando que a expulsão desorganizou a defesa do Real Madrid no momento em que a equipe mais precisava de compostura.