Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Edouard MendyGetty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Edouard Mendy critica duramente a CAF por “prejudicar” o futebol africano, em resposta contundente à retirada do título da Copa Africana das Nações do Senegal

Senegal
E. Mendy
Senegal x Marrocos
Marrocos
Africa Cup of Nations
Senegal x Gâmbia
Gâmbia
Amistosos

O goleiro senegalês Edouard Mendy lançou um ataque contundente contra a Confederação Africana de Futebol (CAF) após a controversa decisão de retirar dos Leões da Teranga o título da Copa Africana das Nações de 2025 e atribuí-lo a Marrocos. O experiente goleiro acredita que as falhas administrativas estão minando ativamente o imenso progresso alcançado pelos melhores jogadores do continente.

  • Mendy critica a entidade reguladora

    Conforme noticiado pela RMC Sport, Mendy não mediu palavras ao falar com a imprensa antes de um amistoso contra a Gâmbia. Ele expressou sua profunda frustração duas semanas depois que o júri de apelação anulou a vitória final do Senegal por 1 a 0 contra o Marrocos. A decisão, que concedeu à seleção norte-africana uma vitória por desistência meses após o término do torneio, deixou um gosto amargo. O goleiro do Al-Ahli já havia dado indícios de seu descontentamento após uma partida recente contra o Peru no Stade de France, onde afirmou que a entidade reguladora estava avançando mais lentamente do que o esporte na África. Na segunda-feira, ele aprofundou essas reflexões.

    • Publicidade
  • edouard Mendy(C)Getty Images

    A reputação do futebol africano está em jogo

    O jogador de 32 anos argumentou que a falta de padrões profissionais impede que o torneio receba reconhecimento mundial. Ele fez uma avaliação contundente da liderança e de seu impacto na imagem do esporte. Mendy afirmou com ousadia: “Acho que, infelizmente, tornou-se comum em nosso continente que a CAF não atenda às expectativas. E, infelizmente, como eu disse, é o futebol africano que sofre. Quando digo que o futebol africano está avançando mais rápido do que as entidades reguladoras, é porque hoje vemos jogadores africanos nos melhores clubes do mundo, conquistando troféus, representando o continente e o que há de melhor aqui. Mas, por causa de um punhado de pessoas, esse trabalho é prejudicado.”

  • Comparação com a Eurocopa e a Copa América

    Ao destacar a disparidade entre a governança africana e a de outros grandes continentes, ele sugeriu que o status quo atual está impedindo a região de alcançar uma verdadeira paridade esportiva.

    “Hoje não podemos ter o respeito que a Eurocopa ou a Copa América trazem, porque, justamente, não temos órgãos sólidos que coloquem nossa competição no patamar em que deveria estar”, acrescentou. Ele também apontou o adiamento de última hora do torneio feminino como mais uma evidência de falha sistêmica.

    “Reclamamos de muitas coisas, de que a AFCON não tem o status que merece, mas acho que devemos começar por fazer uma autocrítica e avaliar nossos órgãos de governança. Estão acontecendo aqui coisas que não aconteceriam em outras confederações”, acrescentou.

  • CAF President Dr Patrice MotsepeYouTube

    Tribunal Arbitral decidirá o destino

    Enquanto o goleiro se preocupa com os danos à sua reputação, a Federação Senegalesa de Futebol levou oficialmente o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Os Leões de Teranga continuam convictos de que sua vitória em campo deve ser mantida, apesar das questões técnicas citadas pelos árbitros. O presidente da entidade reguladora, Patrice Motsepe, abordou recentemente a tensão. Motsepe confirmou que respeitarão o desfecho jurídico, afirmando: “Respeitaremos a decisão do CAS.” No entanto, o prazo para uma decisão final permanece incerto, deixando o destino da taça em um limbo sem precedentes, enquanto ambas as nações aguardam clareza.

Amistosos
Senegal crest
Senegal
SEN
Gâmbia crest
Gâmbia
GAM