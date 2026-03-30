Edouard Mendy critica duramente a CAF por “prejudicar” o futebol africano, em resposta contundente à retirada do título da Copa Africana das Nações do Senegal

Ao destacar a disparidade entre a governança africana e a de outros grandes continentes, ele sugeriu que o status quo atual está impedindo a região de alcançar uma verdadeira paridade esportiva.

“Hoje não podemos ter o respeito que a Eurocopa ou a Copa América trazem, porque, justamente, não temos órgãos sólidos que coloquem nossa competição no patamar em que deveria estar”, acrescentou. Ele também apontou o adiamento de última hora do torneio feminino como mais uma evidência de falha sistêmica.

“Reclamamos de muitas coisas, de que a AFCON não tem o status que merece, mas acho que devemos começar por fazer uma autocrítica e avaliar nossos órgãos de governança. Estão acontecendo aqui coisas que não aconteceriam em outras confederações”, acrescentou.