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Edouard Mendy critica duramente a CAF por “prejudicar” o futebol africano, em resposta contundente à retirada do título da Copa Africana das Nações do Senegal
Mendy critica a entidade reguladora
Conforme noticiado pela RMC Sport, Mendy não mediu palavras ao falar com a imprensa antes de um amistoso contra a Gâmbia. Ele expressou sua profunda frustração duas semanas depois que o júri de apelação anulou a vitória final do Senegal por 1 a 0 contra o Marrocos. A decisão, que concedeu à seleção norte-africana uma vitória por desistência meses após o término do torneio, deixou um gosto amargo. O goleiro do Al-Ahli já havia dado indícios de seu descontentamento após uma partida recente contra o Peru no Stade de France, onde afirmou que a entidade reguladora estava avançando mais lentamente do que o esporte na África. Na segunda-feira, ele aprofundou essas reflexões.
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A reputação do futebol africano está em jogo
O jogador de 32 anos argumentou que a falta de padrões profissionais impede que o torneio receba reconhecimento mundial. Ele fez uma avaliação contundente da liderança e de seu impacto na imagem do esporte. Mendy afirmou com ousadia: “Acho que, infelizmente, tornou-se comum em nosso continente que a CAF não atenda às expectativas. E, infelizmente, como eu disse, é o futebol africano que sofre. Quando digo que o futebol africano está avançando mais rápido do que as entidades reguladoras, é porque hoje vemos jogadores africanos nos melhores clubes do mundo, conquistando troféus, representando o continente e o que há de melhor aqui. Mas, por causa de um punhado de pessoas, esse trabalho é prejudicado.”
Comparação com a Eurocopa e a Copa América
Ao destacar a disparidade entre a governança africana e a de outros grandes continentes, ele sugeriu que o status quo atual está impedindo a região de alcançar uma verdadeira paridade esportiva.
“Hoje não podemos ter o respeito que a Eurocopa ou a Copa América trazem, porque, justamente, não temos órgãos sólidos que coloquem nossa competição no patamar em que deveria estar”, acrescentou. Ele também apontou o adiamento de última hora do torneio feminino como mais uma evidência de falha sistêmica.
“Reclamamos de muitas coisas, de que a AFCON não tem o status que merece, mas acho que devemos começar por fazer uma autocrítica e avaliar nossos órgãos de governança. Estão acontecendo aqui coisas que não aconteceriam em outras confederações”, acrescentou.
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Tribunal Arbitral decidirá o destino
Enquanto o goleiro se preocupa com os danos à sua reputação, a Federação Senegalesa de Futebol levou oficialmente o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Os Leões de Teranga continuam convictos de que sua vitória em campo deve ser mantida, apesar das questões técnicas citadas pelos árbitros. O presidente da entidade reguladora, Patrice Motsepe, abordou recentemente a tensão. Motsepe confirmou que respeitarão o desfecho jurídico, afirmando: “Respeitaremos a decisão do CAS.” No entanto, o prazo para uma decisão final permanece incerto, deixando o destino da taça em um limbo sem precedentes, enquanto ambas as nações aguardam clareza.