Edinson Cavani concorda com a rescisão do contrato com o Boca Juniors - mas o ex-atacante do Manchester United não tem planos de se aposentar aos 39 anos

Segundo Ole, uma batalha exaustiva contra lesões persistentes nas costas tornou-se o fator decisivo para que ambas as partes concordassem em se separar sem indenização. A disponibilidade do experiente atacante tem sido bastante restrita nos últimos meses, limitando severamente seu impacto em campo com a camisa azul e dourada.

Cavani só conseguiu disputar duas partidas em toda a temporada, sem conseguir marcar nenhum gol devido a uma lombalgia grave e a uma hérnia de disco. No início da campanha, o jogador de 39 anos chegou a se submeter a uma microcirurgia nas costas na tentativa de corrigir o problema, mas as exigências físicas do futebol argentino acabaram se mostrando grandes demais.