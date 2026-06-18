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Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Edinson Cavani concorda com a rescisão do contrato com o Boca Juniors - mas o ex-atacante do Manchester United não tem planos de se aposentar aos 39 anos

E. Cavani
Boca Juniors
Campeonato Argentino
Manchester United

Edinson Cavani teria concordado em rescindir seu contrato com o Boca Juniors, gigante argentino, mas quer continuar jogando aos 39 anos. O icônico atacante segue os passos de Ander Herrera, ex-jogador do Manchester United, deixando o clube de Buenos Aires e encerrando sua passagem mais cedo, antes de uma grande reformulação do elenco.

  • Problemas crônicos nas costas levam a uma separação amigável

    Segundo Ole, uma batalha exaustiva contra lesões persistentes nas costas tornou-se o fator decisivo para que ambas as partes concordassem em se separar sem indenização. A disponibilidade do experiente atacante tem sido bastante restrita nos últimos meses, limitando severamente seu impacto em campo com a camisa azul e dourada.

    Cavani só conseguiu disputar duas partidas em toda a temporada, sem conseguir marcar nenhum gol devido a uma lombalgia grave e a uma hérnia de disco. No início da campanha, o jogador de 39 anos chegou a se submeter a uma microcirurgia nas costas na tentativa de corrigir o problema, mas as exigências físicas do futebol argentino acabaram se mostrando grandes demais.

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  • Boca Juniors v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Cavani olha além de Buenos Aires

    Apesar da rescisão antecipada de seu contrato, Cavani não tem absolutamente nenhuma intenção de pendurar as chuteiras por enquanto. Representantes próximos ao jogador confirmaram que a decisão se deve exclusivamente à busca por um ambiente mais adequado à sua condição física atual, e não sinaliza o fim de sua trajetória no futebol.

    “Ele se sente bem e está animado com isso. Com essa rescisão, não significa que ele esteja se aposentando”, afirmou um representante. Enquanto Cavani planeja seu próximo passo em campo, o atacante também vai conciliar o tempo que lhe resta como jogador com a gestão de sua marca de vinhos premium, a Cavani Wines, que ele lançou com sucesso em 2024.

  • Troféus desaparecidos na Argentina

    Cavani deixará o clube mais tradicional da América do Sul sem acrescentar nenhum título à sua extensa coleção de troféus. Esta é a segunda vez em sua carreira que ele toma medidas por conta própria em relação ao seu contrato, tendo anteriormente pago 1,3 milhão de libras para rescindir seu contrato com o clube espanhol Valência.

    Antes de sua passagem pela Argentina, o uruguaio teve uma carreira brilhante nas principais ligas da Europa, começando pelo Palermo em 2007, antes de marcar muitos gols pelo Napoli e pelo Paris Saint-Germain. Ele conquistou seis títulos da Ligue 1 na França antes de se transferir para Old Trafford em 2020, onde marcou 19 gols em 59 partidas pelo Manchester United.

  • FBL-ARG-BOCA-ARGENTINOSAFP

    El Matador continua sendo perigoso

    No cenário internacional, o legado de Cavani permanece firmemente consolidado como um dos artilheiros mais precisos da história do futebol sul-americano. Apelidado de “El Matador”, ele acumulou a impressionante marca de 58 gols em 136 partidas pela seleção uruguaia, ocupando com folga o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do país.

    Entre suas conquistas internacionais estão a conquista da Copa América de 2011 ao lado de uma geração de ouro de talentos, além de uma campanha memorável que levou o time às semifinais da Copa do Mundo de 2010. Embora tenha se aposentado oficialmente da seleção em 2022, os instintos predatórios de Cavani dentro da área garantem que vários clubes permanecerão em alerta máximo agora que ele está sem contrato.