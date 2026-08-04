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Edin Dzeko amplia permanência no Schalke para além do 41º aniversário após recolocar o clube na Bundesliga
Atacante veterano assina renovação de contrato
Dzeko confirmou sua permanência no Schalke após assinar uma nova renovação de contrato que fará com que ele siga jogando depois de completar 41 anos. O veterano atacante da Bósnia e Herzegovina chegou em janeiro de 2026 e causou impacto imediato, com seis gols e três assistências em 11 partidas. A impressionante forma do centroavante se mostrou crucial para ajudar o Schalke a garantir o retorno à elite da Bundesliga pela primeira vez desde a temporada 2022-23.
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Dzeko expõe sua fome insaciável por jogar
Falando à mídia oficial do clube após assinar o novo contrato, Dzeko expressou sua alegria por continuar sua trajetória com o Schalke na elite do futebol alemão.
Ao comentar a conquista do acesso e sua ambição contínua, Dzeko explicou: "Desde que cheguei ao Schalke no inverno, faço parte de uma equipe fantástica e vivi o apoio incrível dos torcedores. Conquistar o acesso à Bundesliga está entre os pontos altos da minha carreira. Foi inacreditável.
"O futebol me fez feliz e me impulsionou ao longo de toda a minha vida. Ainda estou com fome, e quero ajudar nossa equipe na Bundesliga também."
Chefe do Schalke elogia impacto de Dzeko
O diretor de futebol profissional do Schalke, Youri Mulder, enfatizou que a liderança e a qualidade de Dzeko, tanto dentro quanto fora de campo, foram as principais razões para o clube estender sua permanência.
Elogiando a contribuição do experiente atacante, Mulder acrescentou: "Edin trouxe algo especial ao Schalke 04 durante seus primeiros quatro meses e meio no clube. Ele foi um jogador-chave e um dos favoritos da torcida, enquanto sua personalidade fez com que ele sempre desse o exemplo, dentro e fora de campo.
"Nossas conversas nas últimas semanas deixaram claro que Edin continua com a mesma fome de sempre. Portanto, acreditamos que ele também pode nos ajudar na Bundesliga. Edin fica no Schalke, o que é uma notícia fantástica."
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Teste na elite se aproxima
Dzeko e o Schalke agora se preparam para um teste difícil para se firmarem na Bundesliga quando a nova temporada começar. A vasta bagagem do experiente atacante, que já defendeu Manchester City, Inter de Milão, Roma e Wolfsburg, será um trunfo crucial para o time de Gelsenkirchen.
O Schalke está programado para iniciar sua campanha na Bundesliga com uma viagem para enfrentar o Augsburg em 30 de agosto.
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