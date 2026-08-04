Falando à mídia oficial do clube após assinar o novo contrato, Dzeko expressou sua alegria por continuar sua trajetória com o Schalke na elite do futebol alemão.

Ao comentar a conquista do acesso e sua ambição contínua, Dzeko explicou: "Desde que cheguei ao Schalke no inverno, faço parte de uma equipe fantástica e vivi o apoio incrível dos torcedores. Conquistar o acesso à Bundesliga está entre os pontos altos da minha carreira. Foi inacreditável.

"O futebol me fez feliz e me impulsionou ao longo de toda a minha vida. Ainda estou com fome, e quero ajudar nossa equipe na Bundesliga também."