Getty Images Sport
Traduzido por
Ederson "chega a um acordo sobre os termos pessoais" com o Manchester United, enquanto suspende as negociações com outros clubes na tentativa de concretizar a transferência dos seus sonhos para Old Trafford
Avanço nas negociações salariais dos Red Devils
A busca do Manchester United por um reforço para o meio-campo deu um passo decisivo, já que Ederson chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o clube, segundo Fabrizio Romano. O jogador de 26 anos é um alvo de longa data da diretoria de contratações de Carrington, e parece que o apelo da Premier League o convenceu a priorizar a transferência para Manchester em detrimento de vários outros clubes europeus interessados.
De acordo com Romano, o meio-campista efetivamente “suspendeu todas as negociações com outros clubes” desde a semana passada para se concentrar exclusivamente nos Red Devils. Esse compromisso do jogador deixa a bola firmemente no campo do United, que busca finalizar um acordo financeiro com a Atalanta que satisfaça todas as partes envolvidas.
- Getty Images
As negociações chegam à reta final
Embora os termos pessoais já não sejam um obstáculo, os dois clubes ainda precisam chegar a um acordo sobre a estrutura final do valor da transferência. Sabe-se que a Atalanta e o Manchester United vêm negociando há semanas um pacote de € 45 milhões (£ 39 milhões/$ 52 milhões), com ambas as partes esperando chegar a uma solução rapidamente. Espera-se que o acordo siga a estrutura da transferência de Rasmus Hojlund, com uma taxa base significativa complementada por bônus relacionados ao desempenho.
O time italiano estaria disposto a autorizar a venda após não ter conseguido garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. Para o time de Bergamo, a saída de seu motor do meio-campo por um valor superior a £ 39 milhões representa um negócio essencial que lhes permitirá reinvestir no elenco durante o período de entressafra.
Palladino confirma negociações concretas
As especulações sobre o futuro do meio-campista atingiram o auge no fim de semana, quando ele ficou de fora da escalação titular na última partida da Atalanta no campeonato. Após o empate em 1 a 1 contra a Fiorentina, o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, foi notavelmente franco sobre a situação. Ele afirmou: “Ederson não jogou hoje porque há negociações concretas com um grande clube”. Embora não tenha mencionado explicitamente o United, o acordo pessoal do jogador com os Red Devils torna seu próximo destino um segredo aberto.
- Getty Images Sport
Carrick consegue o que queria
A contratação de Ederson representaria uma grande vitória para Michael Carrick, que foi recentemente confirmado como técnico efetivo do clube. Depois de ter levado a equipe de volta à Liga dos Campeões, o ex-meia do United está empenhado em reforçar o meio-campo com um jogador capaz de proporcionar tanto estabilidade defensiva quanto uma pressão de alta intensidade. O perfil de Ederson é visto como a escolha ideal para o sistema que Carrick implementou.
Ederson, que disputou 41 partidas nesta temporada, tem sido aclamado como um dos jogadores mais consistentes da Série A. Sua chegada sinalizaria a intenção do United de competir novamente no mais alto nível, dando a Carrick um jogador comprovadamente eficaz na recuperação de bola para ancorar seu meio-campo, enquanto o clube se prepara para seu retorno à competição de elite da Europa.