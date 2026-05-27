A busca do Manchester United por um reforço para o meio-campo deu um passo decisivo, já que Ederson chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o clube, segundo Fabrizio Romano. O jogador de 26 anos é um alvo de longa data da diretoria de contratações de Carrington, e parece que o apelo da Premier League o convenceu a priorizar a transferência para Manchester em detrimento de vários outros clubes europeus interessados.

De acordo com Romano, o meio-campista efetivamente “suspendeu todas as negociações com outros clubes” desde a semana passada para se concentrar exclusivamente nos Red Devils. Esse compromisso do jogador deixa a bola firmemente no campo do United, que busca finalizar um acordo financeiro com a Atalanta que satisfaça todas as partes envolvidas.







