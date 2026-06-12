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Eder Militão dá sua opinião sobre o retorno de José Mourinho ao Real Madrid
Mourinho garante seu retorno ao Real Madrid
Florentino Pérez cumpriu rapidamente sua promessa de campanha presidencial ao trazer de volta ao Bernabéu o técnico de 63 anos, com um contrato válido até 2029, após a saída de Álvaro Arbeloa. Trata-se de um retorno sensacional para o técnico português, que deixou o Real Madrid há 13 anos, após um período de três anos no clube espanhol.
O Real Madrid pagou uma indenização de € 15 milhões para liberar Mourinho do Benfica, e o técnico deve assumir oficialmente o cargo no próximo mês. Militão, por sua vez, enfrenta um exaustivo processo de reabilitação de cinco meses após passar por uma cirurgia para tratar uma ruptura do tendão proximal da perna esquerda, sofrida em abril.
- AFP
Militão fala sobre a lesão e a mudança na comissão técnica
Ao falar sobre o retorno do icônico técnico, Militão disse ao SportyBet: “Ele é um grande técnico. Estou ansioso pela próxima temporada. No plano pessoal, a vida tem seus altos e baixos. O importante é estar bem mentalmente. Se você estiver com a cabeça no lugar e tudo bem com a família, tudo flui melhor.”
O zagueiro brasileiro também falou sobre o impacto psicológico de seu recente problema físico, acrescentando: “Aconteceu quando eu ia receber um cruzamento. Ao me virar para chutar, senti algo estranho.
No começo, não parecia nada grave. Fui até o vestiário, fizeram alguns exames e nada deu certo. Então veio o diagnóstico. É claro que ter tantas lesões afeta psicologicamente, mas também te dá experiência. Antes, eu era um jogador muito explosivo; agora tenho mais maturidade e não dependo tanto da velocidade.”
A pressão sobre o chefe aumenta
Mourinho retorna à capital espanhola com a missão de revitalizar um time de peso que passou por duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título. O técnico português já havia conquistado a La Liga e a Copa del Rey durante sua primeira passagem pelo clube, entre 2010 e 2013. No entanto, sua abordagem tática moderna é alvo de forte escrutínio, já que ele não conquista um título de liga desde que venceu a Premier League com o Chelsea, há mais de uma década.
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Retorno em outubro planejado com cuidado
Mourinho dará início oficial à pré-temporada do Real Madrid no próximo mês, com o objetivo de implementar uma estrutura defensiva mais sólida. Militão está se preparando para voltar aos gramados em outubro, o que significa que ele perderá os primeiros meses das competições nacionais e da Liga dos Campeões. O técnico, que retorna ao comando, precisará encontrar soluções temporárias para a zaga central durante a ausência do jogador, embora se diga que o clube espanhol esteja prestes a contratar Ibrahima Konaté após o término de seu contrato com o Liverpool.