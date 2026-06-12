Eder Militão dá sua opinião sobre o retorno de José Mourinho ao Real Madrid

Ao falar sobre o retorno do icônico técnico, Militão disse ao SportyBet: “Ele é um grande técnico. Estou ansioso pela próxima temporada. No plano pessoal, a vida tem seus altos e baixos. O importante é estar bem mentalmente. Se você estiver com a cabeça no lugar e tudo bem com a família, tudo flui melhor.”

O zagueiro brasileiro também falou sobre o impacto psicológico de seu recente problema físico, acrescentando: “Aconteceu quando eu ia receber um cruzamento. Ao me virar para chutar, senti algo estranho.

No começo, não parecia nada grave. Fui até o vestiário, fizeram alguns exames e nada deu certo. Então veio o diagnóstico. É claro que ter tantas lesões afeta psicologicamente, mas também te dá experiência. Antes, eu era um jogador muito explosivo; agora tenho mais maturidade e não dependo tanto da velocidade.”