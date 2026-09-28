Militao retornou oficialmente aos treinos com o grupo do Madrid nesta segunda-feira. O zagueiro brasileiro está fora de ação desde abril, tendo perdido completamente o início da atual temporada por causa de uma persistente lesão muscular.

O Real Madrid confirmou a notícia positiva ao publicar uma foto do jogador de 28 anos correndo no campo de treino. Após 195 dias em tratamento, o ex-jogador do FC Porto finalmente está dando passos significativos rumo ao retorno aos gramados em competições oficiais.

Seu retorno representa uma notícia bem-vinda para o clube. No entanto, integrantes da comissão seguem plenamente cientes da desafiadora jornada física que o defensor enfrentou nas últimas temporadas.