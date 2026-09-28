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Éder Militão dá grande impulso ao Real Madrid, já que o zagueiro brasileiro finalmente volta aos treinos completos após 195 dias afastado
O tão aguardado retorno de Militão
Militao retornou oficialmente aos treinos com o grupo do Madrid nesta segunda-feira. O zagueiro brasileiro está fora de ação desde abril, tendo perdido completamente o início da atual temporada por causa de uma persistente lesão muscular.
O Real Madrid confirmou a notícia positiva ao publicar uma foto do jogador de 28 anos correndo no campo de treino. Após 195 dias em tratamento, o ex-jogador do FC Porto finalmente está dando passos significativos rumo ao retorno aos gramados em competições oficiais.
Seu retorno representa uma notícia bem-vinda para o clube. No entanto, integrantes da comissão seguem plenamente cientes da desafiadora jornada física que o defensor enfrentou nas últimas temporadas.
Três anos de pesadelos com lesões
Militão sofreu uma sequência devastadora de lesões graves nos últimos três anos. O brasileiro foi vítima de duas rupturas distintas do ligamento cruzado, que o tiraram de ação de agosto de 2023 a março de 2024, e novamente de novembro de 2024 a junho de 2025.
Justamente quando parecia estar reconstruindo a forma física, ele sofreu uma recaída de um problema muscular em abril passado. Essa série de contratempos sérios significa que o defensor não entra em campo em uma partida oficial há mais de seis meses.
Diante da gravidade e da frequência desses problemas físicos, continuam existindo preocupações em relação às suas perspectivas de longo prazo. Há temores reais de que o jogador de 28 anos possa ter dificuldades para recuperar a forma de elite que já exibiu anteriormente.
Mourinho adota uma abordagem cautelosa
Apesar da empolgação em torno de seu retorno aos gramados, o Madrid não está assumindo nenhum risco, segundo o Mundo Deportivo. O técnico Jose Mourinho e sua equipe médica adotarão prudência absoluta enquanto monitoram as respostas físicas de Militao nos treinamentos.
A equipe médica está bem ciente de que apressar o retorno do defensor a partidas de alta intensidade pode se mostrar desastroso. Consequentemente, sua integração às sessões regulares com o time principal será gradual e meticulosamente planejada.
Essa estratégia cuidadosa tem como objetivo proteger o jogador de outra recaída devastadora. A comissão técnica entende que um Militao em plenas condições físicas precisa de tempo, paciência e um cronograma sensato.
- AFP
Resposta de alvo do Madrid no retorno à La Liga
O Madrid voltará a entrar em ação no cenário doméstico no sábado, 10 de outubro, quando receberá o Villarreal no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada da Liga. Mourinho vê sua equipe atualmente na quarta colocação da elite do futebol espanhol, seis pontos atrás do líder Barcelona.
Embora Militao possa não ser recolocado às pressas imediatamente na disputa por uma vaga entre os titulares, seu retorno às atividades em grupo oferece um reforço defensivo oportuno, à medida que o Madrid busca reduzir a diferença na ponta da tabela.
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