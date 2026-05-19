Eden Hazard explica por que nunca quis a camisa nº 7 de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Em entrevista ao Canal Plus, Hazard insistiu que a narrativa em torno de sua chegada foi inteiramente criada pela mídia, e não pelo clube. Rejeitando a ideia de que teria sido contratado para imitar a prolífica produção de gols de seu antecessor, Hazard afirmou: “Suceder Cristiano no Real Madrid não foi um fardo porque, na minha opinião, eu não estava lá para substituí-lo. São os meios de comunicação que dizem: ‘ele vai substituir Ronaldo’. Acho que tenho um estilo de jogo completamente diferente do dele. Eu não conseguiria marcar 60 ou 70 gols por ano. Na verdade, em toda a minha carreira, mal cheguei a marcar tantos assim.”