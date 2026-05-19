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Eden Hazard explica por que nunca quis a camisa nº 7 de Cristiano Ronaldo no Real Madrid
As expectativas entram em conflito com a realidade
Hazard foi transferido do Chelsea para o Real Madrid no verão de 2019 por uma quantia astronômica de € 100 milhões (88 milhões de libras/112 milhões de dólares), chegando apenas um ano após a saída histórica de Ronaldo. Recebendo a icônica camisa número sete, o jogador da seleção belga enfrentou expectativas gigantescas para preencher o vazio estatístico e emocional deixado pelo astro português. No entanto, a passagem de Hazard pela capital espanhola acabou sendo marcada por lesões recorrentes, dificuldades físicas e desempenho irregular ao longo de quatro temporadas decepcionantes.
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Comparações estilísticas amplamente rejeitadas
Em entrevista ao Canal Plus, Hazard insistiu que a narrativa em torno de sua chegada foi inteiramente criada pela mídia, e não pelo clube. Rejeitando a ideia de que teria sido contratado para imitar a prolífica produção de gols de seu antecessor, Hazard afirmou: “Suceder Cristiano no Real Madrid não foi um fardo porque, na minha opinião, eu não estava lá para substituí-lo. São os meios de comunicação que dizem: ‘ele vai substituir Ronaldo’. Acho que tenho um estilo de jogo completamente diferente do dele. Eu não conseguiria marcar 60 ou 70 gols por ano. Na verdade, em toda a minha carreira, mal cheguei a marcar tantos assim.”
Modric recusou a troca de camisa
O meia de grande habilidade técnica preferia atuar como um driblador criativo em vez de um artilheiro prolífico, o que tornava as comparações posicionais estruturalmente falhas desde o início. Destacando essa diferença de estilo, Hazard revelou que, na verdade, tinha como objetivo a camisa de Luka Modric, e acrescentou: “Fui para lá para jogar como o Eden, não para substituir o Ronaldo. Mas, como costuma acontecer, as coisas não deram certo. Eu não queria o número 7. Eu queria o número 10 do Luka Modric. Achei que ele fosse dizer: ‘tá bom, fica com ele’, mas ele não me deu.”
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O legado repleto de títulos de Hazard no Real Madrid
Hazard disputou apenas 76 partidas em quatro temporadas pelo Real Madrid em todas as competições, contribuindo com apenas sete gols e 12 assistências. Durante sua passagem pelo gigante espanhol, ele conquistou dois títulos da La Liga, uma Copa del Rey e uma Supercopa da Espanha. Além disso, o jogador da seleção belga conquistou títulos da Liga dos Campeões, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes da FIFA antes de encerrar sua carreira no Bernabéu.