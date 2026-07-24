Eddie Howe vê “enorme potencial” no novo contratado Aladji Bamba, enquanto o Newcastle confirma a contratação do jogador, vindo do Mônaco, por 35 milhões de libras

Bamba expressou sua alegria por ingressar em um clube com uma história tão rica e mal pode esperar para jogar diante da torcida no St James’ Park. Em entrevista ao site oficial do seu novo clube, ele disse: “Estou muito feliz por estar aqui — é um novo desafio e mal posso esperar para começar. Fiquei muito animado quando soube que o Newcastle estava interessado em me contratar.

“Conheço a história do clube e já visitei o estádio, que é incrível. Mal posso esperar para entrar em campo lá e espero viver grandes momentos com a torcida. Estou animado para me testar em uma nova liga, a maior do mundo. Aprendi muito na última temporada e agora me sinto pronto para essa nova oportunidade. Vou dar tudo de mim por este clube.”