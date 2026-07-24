Buzzi
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Eddie Howe vê “enorme potencial” no novo contratado Aladji Bamba, enquanto o Newcastle confirma a contratação do jogador, vindo do Mônaco, por 35 milhões de libras
O Magpies finaliza a contratação de Bamba
O Newcastle agiu de forma decisiva para garantir um dos jovens talentos mais promissores da França após concluir, nesta sexta-feira, a contratação de Bamba, vindo do Mônaco. O acordo, no valor total de €41 milhões (£35 milhões), incluindo €5 milhões em bônus, foi finalizado depois que o jogador passou por exames médicos em Tyneside na quinta-feira. O meio-campista defensivo de 20 anos assinou oficialmente um contrato de cinco anos, válido até 2031, e está pronto para enfrentar um novo desafio no futebol inglês.
- Nicolo Campo
Meio-campista animado com o desafio
Bamba expressou sua alegria por ingressar em um clube com uma história tão rica e mal pode esperar para jogar diante da torcida no St James’ Park. Em entrevista ao site oficial do seu novo clube, ele disse: “Estou muito feliz por estar aqui — é um novo desafio e mal posso esperar para começar. Fiquei muito animado quando soube que o Newcastle estava interessado em me contratar.
“Conheço a história do clube e já visitei o estádio, que é incrível. Mal posso esperar para entrar em campo lá e espero viver grandes momentos com a torcida. Estou animado para me testar em uma nova liga, a maior do mundo. Aprendi muito na última temporada e agora me sinto pronto para essa nova oportunidade. Vou dar tudo de mim por este clube.”
Howe elogia o talento francês
Howe recebeu calorosamente a chegada de Bamba, destacando que o meio-campista trará profundidade e qualidade diversificada às opções do meio-campo do Newcastle. O técnico de 48 anos enfatizou: “Estou muito satisfeito em ver Aladji se tornar um jogador do Newcastle United. Ele é mais uma contratação jovem e promissora, com quem estamos muito ansiosos para trabalhar.
“Aladji traz profundidade e uma variedade de qualidades às nossas opções no meio-campo, com enorme potencial de crescimento. Sua evolução desde que se destacou no Mônaco tem sido realmente impressionante, e acreditamos que podemos ajudá-lo a continuar se desenvolvendo.
“Ele atua em uma função mais recuada, mas tem a capacidade de contribuir em todo o campo, o que demonstrou tanto na Ligue 1 quanto na Liga dos Campeões na última temporada.”
- PRESSE SPORTS
Bamba espera estrear pelo Newcastle
Bamba passará agora a integrar-se imediatamente ao programa de treinamento de pré-temporada de Howe, a fim de acelerar sua adaptação ao ritmo do futebol da Premier League. Espera-se que sua chegada reforce o meio-campo do Newcastle, que ficou vago recentemente com a saída de Sandro Tonali, após sua transferência para o Tottenham Hotspur. Os próximos amistosos de pré-temporada servirão como etapa inicial para que o jovem meio-campista demonstre suas capacidades antes da partida de estreia da nova temporada.
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