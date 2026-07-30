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Eddie Howe vai deixar o Newcastle, enquanto o técnico do Al-Ahli se prepara para assumir o comando em St James' Park
Howe encerra sua passagem por Tyneside
Howe está prestes a deixar o cargo de técnico do Newcastle, encerrando seu ciclo de cinco anos em Tyneside, de acordo com The Athletic. Apesar de inicialmente ter decidido permanecer no comando ao fim da última temporada, o treinador de 48 anos mudou de ideia e informou à diretoria do clube que deseja fazer uma pausa no futebol.
A separação é amigável, e os dirigentes do Newcastle já estão bem preparados para sua saída. Neste momento, há conversas avançadas para nomear o técnico do Al Ahli, Jaissle, como sucessor de Howe no St James' Park.
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Jaissle surge como principal sucessor
De acordo com a mesma reportagem, Jaissle surgiu como o franco favorito para assumir o comando técnico. O treinador alemão tem uma forte ligação com os proprietários majoritários do Newcastle, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que também supervisiona o Al Ahli.
O treinador de 38 anos construiu uma reputação de destaque no Red Bull Salzburg, conquistando títulos consecutivos da Bundesliga Austríaca e a Copa da Áustria com um futebol ofensivo agressivo e de alta intensidade. Desde que se mudou para o Al Ahli, em 2023, ele consolidou seu currículo como treinador ao conduzir a equipe saudita a títulos consecutivos da Liga dos Campeões da AFC em 2025 e 2026.
Transformando o Newcastle e encerrando o jejum de títulos
Howe deixa para trás um legado significativo em St James' Park após suceder Steve Bruce em novembro de 2021, com o clube afundado na 19ª colocação. Ele rapidamente conduziu o Newcastle à permanência na elite antes de garantir a classificação para a Liga dos Campeões durante a histórica campanha de 2022-23.
Sua maior conquista veio em 2025, ao levar o Newcastle ao título da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool e encerrar a agonizante espera de 70 anos do clube por um grande troféu. No entanto, uma difícil temporada 2025-26 fez o Newcastle cair para a 12ª colocação na Premier League e sofrer uma pesada eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Barcelona.
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Reconstrução em meio à turbulência da janela de transferências de verão
Apesar de ter recebido total apoio dos delegados do PIF durante as reuniões de fim de temporada no Matfen Hall, a saída repentina de Howe deixa o Newcastle diante de mais um verão de transição significativa. O elenco passa por uma grande reformulação após vendas de jogadores de alto perfil no mercado de transferências.
O Newcastle já sancionou as saídas de Anthony Gordon para o Barcelona por £69,3 milhões e Sandro Tonali para o Tottenham Hotspur em um acordo de £100 milhões. Com o Arsenal buscando ativamente o meio-campista Bruno Guimaraes, Jaissle enfrenta um teste imediato para reformular o elenco assim que sua nomeação for oficializada.
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