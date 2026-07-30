Eddie Howe vai deixar o Newcastle, enquanto o técnico do Al-Ahli se prepara para assumir o comando em St James' Park

Howe está prestes a deixar o cargo de técnico do Newcastle, encerrando seu ciclo de cinco anos em Tyneside, de acordo com The Athletic. Apesar de inicialmente ter decidido permanecer no comando ao fim da última temporada, o treinador de 48 anos mudou de ideia e informou à diretoria do clube que deseja fazer uma pausa no futebol.

A separação é amigável, e os dirigentes do Newcastle já estão bem preparados para sua saída. Neste momento, há conversas avançadas para nomear o técnico do Al Ahli, Jaissle, como sucessor de Howe no St James' Park.