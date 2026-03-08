Getty Images Sport
Traduzido por
Eddie Howe revela que a escolha entre o Arsenal e o Manchester City é o “melhor time” que o Newcastle enfrentou nesta temporada
A observação de Howe sobre o Manchester City
Os jogadores de Pep Guardiola estabeleceram uma vantagem psicológica sobre o clube de Tyneside, tendo já os derrotado uma vez na Premier League e duas vezes nas semifinais da Carabao Cup. Apesar dos Gunners liderarem a tabela da Premier League durante grande parte da temporada, Howe não teve dúvidas sobre quem detém atualmente o título de melhor time do país. Para ele, a natureza implacável dos campeões mundiais os torna um desafio único que até mesmo o Arsenal de Mikel Arteta, em grande fase, tem dificuldade em igualar em termos de puro desgaste técnico.
- Getty Images Sport
O Manchester City demonstra sua superioridade
Refletindo sobre a diferença de nível durante a sua última eliminação da taça, Howe foi rápido em reconhecer a enorme qualidade dos visitantes. O técnico do Newcastle observou que, mesmo quando Guardiola faz rodízio no elenco, o nível técnico continua praticamente intocável para a maioria das equipes da divisão, incluindo o Newcastle, que se testou contra os melhores da Europa e do país nesta temporada.
Howe disse: “Acho que [o City] fez mudanças em sua equipe, mas acho que você vê a força e a profundidade que eles têm e possuem. Acho que provavelmente foi um passo além para nós hoje contra eles, quando estão nesse clima. Achei que eles foram excelentes e nós caímos no jogo. Parece que perdemos nossa energia, mas eles fazem isso com você porque mantêm a posse de bola muito bem, fazem você correr, fazem você perseguir, então você fica cansado e comete outro erro técnico e volta a perseguir. Eles fazem isso há anos. É por isso que, para mim, eles têm sido o melhor time que enfrentamos continuamente e hoje achei que eles estavam em uma situação muito boa e nós simplesmente perdemos a energia.”
A posse como arma defensiva
A aula de tática dada pelo City deixou o Newcastle perseguindo sombras durante grande parte do segundo tempo. Howe destacou que a capacidade do City de manter a posse de bola tem um duplo objetivo: criar chances e, ao mesmo tempo, esgotar as reservas físicas e mentais do adversário. É essa característica específica que, na opinião de Howe, diferencia o City de outros times de elite, como o Arsenal, contra o qual o Newcastle também teve dificuldades durante esta campanha competitiva.
“Assim que você comete um erro técnico contra eles, você fica sem ver a bola por longos períodos e então sua energia simplesmente se esgota”, acrescentou Howe. “É por isso que eles têm sido o melhor time por tanto tempo e acho que estão voltando à forma que os torna esse time novamente. Eles estão evoluindo para uma versão diferente do que eram antes, mas muito, muito eficaz.”
- Getty Images Sport
A disputa pelo título chega ao ponto de ebulição
O Arsenal está atualmente sete pontos à frente do City na liderança da tabela da Premier League, embora a equipe de Guardiola tenha um jogo a menos. Eles se enfrentarão na final da Carabao Cup, em Wembley, no dia 22 de março.
Publicidade