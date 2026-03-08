Eddie Howe revela que a escolha entre o Arsenal e o Manchester City é o “melhor time” que o Newcastle enfrentou nesta temporada

Refletindo sobre a diferença de nível durante a sua última eliminação da taça, Howe foi rápido em reconhecer a enorme qualidade dos visitantes. O técnico do Newcastle observou que, mesmo quando Guardiola faz rodízio no elenco, o nível técnico continua praticamente intocável para a maioria das equipes da divisão, incluindo o Newcastle, que se testou contra os melhores da Europa e do país nesta temporada.

Howe disse: “Acho que [o City] fez mudanças em sua equipe, mas acho que você vê a força e a profundidade que eles têm e possuem. Acho que provavelmente foi um passo além para nós hoje contra eles, quando estão nesse clima. Achei que eles foram excelentes e nós caímos no jogo. Parece que perdemos nossa energia, mas eles fazem isso com você porque mantêm a posse de bola muito bem, fazem você correr, fazem você perseguir, então você fica cansado e comete outro erro técnico e volta a perseguir. Eles fazem isso há anos. É por isso que, para mim, eles têm sido o melhor time que enfrentamos continuamente e hoje achei que eles estavam em uma situação muito boa e nós simplesmente perdemos a energia.”