Eddie Howe quebra o silêncio sobre os rumores de transferência de Bruno Guimarães para o Arsenal, enquanto o técnico do Newcastle enfrenta “mais um verão desafiador”

As especulações se intensificaram em relação a Guimarães e a uma possível saída do St James’ Park. O Arsenal está redobrando seu interesse pelo meio-campista brasileiro, embora chegar a um acordo sobre o valor da transferência continue sendo, no momento, um grande obstáculo.

Após o empate em 1 a 1 com o Gateshead no sábado, em partida da pré-temporada, o técnico do Newcastle, Howe, se pronunciou sobre os rumores em circulação. Em entrevista à Sky Sports, Howe admitiu não ter clareza sobre a situação. “Não sei o que vai acontecer com o futuro do Bruno. Isso é algo sobre o qual outras pessoas podem especular, mas também são conversas das quais não faço parte”, disse ele.







