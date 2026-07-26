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Eddie Howe quebra o silêncio sobre os rumores de transferência de Bruno Guimarães para o Arsenal, enquanto o técnico do Newcastle enfrenta “mais um verão desafiador”
O futuro de Guimarães continua incerto
As especulações se intensificaram em relação a Guimarães e a uma possível saída do St James’ Park. O Arsenal está redobrando seu interesse pelo meio-campista brasileiro, embora chegar a um acordo sobre o valor da transferência continue sendo, no momento, um grande obstáculo.
Após o empate em 1 a 1 com o Gateshead no sábado, em partida da pré-temporada, o técnico do Newcastle, Howe, se pronunciou sobre os rumores em circulação. Em entrevista à Sky Sports, Howe admitiu não ter clareza sobre a situação. “Não sei o que vai acontecer com o futuro do Bruno. Isso é algo sobre o qual outras pessoas podem especular, mas também são conversas das quais não faço parte”, disse ele.
- (C)Getty Images
Conversas particulares com o capitão
Apesar dos rumores persistentes que ligam Guimarães ao Arsenal, Howe mantém uma forte relação pessoal com o jogador da seleção brasileira.
“Tivemos conversas muito boas, antes da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo”, afirmou Howe. “O que conversamos, obviamente, precisa permanecer em sigilo, mas ele é simplesmente um grande jogador, uma ótima pessoa.”
Lidando com despedidas dolorosas
A incerteza em torno de Guimarães agrava o que já tem sido uma janela de transferências incrivelmente difícil para o Newcastle. Após a transferência de Alexander Isak para o Liverpool em setembro passado, o clube já viu Sandro Tonali e Anthony Gordon se transferirem para o Tottenham Hotspur e o Barcelona neste verão, respectivamente.
Ao comentar sobre o grave impacto da perda dessas figuras cruciais do time titular, Howe não escondeu sua frustração. “Não queremos perder nossos melhores jogadores. Isso é óbvio. Portanto, perder esses dois grandes nomes é doloroso para nós e difícil”, lamentou Howe. “Para mim, tem sido mais um verão desafiador até agora, mas estamos sempre tentando dar o nosso melhor pelo clube, tanto a curto quanto a longo prazo, e tentar deixar o elenco na melhor forma possível.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Newcastle?
Espera-se que o Arsenal apresente uma oferta concreta pelo Guimarães nas próximas semanas para testar a determinação do Newcastle. Enquanto isso, Howe e sua comissão técnica precisam rapidamente reorientar o elenco, à medida que os preparativos para a pré-temporada se intensificam.
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