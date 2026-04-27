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Eddie Howe explica a Nick Woltemade o que ele precisa fazer para ganhar “muito mais tempo de jogo”, enquanto a imprensa alemã questiona o técnico do Newcastle sobre a falta de tempo de jogo do atacante
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A mídia alemã exige respostas sobre Woltemade
Após a derrota do Newcastle por 1 a 0 para o Arsenal no Emirates Stadium, Howe tornou-se alvo da imprensa alemã. Jornalistas da terra natal de Woltemade estavam ansiosos para entender por que o jogador, contratado por 69 milhões de libras, foi relegado a participações esporádicas e a uma função improvisada no meio-campo. O atacante de 1,98 m está passando por uma fase difícil na frente do gol, o que tem causado preocupação ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, antes da próxima Copa do Mundo.
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Howe elogia o impacto vindo do banco
Mesmo numa derrota decepcionante, Woltemade deu mostras da qualidade que levou o Newcastle a investir pesado para contratá-lo. Ao entrar no final da partida, ele proporcionou um lance de verdadeira qualidade que quase resultou no empate. Howe não hesitou em destacar essa contribuição ao defender suas recentes escolhas para o time.
“Achei que o Nick (Woltemade) jogou muito bem hoje. O Yoane (Wissa) e o Nick tiveram um bom desempenho quando entraram. Acho que nossos dois reservas tiveram um bom desempenho. A criatividade do Nick na jogada do Yoane, é isso que ele sabe fazer. Ele é um talento muito especial nesse aspecto”, disse Howe aos repórteres.
O caminho para ter mais tempo de jogo na equipe titular
Para que Woltemade recupere seu lugar como titular, Howe deixou claro que a regularidade é o requisito principal. O técnico do Newcastle insistiu que a porta não está fechada para o jogador de 22 anos, desde que ele mantenha o nível de desempenho demonstrado contra o Arsenal. Com a forte disputa por vagas, o ônus da prova recai sobre o jogador.
Ao abordar as perspectivas futuras do atacante, Howe acrescentou: “Se Nick jogar como jogou hoje, terá muito mais tempo de jogo e oportunidades para impressionar. Fiquei muito satisfeito com ele. Nossos números 9 têm marcado gols, então, infelizmente, ele teve que esperar por sua oportunidade. Mas, como eu disse, se ele jogar como jogou hoje, fiquei muito, muito satisfeito com ele.”
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A temporada de estagnação do Newcastle
O debate sobre o tempo de jogo de Woltemade surge em um momento difícil para o Newcastle, que atualmente ocupa a 14ª posição na tabela da Premier League. Embora a classificação para as competições europeias ainda seja uma possibilidade matemática, o clube parece estar caminhando para terminar a temporada na zona intermediária da tabela. Apesar da 16ª derrota da temporada, Howe sugeriu que o desempenho contra o Arsenal poderia ser um sinal de que a equipe está “virando a página”. No entanto, com apenas quatro jogos restantes e uma diferença de seis pontos para os dez primeiros colocados, a pressão aumenta sobre os Magpies para que consigam um final de temporada forte, mesmo que muitos torcedores prefiram ver a campanha chegar ao fim.