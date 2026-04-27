Eddie Howe explica a Nick Woltemade o que ele precisa fazer para ganhar “muito mais tempo de jogo”, enquanto a imprensa alemã questiona o técnico do Newcastle sobre a falta de tempo de jogo do atacante

Mesmo numa derrota decepcionante, Woltemade deu mostras da qualidade que levou o Newcastle a investir pesado para contratá-lo. Ao entrar no final da partida, ele proporcionou um lance de verdadeira qualidade que quase resultou no empate. Howe não hesitou em destacar essa contribuição ao defender suas recentes escolhas para o time.

“Achei que o Nick (Woltemade) jogou muito bem hoje. O Yoane (Wissa) e o Nick tiveram um bom desempenho quando entraram. Acho que nossos dois reservas tiveram um bom desempenho. A criatividade do Nick na jogada do Yoane, é isso que ele sabe fazer. Ele é um talento muito especial nesse aspecto”, disse Howe aos repórteres.