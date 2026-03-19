Eddie Howe exorta os jogadores do Newcastle a “superarem” “rapidamente” a goleada sofrida contra o Barcelona, depois que o técnico igualou o infame recorde de Gary Neville

Howe insistiu que sua equipe mostrou sua verdadeira identidade em alguns momentos da partida, mas ficou frustrado com a forma como os gols foram sofridos. Ele destacou erros individuais atípicos e uma má organização nas jogadas ensaiadas, o que permitiu ao Barcelona dominar completamente a partida nos minutos finais.

“Fizemos um jogo muito bom contra eles durante 90 minutos no St James’ Park e na primeira metade da partida de hoje. Isso não deve ser esquecido, por mais difícil que seja aceitar o placar. Isso não reflete como foi o jogo”, acrescentou Howe.

“Nossa defesa não esteve no nível que esteve contra o Chelsea. No primeiro gol, dois jogadores escorregaram. Depois, houve uma jogada ensaiada. E então o grande momento foi o pênalti. Por melhor que tenhamos jogado no primeiro tempo – e achei que fomos excelentes, foi uma ótima demonstração do que queremos ser –, cometemos erros demais.

“Se tivéssemos defendido como sabemos, não teríamos ido para o intervalo perdendo. Depois, sofremos outro gol em jogada ensaiada. Os quatro primeiros gols foram estranhos para nós: não se pode sofrer gols assim. Os dois gols em jogadas ensaiadas são imperdoáveis, pois são gols de livro. Isso não pode acontecer. Não acho que, psicologicamente, tenhamos nos recuperado [do pênalti de Lamine Yamal].”