AFP
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Eddie Howe exorta os jogadores do Newcastle a “superarem” “rapidamente” a goleada sofrida contra o Barcelona, depois que o técnico igualou o infame recorde de Gary Neville
Uma noite de recordes indesejados para Howe
A magnitude da derrota na Catalunha representou um duro golpe para as ambições europeias do Newcastle, mas também fez com que Howe entrasse para um clube exclusivo e indesejado. Ao ver sua equipe sofrer sete gols, Howe tornou-se o primeiro inglês a treinar naquele estádio icônico desde Neville, em 2016.
A passagem de Neville pelo Valencia ficou marcada pela famosa goleada de 7 a 0 sofrida pela Copa del Rey nas mãos do Blaugrana. Os Magpies se viram igualmente dominados durante um colapso defensivo total, apesar de um primeiro tempo animado em que Anthony Elanga marcou duas vezes para manter a disputa acirrada antes do intervalo.
- Getty Images Sport
Howe exige resiliência mental
Após o apito final, Howe foi direto ao falar sobre a necessidade de seu time deixar o resultado para trás, incentivando os jogadores a olharem para a próxima partida com grande motivação.
“Não tenho problema em me recompor, o problema são os jogadores”, disse Howe, conforme citado pelo The Guardian. “Sou capaz de superar as coisas rapidamente, tanto os jogos quanto o processo de análise. Agora, o foco é o Sunderland. Não se trata do que aconteceu hoje, mas de garantir que estejamos mental e fisicamente prontos para um jogo importantíssimo. Acho que é um bom jogo para enfrentarmos.
“Domingo é um dia importante. É difícil para mim falar sobre isso agora. Temos que jogar como se nossas vidas dependessem disso. É um jogo tão importante para a cidade, para os torcedores, para os jogadores, para todo o clube. Precisamos lidar com isso muito rapidamente e focar no domingo.”
As falhas defensivas custaram caro no Spotify Camp Nou
Howe insistiu que sua equipe mostrou sua verdadeira identidade em alguns momentos da partida, mas ficou frustrado com a forma como os gols foram sofridos. Ele destacou erros individuais atípicos e uma má organização nas jogadas ensaiadas, o que permitiu ao Barcelona dominar completamente a partida nos minutos finais.
“Fizemos um jogo muito bom contra eles durante 90 minutos no St James’ Park e na primeira metade da partida de hoje. Isso não deve ser esquecido, por mais difícil que seja aceitar o placar. Isso não reflete como foi o jogo”, acrescentou Howe.
“Nossa defesa não esteve no nível que esteve contra o Chelsea. No primeiro gol, dois jogadores escorregaram. Depois, houve uma jogada ensaiada. E então o grande momento foi o pênalti. Por melhor que tenhamos jogado no primeiro tempo – e achei que fomos excelentes, foi uma ótima demonstração do que queremos ser –, cometemos erros demais.
“Se tivéssemos defendido como sabemos, não teríamos ido para o intervalo perdendo. Depois, sofremos outro gol em jogada ensaiada. Os quatro primeiros gols foram estranhos para nós: não se pode sofrer gols assim. Os dois gols em jogadas ensaiadas são imperdoáveis, pois são gols de livro. Isso não pode acontecer. Não acho que, psicologicamente, tenhamos nos recuperado [do pênalti de Lamine Yamal].”
- Getty Images Sport
E agora?
O Newcastle vai agora se preparar para o clássico Tyne-Wear contra o Sunderland na Premier League. Os Magpies estão em nono lugar na tabela, com 42 pontos em 30 partidas, a nove pontos das vagas para a Liga dos Campeões. Com oito rodadas restantes na Premier League, a equipe de Howe vai se empenhar ao máximo para garantir uma vaga nas competições europeias na próxima temporada, provavelmente na Liga Europa ou na Liga Conferência.
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