AFP
Traduzido por
Eddie Howe elogia o “excelente” Newcastle, enquanto um pênalti “leve” sofrido pelo Barcelona nos últimos instantes deixa a disputa pela Liga dos Campeões em equilíbrio delicado
- Getty/GOAL
Newcastle empata após pênalti no final da partida
A narrativa parecia destinada a se tornar uma lenda em Tyneside quando Harvey Barnes apareceu no segundo poste para quebrar o empate a apenas cinco minutos do fim do tempo regulamentar. No entanto, as margens no nível de elite são notoriamente estreitas, e a pressão implacável do Barcelona acabou forçando um erro decisivo da defesa do Newcastle. A atmosfera mudou em um piscar de olhos durante os segundos finais do tempo adicional. O substituto Dani Olmo mostrou a astúcia de um veterano ao provocar uma falta de Malick Thiaw, que balançou a perna cansada dentro da área. Lamine Yamal, o adolescente que continua desafiando sua idade, avançou para converter o pênalti com sangue frio.
- AFP
Howe elogia a “excelente” exibição dos Magpies
Em declarações à TNT Sports após o apito final, Howe elogiou os seus jogadores, afirmando: “Acho que fomos excelentes, uma exibição realmente muito boa. Mantivemos a intensidade. O momento no final dá uma visão negativa, mas foi uma das nossas melhores atuações. Achei que tínhamos condições de marcar antes disso. O jogo mostrou que somos capazes, mas sabemos que provavelmente teremos que dar mais no estádio deles. Somos capazes de fazer isso, mas precisaremos estar no nosso melhor.”
Refletindo sobre o pênalti do Barcelona, Howe comentou: “Acho que foi leve, mas Malik fez contato. Estávamos bem posicionados, não havia motivo para levarmos aquele gol. Vamos analisar, mas não quero que isso ofusque os 93 minutos anteriores, nos quais jogamos muito bem. É meu trabalho tentar animá-los. Infelizmente, tivemos que fazer isso algumas vezes nesta temporada, mas nossa força de caráter nunca deve ser questionada. Estaremos prontos quando chegar a próxima partida. Acreditamos em nós mesmos e em nossa capacidade, e mostramos isso hoje.”
Barnes reflete sobre a atmosfera “estranha”
Barnes, que desempenhou um papel fundamental no ataque do Newcastle durante toda a noite, concordou com a opinião do seu treinador em relação ao desempenho da equipe. O ala admitiu que o vestiário ficou desapontado, dado o fato de terem neutralizado o talento ofensivo de classe mundial do Barcelona durante a maior parte da partida no St James' Park.
Barnes disse à TNT Sports: “É uma sensação um pouco estranha, estamos apenas na metade da eliminatória, jogamos muito bem esta noite, mantivemos os jogadores perigosos deles quietos. Saímos na frente com um bom gol, mas o resultado final foi difícil de aceitar, mas temos que lembrar que estamos apenas na metade da eliminatória. Jogamos muito bem na partida. Estivemos na frente durante grande parte do tempo. Será um jogo diferente na casa deles, mas sabemos do que somos capazes e sabemos que, quando estamos no nosso nível, podemos jogar muito bem.”
- (C)Getty Images
Tudo em jogo na segunda mão
O empate significa que o Barcelona voltará ao Camp Nou como favorito, mas o Newcastle provou que está longe de ser um adversário fácil. Olhando para a partida decisiva, Barnes acrescentou: “Que sensação teria sido chegar lá com uma vantagem de 1 a 0, mas estamos empatados na eliminatória e tudo ainda está em jogo. É um jogo fora de casa onde podemos mostrar do que somos capazes. Será um jogo emocionante para nós.” O Newcastle vai se concentrar primeiro no confronto da Premier League com o Chelsea no sábado, com o jogo de volta contra o Barça marcado para quatro dias depois.
Publicidade