Eddie Howe elogia o “excelente” Newcastle, enquanto um pênalti “leve” sofrido pelo Barcelona nos últimos instantes deixa a disputa pela Liga dos Campeões em equilíbrio delicado

Em declarações à TNT Sports após o apito final, Howe elogiou os seus jogadores, afirmando: “Acho que fomos excelentes, uma exibição realmente muito boa. Mantivemos a intensidade. O momento no final dá uma visão negativa, mas foi uma das nossas melhores atuações. Achei que tínhamos condições de marcar antes disso. O jogo mostrou que somos capazes, mas sabemos que provavelmente teremos que dar mais no estádio deles. Somos capazes de fazer isso, mas precisaremos estar no nosso melhor.”

Refletindo sobre o pênalti do Barcelona, Howe comentou: “Acho que foi leve, mas Malik fez contato. Estávamos bem posicionados, não havia motivo para levarmos aquele gol. Vamos analisar, mas não quero que isso ofusque os 93 minutos anteriores, nos quais jogamos muito bem. É meu trabalho tentar animá-los. Infelizmente, tivemos que fazer isso algumas vezes nesta temporada, mas nossa força de caráter nunca deve ser questionada. Estaremos prontos quando chegar a próxima partida. Acreditamos em nós mesmos e em nossa capacidade, e mostramos isso hoje.”