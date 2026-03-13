AFP
Eddie Howe defende Anthony Gordon, estrela do Newcastle, em meio às críticas de Wayne Rooney, Roy Keane e Alan Shearer sobre sua participação como reserva contra o Barcelona
Os grandes nomes da imprensa questionam a disponibilidade de Gordon
O jogador de 25 anos ficou de fora da escalação inicial no empate em 1 a 1 no St James' Park, após ter faltado ao treino da manhã de terça-feira por motivo de doença. Isso provocou uma reprimenda de Alan Shearer, que sugeriu que a importância do jogo deveria ter superado um pequeno mal-estar físico, dizendo na Amazon Prime: “Sei que ele não se sente bem, mas estamos falando do Barcelona em Newcastle, disputando uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Seria preciso algo extraordinário para me manter fora deste jogo hoje à noite.”
Keane ecoou esse sentimento no The Overlap, questionando: “Como você pode estar doente e entrar em campo por meia hora?”
Rooney também foi cético em relação às alegações de doença, dizendo: “Se você está doente, está doente. Você não deveria estar lá. Ele passou por nós antes do jogo e não quis apertar nossas mãos. Ele disse que não queria que pegássemos nada, mas depois foi para o vestiário com seus companheiros de equipe.”
Howe esclarece a situação sobre os protocolos médicos
Durante a coletiva de imprensa na sexta-feira, Howe expressou seu desejo de aliviar a pressão sobre o jogador, assumindo total responsabilidade pela decisão de escalação. “Preciso esclarecer uma coisa sobre Anthony Gordon. Ele estava absolutamente disposto a jogar contra o Barcelona”, explicou Howe. “Sei que há muitos comentários. Foi minha decisão não escalá-lo como titular, pois ele havia passado mal naquela manhã e não participou do treino. Ele estava preparado para jogar, mas, após consultar a equipe médica, considerou que não estava em condições de jogar.”
A "sequência de vitórias" e a força mental
Além das preocupações médicas imediatas, Howe aproveitou a oportunidade para reforçar a importância de Gordon para o projeto de longo prazo dos Magpies. O ex-jogador do Everton vem apresentando um desempenho prolífico nesta temporada, marcando 10 gols em competições europeias, e Howe não hesitou em elogiar seu caráter. “Ant, eu provavelmente o classificaria como um vencedor”, afirmou Howe. “Ele quer ganhar tudo; é um verdadeiro competidor. Ele tem aquela veia que, na minha opinião, todos os grandes jogadores precisam, sendo muito determinado e muito focado em seu desenvolvimento e em seu jogo. Só tenho elogios a fazer a ele este ano. Não tem sido uma temporada fácil para ele. Ele enfrentou muitos desafios, como todo jogador enfrenta. Mas acho que ele provavelmente está no melhor momento que já teve nesta temporada. Ele está jogando muito bem.”
Uma dor de cabeça na hora de escolher o time antes do jogo no Camp Nou
Howe enfrenta um dilema tático enquanto o Newcastle se prepara para a crucial viagem à Premier League contra o Chelsea no sábado e para a partida de volta em Barcelona na quarta-feira. Após o pênalti marcado por Lamine Yamal nos acréscimos da primeira partida, as esperanças dos Magpies de chegar às quartas de final estão em risco. O técnico deve decidir se coloca Gordon de volta no time titular para ganhar ritmo de jogo ou se poupa suas energias para a atmosfera intimidadora do Camp Nou. Howe está comandando um elenco à beira da exaustão e diante de uma oportunidade histórica, com o capitão Bruno Guimarães esperando viajar para Barcelona com a equipe após sua recuperação no Brasil.
