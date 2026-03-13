Eddie Howe defende Anthony Gordon, estrela do Newcastle, em meio às críticas de Wayne Rooney, Roy Keane e Alan Shearer sobre sua participação como reserva contra o Barcelona

O jogador de 25 anos ficou de fora da escalação inicial no empate em 1 a 1 no St James' Park, após ter faltado ao treino da manhã de terça-feira por motivo de doença. Isso provocou uma reprimenda de Alan Shearer, que sugeriu que a importância do jogo deveria ter superado um pequeno mal-estar físico, dizendo na Amazon Prime: “Sei que ele não se sente bem, mas estamos falando do Barcelona em Newcastle, disputando uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Seria preciso algo extraordinário para me manter fora deste jogo hoje à noite.”

Keane ecoou esse sentimento no The Overlap, questionando: “Como você pode estar doente e entrar em campo por meia hora?”

Rooney também foi cético em relação às alegações de doença, dizendo: “Se você está doente, está doente. Você não deveria estar lá. Ele passou por nós antes do jogo e não quis apertar nossas mãos. Ele disse que não queria que pegássemos nada, mas depois foi para o vestiário com seus companheiros de equipe.”