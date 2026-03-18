Eddie Howe atribui a derrota para o Barcelona a “erros individuais”, ao mesmo tempo em que argumenta que o Newcastle deveria estar na frente no intervalo

Howe apontou a falta de concentração como a principal razão para a derrota na Catalunha, enquanto o Barcelona avançava com facilidade para as quartas de final. Após um empate em 1 a 1 no St. James' Park, na partida de volta Raphinha participou de seis gols, enquanto Robert Lewandowski, Marc Bernal, Lamine Yamal e Fermin Lopez marcaram.

“A defesa hoje não esteve no mesmo nível de alguns dias atrás, contra o Chelsea. Começando pelo primeiro gol, em que dois jogadores escorregaram, depois sofremos em uma jogada ensaiada e, provavelmente, o ponto crucial foi o pênalti”, admitiu Howe.