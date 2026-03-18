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Eddie Howe atribui a derrota para o Barcelona a “erros individuais”, ao mesmo tempo em que argumenta que o Newcastle deveria estar na frente no intervalo
O Barcelona aproveita a falta de concentração do Newcastle
Howe apontou a falta de concentração como a principal razão para a derrota na Catalunha, enquanto o Barcelona avançava com facilidade para as quartas de final. Após um empate em 1 a 1 no St. James' Park, na partida de volta Raphinha participou de seis gols, enquanto Robert Lewandowski, Marc Bernal, Lamine Yamal e Fermin Lopez marcaram.
“A defesa hoje não esteve no mesmo nível de alguns dias atrás, contra o Chelsea. Começando pelo primeiro gol, em que dois jogadores escorregaram, depois sofremos em uma jogada ensaiada e, provavelmente, o ponto crucial foi o pênalti”, admitiu Howe.
Começo forte dá lugar a uma enxurrada de gols no segundo tempo
O Barcelona abriu o placar logo no início com Raphinha, mas Elanga empatou duas vezes para o Newcastle, incluindo uma finalização precisa após um erro de Yamal. Apesar dos dois gols de Elanga, os blaugranas sempre encontraram respostas por meio de Bernal e de um pênalti marcado nos acréscimos por Yamal — concedido após Kieran Trippier cometer falta sobre o sempre presente Raphinha —, garantindo que os anfitriões mantivessem a vantagem em um primeiro tempo frenético.
“Por mais bem que tenhamos jogado no primeiro tempo, achei que fomos excelentes em muitos aspectos. Foi realmente uma ótima demonstração de como queremos jogar. Houve muitos erros individuais na partida para conseguirmos manter esse ótimo desempenho”, observou Howe. Apesar do início promissor, o segundo tempo viu as comportas se abrirem quando o Barcelona acelerou o ritmo.
A defesa do Magpies cede sob pressão
Howe ficou perplexo com o colapso defensivo de sua equipe, já que os jogadores de Hansi Flick marcaram três gols em apenas 10 minutos após o intervalo. Finalizações precisas de Fermin e dois gols de Lewandowski expuseram todas as falhas da defesa do Newcastle, antes de Raphinha marcar o sétimo após um erro de Jacob Ramsey. Essa exibição implacável minou completamente a disciplina tática dos Magpies, levando o técnico a questionar a falta de concentração atípica da equipe.
Howe explicou: “Na verdade, se tivéssemos jogado ou defendido nem que fosse um pouco perto do nosso potencial, acho que estaríamos na frente no intervalo. Não vi necessidade de mudar necessariamente a forma como estávamos jogando no intervalo. Achei que estávamos realmente muito fortes. Mas então, é claro, sofremos outro gol em jogada ensaiada. Os quatro primeiros gols que estamos analisando novamente, em termos de como jogamos, foram marcados de forma estranha contra nós.”
Os níveis de energia caem com a saída da Europa
Ao apito final, o placar refletia uma enorme diferença de nível. Howe foi sincero ao admitir a incapacidade de sua equipe de manter o ritmo físico ou se recuperar do golpe psicológico.
“Não acho que, psicologicamente, se possa dizer que nos recuperamos naquele momento do intervalo. Foi isso que me pareceu. No segundo tempo, certamente não tivemos a mesma energia. E quando o jogo estava efetivamente encerrado, também não tínhamos recuperado esse nível. Então, entramos muito, muito bem no segundo tempo. E mesmo mudando para jogar mais recuados, mais profundos e compactando o espaço, isso não nos ajudou em nada”, concluiu Howe.
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