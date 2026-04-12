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Eddie Howe admite que “tenho de fazer uma autoavaliação” após o colapso do Newcastle no final da partida contra o Crystal Palace, ao explicar por que deixou no banco a dupla de 124 milhões de libras formada por Nick Woltemade e Yoane Wissa
A pressão sobre Howe aumenta
Essa não foi exatamente a resposta contundente que Howe precisava após a dolorosa derrota no clássico Tyne-Wear contra o Sunderland, num momento em que seu futuro está sob crescente escrutínio. O Newcastle caiu agora para a 14ª posição na tabela da Premier League, o que provocou uma frustração audível entre os torcedores que viajaram para acompanhar o jogo. “Entendo que haja raiva e frustração”, disse Howe em sua análise pós-jogo. “Não estou alheio a nada.”
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Howe assume a responsabilidade pelo desempenho dos Magpies
Apesar de ter tido um intervalo de três semanas para se preparar para este confronto, o Newcastle pareceu incapaz de manter a intensidade quando mais importava. “Sempre tenho que olhar primeiro para mim mesmo”, admitiu Howe quando questionado sobre o rumo da equipe. “Sempre digo isso. Sou o principal responsável.”
A derrota é particularmente dolorosa, já que o Palace havia jogado na Europa na quinta-feira e deixou estrelas como Jean-Philippe Mateta no banco. O francês acabou entrando em campo para virar o jogo, marcando duas vezes nos últimos 14 minutos.
A aposta na seleção sai pela culatra
Howe tentou motivar sua equipe fazendo seis alterações na escalação inicial, deixando de fora os titulares Dan Burn e Kieran Trippier.
Mais notavelmente, o técnico dos Magpies optou por escalar William Osula no lugar da dupla de ataque de £ 124 milhões, Nick Woltemade e Yoane Wissa. “Não escolho o time com base nos valores das transferências”, explicou Howe quando questionado sobre a ausência das caras contratações do verão. “Escolho o time com base no que vejo”.
A princípio, a aposta pareceu valer a pena, já que Osula marcou o primeiro gol, mas a incapacidade da equipe de garantir o resultado continua sendo uma grande preocupação.
O Newcastle já perdeu mais pontos em situações de vantagem do que qualquer outro time da Premier League nesta temporada. Se tivesse garantido apenas metade desses pontos desperdiçados, estaria empatado com o Manchester United e o Aston Villa na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros.
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Uma encruzilhada no St James' Park
Com uma série de jogos difíceis pela frente, incluindo contra o líder da liga, o Arsenal, e um Bournemouth em ascensão, Howe sabe que precisa ignorar os rumores sobre sua posição. “Há algumas partidas atrás, vencemos o Chelsea fora de casa e o Manchester United, e agora estamos aqui após uma sequência decepcionante, e os rumores externos querem mudar tudo”, disse ele. “Às vezes, é preciso acreditar no que se faz, mas, é claro, temos que executar melhor.”