Howe tentou motivar sua equipe fazendo seis alterações na escalação inicial, deixando de fora os titulares Dan Burn e Kieran Trippier.

Mais notavelmente, o técnico dos Magpies optou por escalar William Osula no lugar da dupla de ataque de £ 124 milhões, Nick Woltemade e Yoane Wissa. “Não escolho o time com base nos valores das transferências”, explicou Howe quando questionado sobre a ausência das caras contratações do verão. “Escolho o time com base no que vejo”.

A princípio, a aposta pareceu valer a pena, já que Osula marcou o primeiro gol, mas a incapacidade da equipe de garantir o resultado continua sendo uma grande preocupação.

O Newcastle já perdeu mais pontos em situações de vantagem do que qualquer outro time da Premier League nesta temporada. Se tivesse garantido apenas metade desses pontos desperdiçados, estaria empatado com o Manchester United e o Aston Villa na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros.



