Getty Images Sport
Traduzido por
Eberechi Eze insiste que não mudará sua corrida de arremate vacilante caso seja o responsável pela cobrança de pênalti da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, apesar de ter errado na final da Liga dos Campeões
Recusa-se a mudar de técnica
Eze confirmou que manterá seu estilo único de cobrar pênaltis neste verão, apesar de não ter conseguido converter durante uma disputa de pênaltis sob alta pressão na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O jogador de 27 anos faz parte da seleção de 26 jogadores de Thomas Tuchel, que busca acabar com a espera de 60 anos da Inglaterra por um grande título internacional.
Quando questionado se a recente decepção em Budapeste levaria a uma mudança em seu método, Eze mostrou-se desafiador. “Não, acho que venho cobrando pênaltis há muito tempo e isso faz parte da jornada”, explicou. “É preciso continuar melhorando, encontrar novas maneiras de melhorar. Não vou me estressar muito com isso porque sei que estou nesta posição por um motivo e por todo o treinamento que vem por trás disso.”
- Getty Images Sport
Pronto para mais uma disputa de pênaltis
A seleção inglesa tem um histórico complicado nas disputas por pênaltis, mas Eze está pronto para assumir a responsabilidade caso a situação se repita nas fases eliminatórias nos Estados Unidos, no México ou no Canadá. Ele insiste que sua confiança permanece inabalável e que aceitaria a responsabilidade novamente.
“Se for chamado, com certeza. Por que eu não aceitaria?”, afirmou Eze. “O futebol é cheio de tudo e você tem que tentar aceitar tudo como é, para aproveitar o máximo que puder. Jogar uma final da Liga dos Campeões é onde eu quero estar, é o que eu quero fazer. Vamos tentar de novo na próxima temporada e, se houver um pênalti para cobrar, eu estarei lá novamente.”
Aprendendo com Saka e Rashford
Eze procurou o conselho dos companheiros de equipe Bukayo Saka e Marcus Rashford, ambos os quais passaram por uma decepção semelhante durante a final da Euro 2020. O jogador do Arsenal acredita que essas experiências são essenciais para o crescimento e tem se concentrado na resiliência mental necessária para atuar no mais alto nível.
“Todos os grandes jogadores já perderam pênaltis importantes, já passaram por esse tipo de momento”, observou o atacante. “Recebi mensagens de todo mundo para conversar sobre esses momentos. Para mim, não é algo que eu gostaria que nunca tivesse acontecido. Sou grato por isso ter acontecido. Vou crescer com isso, aprender com isso e seguir em frente. Sinceramente, antes mesmo de falar com eles, dá para ver a postura dos grandes jogadores. Você se posiciona, faz o que precisa fazer. Se você erra, você erra. Se você marca, você marca. É ter a mentalidade de seguir em frente. Isso faz parte da jornada.”
- Getty Images Sport
Mentalidade vencedora no grupo
Embora a final da Liga dos Campeões tenha terminado em derrota, Eze chegou à concentração da Inglaterra animado pela conquista do primeiro título da Premier League do Arsenal desde 2004. Ele acredita que a cultura vencedora dentro do elenco de Tuchel, repleto de jogadores que alcançaram sucesso nos seus clubes nesta temporada, será um fator determinante na campanha da seleção na Copa do Mundo.
Ele concluiu: “Acho que é importante para a confiança de um jogador ter isso no currículo, experimentar a vitória, alcançar o que se propôs a alcançar. Isso dá a você um nível diferente de confiança, e o fato de muitos jogadores terem passado por isso só vai nos ajudar aqui. A cada ano você ganha mais um ano de experiência e acumula coisas diferentes que são importantes para a próxima fase. Vencer dá a você convicção, uma confiança em si mesmo de que pode ir até o fim. Com certeza, todos nós vamos usar isso.”