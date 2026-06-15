Eze confirmou que manterá seu estilo único de cobrar pênaltis neste verão, apesar de não ter conseguido converter durante uma disputa de pênaltis sob alta pressão na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O jogador de 27 anos faz parte da seleção de 26 jogadores de Thomas Tuchel, que busca acabar com a espera de 60 anos da Inglaterra por um grande título internacional.

Quando questionado se a recente decepção em Budapeste levaria a uma mudança em seu método, Eze mostrou-se desafiador. “Não, acho que venho cobrando pênaltis há muito tempo e isso faz parte da jornada”, explicou. “É preciso continuar melhorando, encontrar novas maneiras de melhorar. Não vou me estressar muito com isso porque sei que estou nesta posição por um motivo e por todo o treinamento que vem por trás disso.”