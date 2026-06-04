"É uma vergonha!" O investidor Hasan Ismaik recusa ajudar - o 1860 Munique corre o risco de enfrentar o pior cenário possível após o rebaixamento forçado

Em declaração ao jornal Süddeutsche Zeitung, o jordaniano afirmou: “Acho que, a esta altura, está claro para todos que simplesmente disponibilizar novos recursos ano após ano não pode ser a solução.” A questão, segundo ele, “não é hoje se uma pessoa concede mais um empréstimo a outra. A verdadeira questão é como o clube pretende construir um futuro estável, que não dependa de financiamentos de emergência a cada temporada.”

Após a retirada do patrocinador principal, a “die Bayerische”, que fez uso de seu direito de rescisão especial em caso de rebaixamento para a Liga Regional, faltam ao 60, segundo relatos da mídia, 2,7 milhões de euros para evitar uma insolvência iminente — ou seja, exatamente a quantia necessária para a licença da Terceira Divisão.

Na ontem, quarta-feira, a diretoria do TSV 1860 confirmou, em comunicado diante de torcedores indignados na sede do clube no bairro de Giesing, em Munique, que o clube seria forçado a descer para a quarta divisão, a Regionalliga, devido à falta de recursos financeiros.

“Não conseguimos a licença, o que significa que no ano que vem vamos jogar na Liga Regional”, disse o presidente do clube, Gernot Mang, explicando que o clube não conseguiu apresentar, até o prazo final às 17h, comprovação de que havia cobertido o déficit orçamentário de 2,7 milhões de euros.