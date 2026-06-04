No caso de uma insolvência do Münchner Löwen, o investidor Hasan Ismaik aparentemente não pretende assumir a responsabilidade e arcar com o montante devido.
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"É uma vergonha!" O investidor Hasan Ismaik recusa ajudar - o 1860 Munique corre o risco de enfrentar o pior cenário possível após o rebaixamento forçado
Em declaração ao jornal Süddeutsche Zeitung, o jordaniano afirmou: “Acho que, a esta altura, está claro para todos que simplesmente disponibilizar novos recursos ano após ano não pode ser a solução.” A questão, segundo ele, “não é hoje se uma pessoa concede mais um empréstimo a outra. A verdadeira questão é como o clube pretende construir um futuro estável, que não dependa de financiamentos de emergência a cada temporada.”
Após a retirada do patrocinador principal, a “die Bayerische”, que fez uso de seu direito de rescisão especial em caso de rebaixamento para a Liga Regional, faltam ao 60, segundo relatos da mídia, 2,7 milhões de euros para evitar uma insolvência iminente — ou seja, exatamente a quantia necessária para a licença da Terceira Divisão.
Na ontem, quarta-feira, a diretoria do TSV 1860 confirmou, em comunicado diante de torcedores indignados na sede do clube no bairro de Giesing, em Munique, que o clube seria forçado a descer para a quarta divisão, a Regionalliga, devido à falta de recursos financeiros.
“Não conseguimos a licença, o que significa que no ano que vem vamos jogar na Liga Regional”, disse o presidente do clube, Gernot Mang, explicando que o clube não conseguiu apresentar, até o prazo final às 17h, comprovação de que havia cobertido o déficit orçamentário de 2,7 milhões de euros.
- DPA
Lendas do 1860 criticam duramente: "Irresponsável, sem caráter — por parte de todos os envolvidos"
Ninguém sabe, neste momento, o que vai acontecer com o antigo clube fundador da Bundesliga. Aparentemente, apenas oito jogadores do elenco da Terceira Divisão têm contratos válidos para a Liga Regional; além disso, parece improvável que o técnico Markus Kauczinski acompanhe o clube na descida para a Quarta Divisão.
Enquanto isso, as duas lendas do clube, Daniel Bierofka e Sascha Mölders, se manifestaram com palavras contundentes dirigidas aos responsáveis. “É uma vergonha. Não dá para descrever de outra forma o que está acontecendo”, declarou Bierofka à BR24. “Irresponsável, sem caráter – por parte de todos os envolvidos. Ninguém pode se eximir disso.”
Mölders falou de uma “loucura absoluta” que está acontecendo atualmente no Löwen. “Já não há mais palavras para descrever o que dizer”, disse o jogador de 47 anos, que apelou aos jogadores sob contrato com o clube para que, assim como na primeira queda forçada em 2017, se unissem para tirar o time da lama: "Ainda me lembro de como Biero ficou na minha frente naquela época e disse: 'Agora você pode mostrar que tem coragem e ficar.' Estou curioso para saber quantos ainda se importam com o Löwen. Desistir não é uma opção. Nunca."
O próprio Mölders, apesar de ter recebido ofertas melhores, ficou na época e levou o 1860 de volta à terceira divisão com 19 gols em 33 jogos da Regionalliga. Ele também marcou três gols nas disputadas partidas de promoção contra o Saarbrücken.
O 1860 München é rebaixado para a Liga Regional: as últimas cinco posições na 3.ª Liga
Temporada
Classificação
2021/22
4
2022/23
8
2023/24
15
2024/25
11
2025/26
8