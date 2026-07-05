"É uma verdadeira dádiva!" Niklas Süle confirma transferência para um novo clube após deixar o BVB e encerrar a carreira

Süle ficou fora do time no final de sua passagem pelo BVB devido a uma lesão. Em abril, ele se machucou no joelho e foi por isso que decidiu se aposentar. Pelo menos, após a lesão, ele ainda pôde jogar uma última vez pelo BVB e se despedir dignamente dos torcedores na partida em casa contra o Eintracht Frankfurt, na 33ª rodada.

Ele disputou, entre outros, 299 partidas da Bundesliga pelo Dortmund e pelo FC Bayern. Com o time de Munique, Süle conquistou a Liga dos Campeões em 2020 com uma vitória na final contra o Paris Saint-Germain; com o Dortmund, ele chegou mais uma vez à final da competição contra o Real Madrid em 2024 — agora o adversário será o Weiler ou o Epfenbach.

E, a propósito: os treinos durante a temporada acontecem às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 19h, no complexo esportivo do SV Tiefenbach — segundo informações no site do clube.