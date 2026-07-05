"Estou muito feliz por finalmente poder vivenciar o futebol de uma perspectiva totalmente diferente – onde o que importa é exclusivamente o esporte em si, e não os negócios ou o dinheiro. Além disso, dois dos meus melhores amigos jogam no SV Tiefenbach, e um deles até trabalha aqui como técnico", disse o jogador de 30 anos à Sky.
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"É uma verdadeira dádiva!" Niklas Süle confirma transferência para um novo clube após deixar o BVB e encerrar a carreira
Para ele, após 13 anos no futebol profissional, “é um verdadeiro presente”, acrescentou o jogador que disputou 49 partidas pela seleção nacional, “poder estar em campo com meus amigos e desfrutar mais uma vez ao máximo da alegria desse esporte maravilhoso”.
Süle encerrou sua carreira profissional no Borussia Dortmund há algumas semanas. Em Tiefenbach, pelo menos, ele não precisará se adaptar às cores do time: as cores do clube, que disputa a liga regional, também são preto e amarelo. Além disso, Süle provavelmente não terá problemas em relação à alimentação. O peso do robusto zagueiro sempre foi um assunto recorrente.
- Getty Images Sport
Süle encerra a carreira após lesão no joelho — despedida do BVB no último jogo em casa
Süle ficou fora do time no final de sua passagem pelo BVB devido a uma lesão. Em abril, ele se machucou no joelho e foi por isso que decidiu se aposentar. Pelo menos, após a lesão, ele ainda pôde jogar uma última vez pelo BVB e se despedir dignamente dos torcedores na partida em casa contra o Eintracht Frankfurt, na 33ª rodada.
Ele disputou, entre outros, 299 partidas da Bundesliga pelo Dortmund e pelo FC Bayern. Com o time de Munique, Süle conquistou a Liga dos Campeões em 2020 com uma vitória na final contra o Paris Saint-Germain; com o Dortmund, ele chegou mais uma vez à final da competição contra o Real Madrid em 2024 — agora o adversário será o Weiler ou o Epfenbach.
E, a propósito: os treinos durante a temporada acontecem às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 19h, no complexo esportivo do SV Tiefenbach — segundo informações no site do clube.
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