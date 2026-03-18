"É uma realidade" – Liam Rosenior defende as substituições do Chelsea na goleada sofrida contra o PSG

Confrontado com críticas de que suas substituições seriam uma admissão de fracasso, Rosenior destacou o desgaste físico de seu elenco. “Acho que não se trata apenas de uma admissão. É a realidade da situação em que o grupo se encontra”, explicou o técnico. “Eles disputaram mais de 100 partidas em 18 meses. Não tiveram descanso devido aos jogos internacionais e às viagens que, por exemplo, João Pedro, Enzo Fernández ou Moisés Caicedo fazem para a América do Sul. Não é uma desculpa. Isso é uma consequência do sucesso na Copa do Mundo de Clubes, e é algo fantástico que o clube tenha conquistado na Copa do Mundo de Clubes.”

Ele acrescentou: “Você está vendo com o Reece [James], está vendo com os jogadores, que se eu não controlar os minutos de jogo deles, a probabilidade de se lesionarem aumenta muito. Então, quero garantir que estejamos nesta competição na próxima temporada, no mínimo. Ainda estamos lutando pela FA Cup, mas talvez eu tenha que tomar decisões realmente difíceis que, na hora, provavelmente não pareçam muito boas, para ser sincero. Você nunca quer tirar seus melhores jogadores quando está perdendo por cinco gols em uma partida, mas quero tomar as decisões certas para o clube de futebol também a longo prazo.”