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"É uma realidade" – Liam Rosenior defende as substituições do Chelsea na goleada sofrida contra o PSG
Uma humilhante derrota histórica para os europeus em Stamford Bridge
Em uma derrota histórica para o Paris Saint-Germain, a campanha do Chelsea na Liga dos Campeões chegou ao fim. Um erro defensivo permitiu que os visitantes abrissem o placar logo nos primeiros seis minutos, acabando efetivamente com qualquer esperança de recuperação. Quando os Blues se viram perdendo por 2 a 0 e por 7 a 2 no placar agregado, o técnico Rosenior fez substituições, tirando Pedro, Palmer e Fernández. Pouco depois da eliminação, Senny Mayulu marcou o terceiro gol, selando o destino do Chelsea com uma derrota por 8 a 2 no placar agregado — marcando a maior derrota do clube em uma disputa de duas partidas.
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Rosenior aborda a "admissão da derrota"
Confrontado com críticas de que suas substituições seriam uma admissão de fracasso, Rosenior destacou o desgaste físico de seu elenco. “Acho que não se trata apenas de uma admissão. É a realidade da situação em que o grupo se encontra”, explicou o técnico. “Eles disputaram mais de 100 partidas em 18 meses. Não tiveram descanso devido aos jogos internacionais e às viagens que, por exemplo, João Pedro, Enzo Fernández ou Moisés Caicedo fazem para a América do Sul. Não é uma desculpa. Isso é uma consequência do sucesso na Copa do Mundo de Clubes, e é algo fantástico que o clube tenha conquistado na Copa do Mundo de Clubes.”
Ele acrescentou: “Você está vendo com o Reece [James], está vendo com os jogadores, que se eu não controlar os minutos de jogo deles, a probabilidade de se lesionarem aumenta muito. Então, quero garantir que estejamos nesta competição na próxima temporada, no mínimo. Ainda estamos lutando pela FA Cup, mas talvez eu tenha que tomar decisões realmente difíceis que, na hora, provavelmente não pareçam muito boas, para ser sincero. Você nunca quer tirar seus melhores jogadores quando está perdendo por cinco gols em uma partida, mas quero tomar as decisões certas para o clube de futebol também a longo prazo.”
O Blues aposta na recuperação no campeonato nacional
Refletindo sobre um período difícil em que as ambições europeias de sua equipe desmoronaram, Rosenior insistiu que sua confiança pessoal permanece inabalável, apesar da pesada derrota no placar agregado.
“Com certeza. Isso é futebol. Desculpem-me, perdi a voz de tanto gritar. Não com os jogadores após o jogo, mas durante o jogo. Isso é futebol”, observou ele. “Momentos podem mudar o rumo das coisas. Há dois jogos e um quarto, estávamos em Paris ou vindo de uma partida contra o Aston Villa, com um desempenho muito bom. O jogo terminou em 2 a 2, mas não aproveitamos os momentos, nos desconcentramos. O que tenho de fazer é garantir que voltamos ao caminho certo, e isso passa por não cometermos erros. É algo sobre o qual eu e a minha equipa técnica já conversámos, mas é algo de que falarei amanhã para garantir que entramos no jogo contra o Everton com uma mentalidade realmente positiva.”
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Em busca da classificação para a Liga dos Campeões e dos títulos nacionais
Após essa decepção continental, o Chelsea precisa se concentrar rapidamente na campanha da Premier League, onde ocupa atualmente a sexta posição na tabela, a apenas três pontos do Aston Villa, quarto colocado. A disputa por uma vaga entre os quatro primeiros continua totalmente em aberto e, com oito partidas restantes, garantir o retorno à principal competição europeia é agora o principal objetivo do clube. Além do campeonato, os Blues ainda têm uma chance real de conquistar um título nesta temporada, já que continuam na disputa da FA Cup. Um confronto favorável nas quartas de final contra o Port Vale está marcado para o início de abril, oferecendo à equipe de Rosenior uma chance de ouro de chegar a Wembley e resgatar um troféu de uma campanha turbulenta.
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