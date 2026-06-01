"É uma questão de enxergar a realidade" - Ricardo Pepi mostra habilidade na construção de jogadas, Christian Pulisic acaba com a seca de gols e o clima fica animado: vencedores e perdedores na vitória da seleção dos EUA sobre o Senegal

CHARLOTTE — Logo após a vitória da Seleção Masculina dos EUA por 3 a 2 sobre o Senegal, o técnico Mauricio Pochettino citou três partidas: Paraguai, Uruguai e esta. Essas foram as três que ele consegue recordar com um sorriso. Essas foram as três em que a Seleção Masculina dos EUA jogou da maneira como ele os incentiva a jogar.

“Acho que agora estamos conscientes das coisas que precisamos melhorar, coisas sobre as quais temos conversado há quase um ano e meio”, disse Pochettino. “Acho que agora se trata de encarar a realidade. Quando você fala, fala e fala, às vezes é difícil aceitar o que está dizendo. Hoje é um bom momento. Vimos esse comprometimento de todos aqui e, se tivermos essa atitude e esse comprometimento, temos os jogadores com esse enorme talento, mas o mais importante é continuar melhorando.”

"Em jogos diferentes, o problema? Nós é que éramos o problema", disse ele. "Não estar no lugar certo, com o empenho certo e com a atitude certa. [Trata-se de] sermos um grupo, um grupo muito sólido, e estarmos todos juntos como mostramos hoje."

Era um bom momento para mostrar isso. Com a vitória de domingo, a seleção americana acelerou a preparação para a Copa do Mundo. Após uma semana agitada de eventos com a mídia em Nova York e dias de treino intensos sob o sol de Atlanta, eles chegaram a Charlotte com algo a provar. Jogaram como uma equipe determinada a mostrar que eram a versão que encontrou o ritmo contra o Paraguai e o Uruguai no outono, não aquela que teve dificuldades para encontrar qualquer coisa contra a Bélgica e Portugal.

Esses jogos parecem distantes agora. O domingo não foi perfeito, assim como aquelas atuações não foram totalmente ruins. Houve muitos aspectos positivos e atuações individuais dignas de elogio, mas também houve falhas que Pochettino e sua comissão técnica certamente irão corrigir nos próximos dias. Nesse sentido, este foi um jogo tão útil quanto uma preparação para a Copa do Mundo pode ser: uma partida que aumentou a confiança, mas ainda deixou muito a ser aprimorado.

Isso acontecerá internamente. Externamente, o clima estará mais animado. Vários jogadores falaram sobre a atmosfera da torcida e como ela deu um impulso. Eles esperam que isso continue na Copa do Mundo. É mais provável que isso aconteça, é claro, se a equipe jogar bem. Isso aconteceu no domingo.

“Para os torcedores que realmente acreditam em nós, essa é a parte boa da vitória”, disse Pochettino. “Para nós, é importante sempre vencer, mas é importante que o ambiente confie um pouco. Depois dos dois últimos jogos, se você vencer uma partida, estará no topo. Se perder uma partida? Não. Trata-se de tentar encontrar esse equilíbrio certo para a competição oficial, a Copa do Mundo, com bons sentimentos.”

O clima é bom para a seleção dos EUA, que entra na segunda semana do que espera ser um verão maratônico.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Bank of America Stadium...