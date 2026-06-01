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Ricardo Pepi, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

"É uma questão de enxergar a realidade" - Ricardo Pepi mostra habilidade na construção de jogadas, Christian Pulisic acaba com a seca de gols e o clima fica animado: vencedores e perdedores na vitória da seleção dos EUA sobre o Senegal

Vencedores & perdedores
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Estados Unidos
R. Pepi
Especiais e Opinião
Estados Unidos x Senegal
Senegal
Amistosos
C. Pulisic
M. Pochettino
S. Mane
F. Balogun

O GOAL analisa quem se destacou e quem precisa melhorar após a vitória dos EUA

CHARLOTTE — Logo após a vitória da Seleção Masculina dos EUA por 3 a 2 sobre o Senegal, o técnico Mauricio Pochettino citou três partidas: Paraguai, Uruguai e esta. Essas foram as três que ele consegue recordar com um sorriso. Essas foram as três em que a Seleção Masculina dos EUA jogou da maneira como ele os incentiva a jogar.

“Acho que agora estamos conscientes das coisas que precisamos melhorar, coisas sobre as quais temos conversado há quase um ano e meio”, disse Pochettino. “Acho que agora se trata de encarar a realidade. Quando você fala, fala e fala, às vezes é difícil aceitar o que está dizendo. Hoje é um bom momento. Vimos esse comprometimento de todos aqui e, se tivermos essa atitude e esse comprometimento, temos os jogadores com esse enorme talento, mas o mais importante é continuar melhorando.”

"Em jogos diferentes, o problema? Nós é que éramos o problema", disse ele. "Não estar no lugar certo, com o empenho certo e com a atitude certa. [Trata-se de] sermos um grupo, um grupo muito sólido, e estarmos todos juntos como mostramos hoje."

Era um bom momento para mostrar isso. Com a vitória de domingo, a seleção americana acelerou a preparação para a Copa do Mundo. Após uma semana agitada de eventos com a mídia em Nova York e dias de treino intensos sob o sol de Atlanta, eles chegaram a Charlotte com algo a provar. Jogaram como uma equipe determinada a mostrar que eram a versão que encontrou o ritmo contra o Paraguai e o Uruguai no outono, não aquela que teve dificuldades para encontrar qualquer coisa contra a Bélgica e Portugal.

Esses jogos parecem distantes agora. O domingo não foi perfeito, assim como aquelas atuações não foram totalmente ruins. Houve muitos aspectos positivos e atuações individuais dignas de elogio, mas também houve falhas que Pochettino e sua comissão técnica certamente irão corrigir nos próximos dias. Nesse sentido, este foi um jogo tão útil quanto uma preparação para a Copa do Mundo pode ser: uma partida que aumentou a confiança, mas ainda deixou muito a ser aprimorado.

Isso acontecerá internamente. Externamente, o clima estará mais animado. Vários jogadores falaram sobre a atmosfera da torcida e como ela deu um impulso. Eles esperam que isso continue na Copa do Mundo. É mais provável que isso aconteça, é claro, se a equipe jogar bem. Isso aconteceu no domingo.

“Para os torcedores que realmente acreditam em nós, essa é a parte boa da vitória”, disse Pochettino. “Para nós, é importante sempre vencer, mas é importante que o ambiente confie um pouco. Depois dos dois últimos jogos, se você vencer uma partida, estará no topo. Se perder uma partida? Não. Trata-se de tentar encontrar esse equilíbrio certo para a competição oficial, a Copa do Mundo, com bons sentimentos.”

O clima é bom para a seleção dos EUA, que entra na segunda semana do que espera ser um verão maratônico.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Bank of America Stadium...

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    VENCEDOR: Christian Pulisic

    Todos sabem que ele precisava de um gol. Ele precisava disso por si mesmo, pela equipe e, na verdade, por todos os outros, simplesmente para permitir que o mundo lá fora respirasse um pouco.

    Então, quando Pulisic mandou a bola para o fundo da rede, foi fácil perceber o alívio. Foi fácil perceber a alegria também.

    “Foi ótimo”, disse ele. “Tenho sentido essa confiança, como se tivesse jogado muito bem nos últimos meses também, mas parece que todo mundo só se importa com os gols, então espero que agora as pessoas possam parar de falar sobre isso. Me sinto bem.”

    O gol de Pulisic foi o primeiro dele neste ano civil e o primeiro com a seleção dos EUA desde 2024. Foi uma finalização e tanto também. Recebendo passe de Ricardo Pepi, Pulisic fez a jogada perfeita, driblando o goleiro antes de mandar a bola para o fundo da rede. Se a seca de gols o incomodava de alguma forma, ele não demonstrou. Jogadores com pouca confiança não finalizam assim.

    Isso encerra a discussão, então. Pulisic está pronto e, de certa forma, isso significa que a seleção dos EUA também está pronta.

    “Agora temos tempo. Todas as seleções, essa é a beleza do futebol internacional: você chega, não tem muito tempo, precisa encontrar maneiras de trabalhar em conjunto e vencer. As equipes que encontram a melhor química normalmente se saem bem, e agora tivemos algum tempo para treinar e mais algumas semanas para nos prepararmos o melhor possível.”

    • Publicidade
  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    PERDEDOR: Miles Robinson

    Há alguns erros que simplesmente não se podem cometer, especialmente neste nível. Miles Robinson certamente não precisa aprender essa lição, já que disputou partidas suficientes para saber onde está o limite. Infelizmente, em um lapso de fração de segundo, ele ultrapassou esse limite, e os EUA pagaram por isso.

    O erro de Robinson no início do segundo tempo levou diretamente ao segundo gol de Mané na partida, que empatou o jogo em 2 a 2. Mais uma vez, é o tipo de erro que não pode acontecer, e isso é duplamente verdadeiro quando se trata de um jogador como Mané. Será que Chris Brady poderia ter ajudado um pouco, talvez atrasando a saída em vez de sair da linha? Talvez, mas não se pode realmente culpar o jovem goleiro por tentar fazer uma jogada em sua primeira partida pela seleção.

    Robinson não é novato; ele é um veterano, o que significa que seu trabalho é ajudar os outros a evitar esses erros. Quando ele os comete, tudo fica um pouco mais difícil. Seu erro permitiu que o Senegal voltasse ao jogo em um momento crucial, e esses momentos são ainda mais cruciais em partidas reais da Copa do Mundo.

    Mais uma vez, Robinson não precisa ouvir isso; ele sabe. Mas, enquanto esta seleção dos EUA tenta se virar sem Chris Richards, pelo menos no curto prazo enquanto ele se recupera de uma lesão, Robinson não facilitou esse processo.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    VENCEDOR: Ricardo Pepi

    Pepi tem fama de ser um finalizador de elite. Mas, ao que parece, ele também é um excelente passador.

    O atacante da seleção americana participou dos dois gols, dando a assistência indireta no primeiro e a assistência direta no segundo. Ambos os passes foram espetaculares, e nenhum dos gols teria acontecido sem o toque de Pepi. O craque do PSV ficou muito tempo afastado devido a lesões nos últimos anos, mas, quando está em campo, costuma aproveitar ao máximo suas oportunidades. Ele fez isso novamente no domingo, assim como fez em março, mesmo sem marcar nenhum gol.

    “Acho superimportante [começar bem]”, disse Pepi. “É claro que isso dá à equipe a confiança necessária para a Copa do Mundo, para que estejamos preparados para a próxima.”

    Infelizmente para ele, porém, o principal concorrente pela vaga de atacante titular, Folarin Balogun, também marcou, embora provavelmente não vá embora com a cabeça tão erguida.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Folarin Balogun

    Estamos sendo criativos ao dar uma nota “L” ao Balogun aqui. Ele foi espetacular. Ele deve estar frustrado, no entanto, porque poderia ter saído de Charlotte com vários gols, em vez de apenas um.

    Ele marcou o seu, é claro, e acabou sendo o gol da vitória. Realisticamente, porém, ele acredita que poderia ter marcado mais três. Um chute saiu fraco, outro foi anulado e outro foi defendido por uma excelente defesa. Em muitos outros dias, especialmente da maneira como os deuses do futebol estavam do seu lado em Mônaco, ele estaria saindo com uma bola de jogo e um hat-trick.

    Mais uma vez, Balogun não perdeu nada. Na verdade, ele mostrou o quão dinâmico é e o quanto pode causar problemas a qualquer defesa que a seleção americana enfrente. Ele só vai desejar ter causado mais problemas, o que certamente o manterá motivado para o próximo jogo.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    VENCEDOR: Sergino Dest

    O relatório de avaliação do Dest certamente terá uma seção importante destacando um aspecto específico de seu jogo: ele gosta de ousar. Ele gosta de driblar os defensores. Ele gosta de dar passes que criam perigo. Ele gosta, acima de tudo, de se divertir em campo fazendo aquelas jogadas que deixam a torcida de pé.

    O craque do PSV teve vários desses momentos nos 45 minutos que jogou no domingo, relembrando o quão único ele é graças à sua capacidade de concretizar essas jogadas.

    O grande momento foi, é claro, seu gol. Foi também o mais simples. Servido por Pulisic, Dest só precisou finalizar para marcar seu terceiro gol pela seleção. Ele foi rápido em dar crédito a Pulisic, tanto naquele momento quanto após o jogo.

    “Fiquei feliz por ele ter me dado aquela assistência”, disse Dest. “Acho que ele também fez uma ótima partida, marcou um gol e deu uma assistência, o que é importante. Fiquei feliz por ele ter me dado aquele passe e ter percebido a oportunidade. A única coisa que eu precisei fazer foi empurrar a bola para o gol.”

    A partir daí, porém, Dest fez muito mais. Ele enfrentava os zagueiros com frequência, à medida que sua confiança parecia crescer durante a partida. Quando Dest começa a driblar, as coisas tendem a ganhar força. Foi o que aconteceu no domingo.

    "Eu sempre gosto de simplesmente jogar, sabe, jogar com habilidade e tudo mais", disse ele. "Sinto que, se eu receber a bola com frequência durante a partida, você mesmo constrói essa confiança porque, se você tem muito mais toques na bola, tem muito mais opções e pode tentar mais coisas. Então, provavelmente vai dar certo."

    Funcionou no domingo, e a seleção dos EUA será uma equipe muito, muito melhor se isso funcionar durante toda a Copa do Mundo.

  • senegal Getty Images

    PERDEDOR: Senegal

    Um início difícil nesta campanha na Copa do Mundo para o Senegal, que precisava de um pouco de ânimo tanto quanto a seleção dos EUA.

    Na semana passada, surgiram relatos de que o técnico Pape Thiaw se recusou a embarcar no avião da equipe com destino aos EUA devido a questões contratuais. A federação e o próprio Thiaw negaram essa informação. No entanto, isso deu início à Copa do Mundo com uma certa controvérsia, e perder um jogo dias depois não ajuda muito a dissipar essa controvérsia.

    Houve pontos positivos, é claro, já que o Senegal teve alguns momentos bons na derrota. No geral, porém, a equipe teve dificuldades contra a pressão da seleção americana.

    “Assistimos a muitos vídeos para ver como a seleção americana joga”, disse Thiaw. “Eles gostam de pressionar alto, jogam de forma muito física, e estávamos preparados para isso tentando passar pela primeira linha. Infelizmente, jogamos muito pela defesa, o que nos causou alguns problemas com a pressão alta deles. Mas, novamente, parabéns à seleção dos EUA. Vamos continuar trabalhando.”

    O próximo compromisso é um amistoso contra a Arábia Saudita em 9 de junho, antes do confronto contra a França em 16 de junho. O Senegal tem tempo de sobra, mas perdeu a chance de começar com o pé direito.