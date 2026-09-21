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Adhe Makayasa
Traduzido por

'É uma piada!' - técnico do Sevilla, Luis Garcia, critica ausência de estrela do Barcelona, Raphinha, na Bola de Ouro após hat-trick incrível

Raphinha
L. Garcia
Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga

O técnico do Sevilla, Luis Garcia, não poupou palavras após a derrota de sábado e classificou a ausência de Raphinha na Bola de Ouro como uma piada absoluta. O atacante brasileiro manteve sua fase deslumbrante ao marcar um hat-trick sublime para selar a vitória por 3 a 1 do Barcelona no Ramón Sánchez-Pizjuán, elevando sua impressionante marca na temporada para 14 gols em todas as competições.

  • Técnico do Sevilla questiona ausência

    Uma perplexidade genuína tomou conta da sala de imprensa quando Garcia desabafou sua incredulidade com o fato de o capitão visitante ter sido completamente ignorado na disputa pelo principal prêmio individual do mundo. O técnico do Sevilla questionou como os votantes puderam desconsiderar um desempenho tão sensacional de um atacante decisivo que dita continuamente confrontos de alto nível. A admissão sincera do banco de reservas adversário rapidamente se tornou o principal tema de discussão após a partida intensa de sábado no Ramon Sanchez-Pizjuan.

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    Craque do time visitante recebe elogios

    Apesar de ver sua equipe sucumbir a uma derrota em casa, Garcia não hesitou em defender o atacante elétrico que havia aterrorizado sua linha defensiva durante toda a noite. O técnico espanhol destacou que deixar o capitão do Barcelona de fora apenas reforçou seu antigo ceticismo em relação à verdadeira credibilidade das premiações individuais modernas.

    Detonando a prestigiada lista de indicados diante dos repórteres em sua entrevista coletiva pós-jogo, Garcia insistiu: "É uma piada que ele nem tenha sido indicado à Bola de Ouro. Ele decide jogos, por isso não acredito nesses prêmios. Ele faz tudo."

  • Corte provoca amplo debate

    A ausência gritante de Raphinha e do companheiro de equipe Pedri antes da 70ª cerimônia de gala em Londres gerou forte discussão, especialmente com o brasileiro produzindo regularmente atuações decisivas para vencer jogos. Embora reconhecesse a enorme qualidade do líder de La Liga, Garcia demonstrou grande orgulho de seus jogadores, que haviam saído na frente com Youssouf Fofana aos 19 minutos.

    Ao analisar o altíssimo nível dos visitantes enquanto elogiava a aplicação de sua equipe, Garcia acrescentou: "O Barcelona está jogando no mais alto nível, embora o que me interesse seja o Sevilla. O Barça precisou estar no seu melhor para nos vencer hoje. Tenho orgulho dos rapazes."

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pausa para jogos internacionais interrompe embalo

    A pausa nas competições nacionais oferece ao Sevilla uma janela inestimável para se reorganizar e se recalibrar antes de retomar sua busca por uma vaga entre os quatro primeiros. Enquanto isso, Raphinha viaja para se apresentar à seleção brasileira para amistosos internacionais de alto nível contra Austrália e Índia. Os gigantes catalães estarão desesperados para que seu capitão talismânico retorne em plena forma para preservar sua sequência invicta de vitórias no cenário nacional.

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