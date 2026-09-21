Apesar de ver sua equipe sucumbir a uma derrota em casa, Garcia não hesitou em defender o atacante elétrico que havia aterrorizado sua linha defensiva durante toda a noite. O técnico espanhol destacou que deixar o capitão do Barcelona de fora apenas reforçou seu antigo ceticismo em relação à verdadeira credibilidade das premiações individuais modernas.

Detonando a prestigiada lista de indicados diante dos repórteres em sua entrevista coletiva pós-jogo, Garcia insistiu: "É uma piada que ele nem tenha sido indicado à Bola de Ouro. Ele decide jogos, por isso não acredito nesses prêmios. Ele faz tudo."