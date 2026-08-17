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'É uma pergunta que só ele pode responder': ex-estrela do Liverpool Dietmar Hamann dá vantagem ao Arsenal na disputa por Bradley Barcola
Arsenal e Liverpool disputam sensação do PSG
A disputa por Barcola chegou ao ponto de ebulição com a aproximação do prazo final da janela de transferências de verão, com dois dos maiores pesos-pesados da Premier League brigando por sua contratação.
O jogador de 23 anos viveu um período repleto de títulos na capital francesa desde sua chegada vinda do Lyon, contribuindo com 39 gols e 37 assistências em suas 152 partidas pela equipe de Luis Enrique. Sua recusa em assinar uma renovação de contrato além de 2028 colocou a elite europeia em alerta, especialmente após seu papel decisivo no recente domínio doméstico e continental do PSG.
O Liverpool, agora sob o comando de Andoni Iraola, está desesperado para encontrar um substituto de nível mundial para Mohamed Salah após sua transferência para o Trabzonspor. Enquanto isso, o Arsenal de Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque depois de não conseguir contratar a superestrela do Real Madrid Vinicius Junior.
O que está em jogo é incrivelmente alto, e o ex-internacional alemão Hamann admite que, embora Anfield tenha seus encantos únicos, o projeto esportivo no Emirates Stadium pode ser mais atraente para um jogador acostumado a conquistar títulos constantemente. O Liverpool já sondou o terreno ao apresentar uma oferta melhorada de € 135 milhões pelo talentoso ponta.
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Hamann avalia o dilema de Barcola
Em entrevista ao Andy’s Bet Club, Hamann foi sincero sobre a difícil escolha que o ponta do PSG tem pela frente. "O Liverpool pode superar o Arsenal na disputa por Bradley Barcola? Potencialmente", observou o vencedor da Champions League de 2005.
"Obviamente, o Liverpool ainda tem um grande apelo com o estádio, a torcida e a história do clube. É uma pergunta que só ele pode responder. A única questão é que ele está em um clube muito bem-sucedido, ganhou a liga praticamente todos os anos e venceu a Champions League duas vezes seguidas agora. Se quiser conquistá-la pela terceira vez, vai querer ganhar a liga na próxima temporada. Ele provavelmente tem uma chance melhor no Arsenal do que no Liverpool na próxima temporada."
Hamann mantém o Liverpool na briga
Apesar de sugerir que o Arsenal está atualmente em melhor posição para ter sucesso imediato, Hamann se recusou a descartar uma mudança para Merseyside. Ele acredita que a decisão acabará se resumindo à visão de longo prazo de Barcola, e não apenas às perspectivas imediatas de títulos.
"Como estarão as coisas em dois ou três anos, eu não sei, mas acho que, quando você assina um contrato de quatro ou cinco anos, não o assina puramente com base no que espera que aconteça na próxima temporada", acrescentou Hamann. "Acho que o Liverpool, mesmo que o Arsenal esteja interessado, ainda tem uma chance considerável por causa do clube que é."
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PSG se prepara para a vida após Barcola
Enquanto os clubes da Premier League brigam por sua contratação, o PSG parece estar traçando planos de contingência para sua saída. O campeão da Ligue 1 confirmou recentemente a contratação de Mika Godts do Ajax, movimento visto por muitos como um claro indicativo de que o clube está pronto para autorizar a saída de Barcola.
A chegada do jovem belga aumenta ainda mais um setor ofensivo já lotado, que conta com nomes como Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue, o que pode forçar o PSG a aceitar uma quantia um pouco menor do que sua avaliação inicial de £ 145 milhões para evitar uma saga prolongada de transferência.
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