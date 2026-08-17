'É uma pergunta que só ele pode responder': ex-estrela do Liverpool Dietmar Hamann dá vantagem ao Arsenal na disputa por Bradley Barcola

A disputa por Barcola chegou ao ponto de ebulição com a aproximação do prazo final da janela de transferências de verão, com dois dos maiores pesos-pesados da Premier League brigando por sua contratação.

O jogador de 23 anos viveu um período repleto de títulos na capital francesa desde sua chegada vinda do Lyon, contribuindo com 39 gols e 37 assistências em suas 152 partidas pela equipe de Luis Enrique. Sua recusa em assinar uma renovação de contrato além de 2028 colocou a elite europeia em alerta, especialmente após seu papel decisivo no recente domínio doméstico e continental do PSG.

O Liverpool, agora sob o comando de Andoni Iraola, está desesperado para encontrar um substituto de nível mundial para Mohamed Salah após sua transferência para o Trabzonspor. Enquanto isso, o Arsenal de Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque depois de não conseguir contratar a superestrela do Real Madrid Vinicius Junior.

O que está em jogo é incrivelmente alto, e o ex-internacional alemão Hamann admite que, embora Anfield tenha seus encantos únicos, o projeto esportivo no Emirates Stadium pode ser mais atraente para um jogador acostumado a conquistar títulos constantemente. O Liverpool já sondou o terreno ao apresentar uma oferta melhorada de € 135 milhões pelo talentoso ponta.