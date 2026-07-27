“É uma pena que vocês tenham se deixado dominar tanto pelo ódio!” - Gianni Infantino critica duramente os detratores da FIFA após a “melhor” Copa do Mundo

Após um torneio que se destacou tanto pelo drama fora de campo quanto pelos feitos heróicos dentro dele, Infantino decidiu partir para a ofensiva. O presidente da FIFA usou seu Instagram pessoal e os canais oficiais da organização para dirigir uma reprimenda contundente aos jornalistas e críticos que questionaram a logística e a integridade da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Ao apresentar o evento como um triunfo da união, Infantino sugeriu que seus críticos não haviam percebido a alegria mais ampla do esporte devido a seus próprios preconceitos e interesses pessoais.

“A todos vocês que deixaram de ver crianças, bebês, avós e pais se reunirem em torno desse belo esporte, peço desculpas por os jogos já terem acabado e por vocês terem perdido toda essa alegria e união”, escreveu Infantino em seu discurso contundente. “Lamento que vocês tenham se deixado consumir tanto pelo ódio e pelas críticas a ponto de perderem tudo isso.

“Àqueles que, por trás de suas canetas e papéis, por trás de suas telas, espalham ódio e boatos falsos, quero dizer que, enquanto vocês ficam sentados lá atrás, nós da FIFA estamos na linha de frente organizando, trabalhando duro e oferecendo o melhor espetáculo do mundo.”



