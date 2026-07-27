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“É uma pena que vocês tenham se deixado dominar tanto pelo ódio!” - Gianni Infantino critica duramente os detratores da FIFA após a “melhor” Copa do Mundo
Infantino rebate as críticas
Após um torneio que se destacou tanto pelo drama fora de campo quanto pelos feitos heróicos dentro dele, Infantino decidiu partir para a ofensiva. O presidente da FIFA usou seu Instagram pessoal e os canais oficiais da organização para dirigir uma reprimenda contundente aos jornalistas e críticos que questionaram a logística e a integridade da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Ao apresentar o evento como um triunfo da união, Infantino sugeriu que seus críticos não haviam percebido a alegria mais ampla do esporte devido a seus próprios preconceitos e interesses pessoais.
“A todos vocês que deixaram de ver crianças, bebês, avós e pais se reunirem em torno desse belo esporte, peço desculpas por os jogos já terem acabado e por vocês terem perdido toda essa alegria e união”, escreveu Infantino em seu discurso contundente. “Lamento que vocês tenham se deixado consumir tanto pelo ódio e pelas críticas a ponto de perderem tudo isso.
“Àqueles que, por trás de suas canetas e papéis, por trás de suas telas, espalham ódio e boatos falsos, quero dizer que, enquanto vocês ficam sentados lá atrás, nós da FIFA estamos na linha de frente organizando, trabalhando duro e oferecendo o melhor espetáculo do mundo.”
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Abordando as controvérsias sobre vistos e a segurança
O torneio foi marcado por grandes dificuldades de viagem, com torcedores e autoridades de países como Irã, Haiti, Senegal e Costa do Marfim enfrentando rígidas restrições de visto dos EUA. O árbitro somali Omar Artan chegou a ser impedido de entrar nos EUA para apitar. No entanto, Infantino minimizou esses problemas, considerando-os insignificantes em comparação com o número total de participantes. Ele afirmou que o evento contou com 7 milhões de torcedores de mais de 200 países, ostentando um histórico de “100% de segurança e proteção”, ao mesmo tempo em que agradeceu aos governos anfitriões por seu compromisso com um ambiente livre de violência.
“Você mencionou as poucas pessoas a quem foram negados vistos e ignorou os milhões que foram aprovados, vindos de todas as partes do mundo”, acrescentou Infantino. “Porque o futebol une o mundo, e isso foi demonstrado de forma impressionante neste verão.”
Em defesa de Balogun diante da tempestade política
Talvez o momento mais polêmico do torneio tenha envolvido o atacante norte-americano Folarin Balogun, cuja suspensão automática de uma partida, imposta após um cartão vermelho contra a Bósnia-Herzegovina, foi revogada de forma sensacional. A decisão foi tomada logo após o presidente dos EUA, Donald Trump, revelar que havia conversado diretamente com Infantino sobre a disponibilidade do jogador. Enquanto a UEFA e a Federação Belga de Futebol questionaram a suposta interferência política, Infantino foi rápido em apontar que inconsistências disciplinares semelhantes ocorrem nas principais ligas nacionais sem um escrutínio global tão intenso.
Sem mencionar diretamente o incidente, o presidente observou: “Decisões ‘discutíveis’ dos árbitros ou decisões disciplinares ‘estranhas’, como, por exemplo, cartões vermelhos ou amarelos potencialmente equivocados ou decisões subsequentes de não suspender jogadores em certas situações, são rotineiras e amplamente aceitas em algumas das maiores ligas do mundo.
“É curioso que os mesmos países que empregam essas práticas sejam os que estão criticando.” Apesar dessas justificativas, a Federação Norueguesa de Futebol já confirmou que apresentará uma reclamação formal sobre o suposto erro envolvendo a influência de Trump.
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Um apelo à meditação e à paz no futebol
Ao olhar para o futuro do esporte, Infantino exortou seus oponentes mais veementes a mudarem de perspectiva e a abraçarem o poder emocional do futebol. Ele concluiu seu longo manifesto apresentando a FIFA como uma promotora da paz e aconselhando seus detratores a buscarem clareza espiritual ou emocional.
“Àqueles que gastam seu tempo e energia nos odiando, por favor, reservem um momento para refletir, meditar, orar ou assistir a uma partida de futebol e observar de verdade os rostos, os olhos, as emoções”, disse Infantino
“Que vocês encontrem a paz; nós, da FIFA, encontramos a nossa e a transmitimos, ao realizar a mais extraordinária Copa do Mundo da FIFA. Que o futebol se eleve acima de todo ódio. Por fim, sinto-me incrivelmente orgulhoso, como presidente da FIFA, por ter contribuído, mesmo que um pouco, para este espetáculo. É uma sensação maravilhosa! Muito amor a todos.”
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