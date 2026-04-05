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“É uma pena para os nossos torcedores” – Nuno reage à derrota dramática na FA Cup, que deixou Danny Dyer e a torcida do West Ham em suspense antes de o Leeds acabar com os sonhos de Wembley na disputa de pênaltis
Desilusão no Estádio de Londres
Nuno descreveu a noite como um “jogo muito emocionante do início ao fim” depois de ver sua equipe ser derrotada da maneira mais dramática possível. O West Ham parecia estar totalmente perdido ao perder por 2 a 0 já nos acréscimos, após gols de Ao Tanaka e um pênalti convertido por Dominic Calvert-Lewin.
No entanto, uma impressionante recuperação no final da partida viu Mateus Fernandes e Axel Disasi marcarem aos 93 e 96 minutos, levando a torcida da casa ao delírio — com o ator de Football Factory e EastEnders, Danny Dyer, entre os presentes, torcendo pelo genro Jarrod Bowen das arquibancadas.
“Para os rapazes, é triste, é triste, é triste para nós, especialmente para nossos torcedores, a maneira como eles viram o segundo tempo, a nossa reação, a busca pelo empate, criando as melhores chances, acertando a trave”, comentou Nuno.
Apesar do domínio do West Ham nos 30 minutos extras, incluindo gols anulados por impedimento e bolas na trave, o time não conseguiu encontrar o gol da vitória que sua pressão merecia antes que a loteria dos pênaltis assumisse o controle.
O drama do goleiro e a dor da disputa por pênaltis
O drama se intensificou no final da prorrogação, quando o goleiro titular Alphonse Areola foi forçado a sair de campo devido a uma lesão. Isso abriu caminho para a estreia na equipe principal de Finley Herrick, que foi colocado sob os holofotes para a disputa de pênaltis. O jogador da seleção sub-20 da Inglaterra causou impacto imediato ao defender o primeiro pênalti do Leeds, cobrado por Joel Piroe, mas as falhas de Bowen e Pablo Felipe acabaram sendo fatais para as ambições dos anfitriões — deixando Dyer, que havia liderado os cantos da torcida, a refletir sobre o que poderia ter acontecido.
Nuno refletiu sobre a oportunidade perdida de definir a partida mais cedo, afirmando: “Acho que fizemos o suficiente para evitar a disputa de pênaltis, mas hoje não era para ser. Na rodada anterior, chegamos à disputa de pênaltis e dissemos que fomos eficientes, mas hoje não fomos tão eficientes.”
O golpe decisivo foi desferido por Pascal Struijk, cujo pênalti convertido garantiu oficialmente a classificação do Leeds para as semifinais e um confronto com o Chelsea no Estádio de Wembley.
O foco agora está na missão da Premier League
Com a campanha na copa chegando ao fim, o West Ham precisa agora voltar sua atenção para o campeonato. Nuno destacou a importância da resiliência da equipe, afirmando: “Mas a forma como reagimos durante a partida, a forma como lutamos pelo resultado, é a prova de que não desistimos e de que temos uma missão muito, muito importante em mãos. É isso que é necessário para o trabalho que temos de levar adiante até o fim.”
O técnico não tem ilusões quanto ao desgaste físico que a batalha de 120 minutos causou ao seu elenco. “Agora é hora de se recuperar. São 120 minutos, é difícil. Vamos tentar recuperar nossos jogadores e disputar o jogo na sexta-feira. Mais uma vez, o London Stadium será muito importante para nós. A atmosfera que criamos hoje, temos que recriá-la para o jogo, para as partidas que estão por vir”, acrescentou, antecipando a visita do Wolverhampton Wanderers.
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Lições aprendidas para o futuro
A derrota marca um retorno difícil às atividades após a pausa para os jogos internacionais, mas Nuno está determinado a usar essa experiência como base para o restante da temporada. Ele observou: “Houve boas atuações e outras nem tanto. É sempre complicado voltar depois de uma pausa para os jogos internacionais. É sempre difícil, mas, ao mesmo tempo, é uma lição que aprendemos para o nosso futuro”.
Concluindo suas reflexões pós-jogo, o técnico português enfatizou a necessidade de uma rápida recuperação mental para todos no clube. “Precisamos disso, precisamos disso, precisamos disso. Precisamos de todos os jogadores. Essa é a prova. O terceiro goleiro entrou em campo. Vamos precisar de todos os jogadores, de todos os jogadores e de todos os torcedores que possam nos ajudar. Estaremos prontos para o Wolves na sexta-feira”, concluiu.