“É uma pena para os nossos torcedores” – Nuno reage à derrota dramática na FA Cup, que deixou Danny Dyer e a torcida do West Ham em suspense antes de o Leeds acabar com os sonhos de Wembley na disputa de pênaltis

Nuno descreveu a noite como um “jogo muito emocionante do início ao fim” depois de ver sua equipe ser derrotada da maneira mais dramática possível. O West Ham parecia estar totalmente perdido ao perder por 2 a 0 já nos acréscimos, após gols de Ao Tanaka e um pênalti convertido por Dominic Calvert-Lewin.

No entanto, uma impressionante recuperação no final da partida viu Mateus Fernandes e Axel Disasi marcarem aos 93 e 96 minutos, levando a torcida da casa ao delírio — com o ator de Football Factory e EastEnders, Danny Dyer, entre os presentes, torcendo pelo genro Jarrod Bowen das arquibancadas.

“Para os rapazes, é triste, é triste, é triste para nós, especialmente para nossos torcedores, a maneira como eles viram o segundo tempo, a nossa reação, a busca pelo empate, criando as melhores chances, acertando a trave”, comentou Nuno.

Apesar do domínio do West Ham nos 30 minutos extras, incluindo gols anulados por impedimento e bolas na trave, o time não conseguiu encontrar o gol da vitória que sua pressão merecia antes que a loteria dos pênaltis assumisse o controle.