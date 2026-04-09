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“É uma pena” – Luis Enrique ficou frustrado, apesar da vitória esmagadora do PSG sobre o Liverpool na Liga dos Campeões, e revelou estar “surpreso” com a decisão de Arne Slot
O desperdício de oportunidades abala o PSG, apesar da vitória
Os gols de Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia garantiram a vantagem para os anfitriões, mas o placar final escondeu uma partida em que o Liverpool não conseguiu acertar um único chute a gol. Luis Enrique expressou abertamente sua decepção por a eliminatória não ter sido decidida em Paris, sugerindo que seus jogadores deram uma chance ao time da Premier League.
“É uma pena, sem dúvida. Jogamos muito bem, merecíamos mais gols, e acho que é uma pena porque fizemos algumas jogadas muito claras no segundo tempo. Mas é a Liga dos Campeões, e é preciso lembrar que ainda há a partida de volta, mas estamos felizes”, disse ele aoCanal+. Seus sentimentos foram compartilhados pelo craque Kvaratskhelia, que observou que a equipe “deveria ter marcado mais gols” antes de ir para a “atmosfera incrível” de Anfield.
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A surpresa de Luis Enrique com as táticas de Slot
O técnico do PSG confessou ter sido pego de surpresa pela decisão de Slot de abandonar seu esquema tático habitual em favor de uma formação defensiva mais conservadora. O Liverpool entrou em campo inesperadamente com uma defesa de cinco, uma jogada que o holandês afirmou ter sido planejada para neutralizar o “ritmo incrível” dos laterais velozes do PSG. Luis Enrique observou que, embora os adversários frequentemente se adaptem aos campeões franceses, a magnitude da mudança foi inesperada.
“É uma surpresa; é a primeira vez que eles jogam com cinco na defesa este ano”, disse ele. “Eles mudam algumas coisas, o que é normal — os adversários se adaptam a nós. Estamos acostumados com isso, não há problema. Seja qual for a partida ou o estádio, o PSG tentará vencer, como sempre. Sabemos que será difícil em Anfield, que é especial.”
O Liverpool teve “sorte” de ainda estar na disputa
Enquanto os parisienses se mostravam frustrados por não terem marcado um terceiro ou quarto gol, o sentimento no elenco do Liverpool era de sobrevivência. Os Reds estiveram em desvantagem durante toda a partida, tendo dificuldades para contornar a forte pressão alta dos campeões da Ligue 1. Slot foi notavelmente sincero em sua avaliação pós-jogo, reconhecendo que a montanha que eles têm de escalar poderia ter sido muito mais íngreme. Ele disse: “Se refletirmos sobre o jogo como um todo, acho que tivemos sorte de perder apenas por 2 a 0. O primeiro gol foi difícil de engolir. Acho que foi muito bom para nós ainda estarmos na disputa; podemos levá-los para Anfield e sabemos o quanto Anfield pode ser bom para nós.”
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Estrelas do PSG alertam contra a complacência
O vestiário do PSG está bem ciente do histórico do Liverpool de reverter desvantagens em casa, e Achraf Hakimi alertou que a eliminatória está longe de estar decidida, pois o PSG não conseguiu matar o jogo quando tinha o ímpeto na segunda parte. “Sim, acho que tivemos chances claras de marcar mais gols. Deixamos o Liverpool ainda vivo para a segunda partida, mas estamos felizes com o desempenho e temos que continuar assim para a segunda partida”, admitiu Hakimi. O artilheiro Kvaratskhelia acrescentou: “Devíamos ter marcado mais gols. Mas acho que está tudo bem, jogamos uma boa partida, vamos jogar em Anfield, em um ambiente incrível. Estamos prontos e vamos começar a nos preparar hoje para a segunda partida.”