“É uma pena” – Luis Enrique ficou frustrado, apesar da vitória esmagadora do PSG sobre o Liverpool na Liga dos Campeões, e revelou estar “surpreso” com a decisão de Arne Slot

Os gols de Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia garantiram a vantagem para os anfitriões, mas o placar final escondeu uma partida em que o Liverpool não conseguiu acertar um único chute a gol. Luis Enrique expressou abertamente sua decepção por a eliminatória não ter sido decidida em Paris, sugerindo que seus jogadores deram uma chance ao time da Premier League.

“É uma pena, sem dúvida. Jogamos muito bem, merecíamos mais gols, e acho que é uma pena porque fizemos algumas jogadas muito claras no segundo tempo. Mas é a Liga dos Campeões, e é preciso lembrar que ainda há a partida de volta, mas estamos felizes”, disse ele aoCanal+. Seus sentimentos foram compartilhados pelo craque Kvaratskhelia, que observou que a equipe “deveria ter marcado mais gols” antes de ir para a “atmosfera incrível” de Anfield.