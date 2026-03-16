"É uma pena!" - Carlo Ancelotti revela detalhes da mensagem de texto que enviou a Federico Valverde após o hat-trick heroico do astro do Real Madrid contra o Manchester City

Valverde dissipou todas as dúvidas sobre a capacidade ofensiva do Real Madrid na ausência de Kylian Mbappé com um hat-trick histórico no primeiro tempo contra o Manchester City. Vestindo a braçadeira de capitão, o uruguaio de 27 anos precisou de apenas 42 minutos para marcar o primeiro hat-trick de sua carreira, deixando a equipe de Pep Guardiola atordoada na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Valverde demonstrou sua eficiência no palco mais importante, apesar de frequentemente atuar em posições mais recuadas ou como lateral-direito para cobrir em caso de lesões. Antes desta partida, o meio-campista não havia marcado em suas 26 partidas anteriores na Europa, tornando seu desempenho ainda mais impressionante, já que o Real Madrid abriu uma vantagem de 3 a 0.