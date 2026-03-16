AFP
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"É uma pena!" - Carlo Ancelotti revela detalhes da mensagem de texto que enviou a Federico Valverde após o hat-trick heroico do astro do Real Madrid contra o Manchester City
A atuação do capitão no Bernabéu
Valverde dissipou todas as dúvidas sobre a capacidade ofensiva do Real Madrid na ausência de Kylian Mbappé com um hat-trick histórico no primeiro tempo contra o Manchester City. Vestindo a braçadeira de capitão, o uruguaio de 27 anos precisou de apenas 42 minutos para marcar o primeiro hat-trick de sua carreira, deixando a equipe de Pep Guardiola atordoada na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Valverde demonstrou sua eficiência no palco mais importante, apesar de frequentemente atuar em posições mais recuadas ou como lateral-direito para cobrir em caso de lesões. Antes desta partida, o meio-campista não havia marcado em suas 26 partidas anteriores na Europa, tornando seu desempenho ainda mais impressionante, já que o Real Madrid abriu uma vantagem de 3 a 0.
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A piada de Ancelotti sobre o “passaporte brasileiro”
Após a partida, o ex-técnico do Real Madrid, Ancelotti, revelou uma conversa privada que teve com seu ex-jogador. Em entrevista ao Marca, o italiano disse: “Mandei uma mensagem para o Fede Valverde… Eu disse a ele: ‘É uma pena que você não tenha passaporte brasileiro!’” O experiente técnico é, há muito tempo, um dos maiores apoiadores de Valverde, famoso por motivar o jogador com desafios de alto risco relacionados ao seu desempenho. A atual estrutura tática sob o comando de Álvaro Arbeloa continua se beneficiando dessa base, já que Valverde continua sendo o jogador mais consistente do clube nas competições europeias.
A famosa aposta no artilheiro
Os elogios recentes de Ancelotti trazem à memória uma aposta lendária que ele fez com o uruguaio durante sua passagem pela capital espanhola. “Fiz uma aposta com o Fede há anos de que ele marcaria 10 gols em uma temporada — ou eu perderia minha licença de treinador”, relembrou Ancelotti. Essa convicção se confirmou, já que Valverde evoluiu de um jogador incansável para uma verdadeira ameaça de gol. Sua importância para a equipe é inegável; ele atuou em quase todas as partidas europeias nesta temporada, tendo ficado de fora apenas na vitória sobre o Kairat Almaty, quando permaneceu no banco como reserva não utilizado.
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Uma vantagem clara para defender em Manchester
O Real Madrid vai agora ao Etihad Stadium com uma vantagem confortável de três gols, mas a tarefa de conter um Manchester City ferido continua sendo assustadora. A pressão recairá sobre Valverde para que ele repita sua liderança e disciplina defensiva, já que se espera que o City lance uma ofensiva implacável desde o apito inicial.
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