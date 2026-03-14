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"É uma loucura!" – Vincent Kompany, furioso, exige explicações pela expulsão de Luis Díaz, enquanto o Bayern de Munique, com nove jogadores, empata com o Bayer de Leverkusen
Caos na BayArena
Foi uma tarde de altos e baixos para Diaz, que saiu do banco para empatar o jogo aos 69 minutos, anulando a vantagem do Leverkusen. Seu gol ajudou a garantir um ponto para o Bayern, que vinha enfrentando dificuldades desde o cartão vermelho indiscutível recebido por Jackson no primeiro tempo. No entanto, a partida tomou um rumo desagradável quando o árbitro sacou o cartão aos 84 minutos, acusando Diaz de simulação, apesar do leve contato com a perna do goleiro enquanto o ponta tentava driblá-lo.
O empate mantém o Bayern na briga pelo topo da tabela, mas as repercussões da arbitragem devem continuar. Com Jackson e Diaz agora enfrentando suspensões, Kompany terá que reorganizar seu elenco para os próximos jogos, enquanto o clube continua a digerir uma tarde controversa na Renânia do Norte-Vestfália.
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Kompany critica decisão "absurda"
"O pior de tudo é o Lucho Díaz! Por que ele recebeu o cartão amarelo-vermelho, ninguém no estádio sabe hoje. É uma loucura", disse Kompany àDAZN após o apito final. O técnico belga ficou perplexo com a arbitragem, especialmente porque Díaz não pareceu reclamar de pênalti após o contato ter ocorrido. O ponta já estava com um cartão amarelo desde os 74 minutos, após uma entrada com a perna alta.
Kompany continuou a exigir respostas sobre a lógica por trás do segundo cartão, que resultará na suspensão do colombiano para a próxima partida. “Isso dói, é claro. Ele está suspenso para o próximo jogo. Alguém tem que me explicar por que isso é cartão amarelo nesta fase”, acrescentou. A descrença do técnico foi compartilhada por seus jogadores, que sentiram que o árbitro interpretou mal a intenção do atacante em um momento de alta pressão da partida.
Eberl revela o que o árbitro admitiu após a partida
O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, deu uma notícia surpreendente após a partida, afirmando que o árbitro Christian Dingert admitiu seu erro após rever as imagens. “Acabei de falar com o Sr. Dingert. Está tudo bem, foi um bom diálogo. Ele também disse que não era um cartão amarelo-vermelho”, revelou Eberl. No entanto, a admissão serviu de pouco consolo para a diretoria do Bayern, dado o impacto que a decisão teve no desfecho da partida.
Eberl reconheceu a honestidade do árbitro, mas destacou a futilidade da correção após o fato. “Para ele, foi uma simulação clara durante a partida, mas ele viu as imagens agora e disse que não era cartão amarelo-vermelho. Muito honrado, mas não nos ajudou em nada”, explicou o diretor. Como o incidente envolveu um segundo cartão amarelo, e não um cartão vermelho direto, o VAR não pôde intervir e reverter a decisão em campo de acordo com os protocolos atuais.
- Getty Images Sport
A visão dos jogadores sobre a simulação
O vestiário do Bayern se uniu em defesa de Diaz, com muitos destacando que o jogador tentou se manter em pé. Jonathan Tah observou a ausência de “teatralidade” por parte do companheiro, dizendo: “Ele se levanta imediatamente. Sim, ele cai. Ele até é tocado um pouquinho. Mas ele se levanta imediatamente. Ele não faz cena, não encena. E é por isso que me pergunto por que consideraram simulação, reagindo como se ele tivesse encenado.”
O zagueiro Josip Stanisic também achou que a punição foi excessivamente severa, já que o contato foi claramente feito por Blaswich. “Ele sabe que já tem um cartão amarelo, e então ir direto para o amarelo e dar o cartão vermelho, acho severo, especialmente porque ele bate nele. Se fosse uma simulação completamente clara, eu também diria: você nunca deve fazer isso, mas ele bate nele e dá para ver isso”, comentou. O volante Joshua Kimmich foi ainda mais direto, afirmando que o incidente “nem de longe” foi uma simulação.
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