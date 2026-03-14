"É uma loucura!" – Vincent Kompany, furioso, exige explicações pela expulsão de Luis Díaz, enquanto o Bayern de Munique, com nove jogadores, empata com o Bayer de Leverkusen

Foi uma tarde de altos e baixos para Diaz, que saiu do banco para empatar o jogo aos 69 minutos, anulando a vantagem do Leverkusen. Seu gol ajudou a garantir um ponto para o Bayern, que vinha enfrentando dificuldades desde o cartão vermelho indiscutível recebido por Jackson no primeiro tempo. No entanto, a partida tomou um rumo desagradável quando o árbitro sacou o cartão aos 84 minutos, acusando Diaz de simulação, apesar do leve contato com a perna do goleiro enquanto o ponta tentava driblá-lo.

O empate mantém o Bayern na briga pelo topo da tabela, mas as repercussões da arbitragem devem continuar. Com Jackson e Diaz agora enfrentando suspensões, Kompany terá que reorganizar seu elenco para os próximos jogos, enquanto o clube continua a digerir uma tarde controversa na Renânia do Norte-Vestfália.