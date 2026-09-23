'É uma honra, não é injusto!' – Por que Fábio Silva, de Portugal, se recusa a competir com o ídolo Cristiano Ronaldo

O atacante do Borussia Dortmund Fabio Silva celebrou seu retorno à seleção de Portugal após uma ausência de dois anos no cenário internacional. Em boa fase na Alemanha, depois de passagens de aprendizado anteriores pela Premier League, o atacante de 24 anos demonstrou total entusiasmo para trabalhar sob o comando do recém-nomeado técnico Jorge Jesus.

Apesar de enfrentar forte concorrência no ataque ao lado de Gonçalo Ramos e João Félix, Fábio Silva vê sua convocação como um passo crucial.

Ele quer provar seu valor nas reuniões táticas e se firmar como uma opção permanente para a seleção.