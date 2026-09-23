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'É uma honra, não é injusto!' – Por que Fábio Silva, de Portugal, se recusa a competir com o ídolo Cristiano Ronaldo
Fabio Silva abraça retorno a Portugal sob Jorge Jesus
O atacante do Borussia Dortmund Fabio Silva celebrou seu retorno à seleção de Portugal após uma ausência de dois anos no cenário internacional. Em boa fase na Alemanha, depois de passagens de aprendizado anteriores pela Premier League, o atacante de 24 anos demonstrou total entusiasmo para trabalhar sob o comando do recém-nomeado técnico Jorge Jesus.
Apesar de enfrentar forte concorrência no ataque ao lado de Gonçalo Ramos e João Félix, Fábio Silva vê sua convocação como um passo crucial.
Ele quer provar seu valor nas reuniões táticas e se firmar como uma opção permanente para a seleção.
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Atacante rejeita alegações de rivalidade com Ronaldo e chama CR7 de ídolo
Ao abordar o desafio de disputar diretamente posições centrais no ataque com o capitão Cristiano Ronaldo, Fábio Silva descartou as sugestões de que dividir elenco com a lenda seja injusto. Em vez disso, o astro do Dortmund descreveu treinar ao lado de Ronaldo como uma oportunidade dos sonhos para lapidar o próprio jogo.
Ele destacou que estudar a movimentação de Ronaldo e sua mentalidade de elite continua sendo seu principal foco durante o período de treinamentos.
"Não, acho que é mais um prazer estar aqui e aprender com ele", afirmou Fabio Silva. "Ele é um ídolo, sempre me inspirei nele e queria ter essas oportunidades de estar com ele. Vou tentar aprender com ele, entender no que posso melhorar. Todo mundo conhece o valor dele e é uma honra estar aqui com ele."
Táticas de Jesus e parceria com Guirassy impulsionam ascensão do Dortmund
Ao refletir sobre seus primeiros dias trabalhando sob o comando de Jesus, Fabio Silva elogiou as intensas reuniões táticas do veterano treinador e seu histórico comprovado de elevar o nível dos jogadores. Ele observou que seu papel móvel no ataque no Dortmund, recuando para atuar ao lado do homem de referência Serhou Guirassy, complementa o esquema tático de Jesus.
O jogador de 24 anos também confessou um arrependimento pessoal em relação à sua saída precoce e apressada do clube de infância, o FC Porto.
"Eu nunca tinha trabalhado com Jorge Jesus antes, mas não preciso dizer a vocês as grandes coisas que ele fez", explicou Fabio Silva. "Quero aprender muito com ele; todos os jogadores sempre melhoraram com ele. O treinador gosta muito desses aspectos, entende muito, dá para ver por que está onde está. É questão de ouvir e fazer."
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Atacante pede paciência aos jovens enquanto Portugal constrói um novo ciclo
Tendo passado por todas as categorias de base de Portugal, Fábio Silva creditou ao técnico da seleção sub-21, Rui Jorge, e à Federação Portuguesa de Futebol o trabalho de preparar os jovens talentos para o salto ao time principal. Ele pediu aos jogadores em ascensão que foquem no desempenho pelos clubes, confiando ao mesmo tempo no caminho traçado pela federação.
Reencontrando os ex-companheiros de equipe Francisco Conceicao e Pedro Neto, ele destacou a química natural entre eles em campo.
Portugal busca integrar sua arma ofensiva de volta nos próximos compromissos internacionais.
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