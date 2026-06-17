“É uma honra” – Lionel Messi reage ao empatar o recorde histórico de gols na Copa do Mundo, enquanto o capitão da Argentina se inspira no ícone do tênis Rafael Nadal

Com esse espetacular hat-trick, Messi empatou com o ícone alemão Miroslav Klose no topo da lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo. Enquanto o mundo comemora seu mais recente marco, o capitão da Argentina manteve sua habitual humildade ao ser questionado sobre seu lugar nos livros de história ao lado dos maiores atacantes do futebol.

“Não dou atenção aos gols, aos recordes... É uma honra estar ao lado de Klose, Ronaldo também está lá, [Kylian] Mbappé, que marcou dois hoje, mas são apenas estatísticas, nada mais”, comentou ele. “Ronaldo foi um dos maiores que já vi e ele não está em primeiro lugar. Você tenta dar o seu melhor, como sempre. Não vi os gols na TV, estava comemorando com meus companheiros e minha família. Vou assistir direito mais tarde.”

Apesar da conquista histórica e do placar convincente no final, o capitão argentino reconheceu que a partida contra os adversários africanos não foi nada fácil no início. Refletindo sobre a vitória, ele aproveitou a oportunidade para destacar a crescente dificuldade do futebol internacional moderno.

“Eles têm bons jogadores, são dinâmicos e tentamos dominar a partida, mas tivemos dificuldades com a posse de bola, como geralmente acontece, especialmente no primeiro tempo”, comentou Messi. “Dá para ver nesta Copa do Mundo que todas as seleções estão bem preparadas, há times fortes, dá para perceber que ninguém cede nada.”