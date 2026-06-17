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“É uma honra” – Lionel Messi reage ao empatar o recorde histórico de gols na Copa do Mundo, enquanto o capitão da Argentina se inspira no ícone do tênis Rafael Nadal
Nadal, a inspiração para o GOAT
Apesar de completar 39 anos na próxima semana, Messi não deu sinais de cansaço ao rasgar a defesa da Argélia em Kansas City. Em entrevista à ESPN após a partida, o astro do Inter Miami revelou que tem se inspirado em outro grande nome do esporte para manter seu alto nível de desempenho no cenário mundial.
“Estou curtindo isso, me sinto muito bem e feliz em campo”, disse Messi. “Adoro jogar futebol, é minha paixão desde criança e sempre dou o meu melhor. Estamos assistindo a uma série sobre Rafael Nadal agora e me sinto como ele, nesse sentido, de dar tudo de si e aproveitar o que se faz.”
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Igualando Klose e prestando homenagem às lendas
Com esse espetacular hat-trick, Messi empatou com o ícone alemão Miroslav Klose no topo da lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo. Enquanto o mundo comemora seu mais recente marco, o capitão da Argentina manteve sua habitual humildade ao ser questionado sobre seu lugar nos livros de história ao lado dos maiores atacantes do futebol.
“Não dou atenção aos gols, aos recordes... É uma honra estar ao lado de Klose, Ronaldo também está lá, [Kylian] Mbappé, que marcou dois hoje, mas são apenas estatísticas, nada mais”, comentou ele. “Ronaldo foi um dos maiores que já vi e ele não está em primeiro lugar. Você tenta dar o seu melhor, como sempre. Não vi os gols na TV, estava comemorando com meus companheiros e minha família. Vou assistir direito mais tarde.”
Apesar da conquista histórica e do placar convincente no final, o capitão argentino reconheceu que a partida contra os adversários africanos não foi nada fácil no início. Refletindo sobre a vitória, ele aproveitou a oportunidade para destacar a crescente dificuldade do futebol internacional moderno.
“Eles têm bons jogadores, são dinâmicos e tentamos dominar a partida, mas tivemos dificuldades com a posse de bola, como geralmente acontece, especialmente no primeiro tempo”, comentou Messi. “Dá para ver nesta Copa do Mundo que todas as seleções estão bem preparadas, há times fortes, dá para perceber que ninguém cede nada.”
Superando as decepções amorosas do passado
Ao refletir sobre sua carreira lendária na seleção nacional, Messi falou sobre a jornada emocionante, desde a decepção das finais perdidas até a recente era de ouro sob o comando de Lionel Scaloni. Ele admitiu que a perspectiva na Argentina mudou significativamente desde o triunfo de 2022 no Catar e os títulos da Copa América.
“Houve momentos bons, momentos ruins, muitos momentos ruins, mas, felizmente, as coisas mudaram e agora eu curto a seleção de uma maneira diferente”, disse ele. “Somos um país muito voltado para resultados; perdemos três finais seguidas e aquele grupo ficou marcado por isso. Depois da vitória, tudo o que conquistamos depois é valorizado muito mais, com uma Copa do Mundo e duas Copas América.”
Ele acrescentou: “Obrigado aos argentinos por terem vindo, por estarem aqui, assim como fizeram no Catar.”
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Foco na preparação física e na sétima Copa do Mundo
Apesar de estar disputando sua sexta Copa do Mundo, Messi continua em excelente forma física e com grande vontade de vencer. Embora tenha rido das sugestões de que poderia disputar um sétimo torneio em 2030, ele enfatizou que seu compromisso com a excelência nunca vacilou durante sua passagem pela Major League Soccer, no Inter Miami.
“Me senti bem, me preparei fisicamente da melhor maneira possível para estar no mesmo nível dos meus companheiros”, disse ele sobre sua forma atual. “Tudo o que vier a seguir é para eu aproveitar; quero continuar competindo. Em Miami, nunca parei de me esforçar, de querer mais, de dar o meu melhor e de me sentir bem mental e fisicamente. Eu sei que só há dois campeões consecutivos da Copa do Mundo? Sim, mas precisamos continuar assim, dar tudo de nós pelo grupo, e vamos ver.”