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Laimer UpamecanoIMAGO / imagebroker
Christian Guinin

Traduzido por

"É uma hipótese plausível neste momento": Será que duas estrelas do FC Bayern de Munique nem sequer vão entrar em campo contra a Atalanta de Bergamo?

Vincent Kompany está pensando em não escalar dois titulares habituais do Bayern de Munique para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta de Bergamo.

Trata-se de Dayot Upamecano e Konrad Laimer, que correm o risco de serem suspensos devido aos cartões amarelos recebidos até agora na competição em curso. Enquanto o zagueiro central francês acumula dois cartões amarelos, o austríaco já soma quatro (a suspensão é aplicada a partir do terceiro e do quinto cartão amarelo).

  • Caso ambos recebam mais um cartão amarelo contra a Atalanta e, ao mesmo tempo, o Bayern de Munique garanta sua classificação para as quartas de final, eles ficariam suspensos para um eventual confronto contra o Manchester City ou o Real Madrid.

    Na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Bergamo, Kompany deixou claro que prefere não deixar a situação chegar a esse ponto: “No momento, é uma consideração lógica”, respondeu ele à pergunta sobre se Upamecano e Laimer ficariam no banco para não correrem riscos.

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  • Vincent Kompany Bayern 2026Getty Images

    Kompany: "Nessa situação, não temos muita escolha"

    “Nessa situação, não há muita escolha. Quem não pensaria nisso? É assim que as coisas são. O fato é que, se receberem um cartão amarelo amanhã, estarão suspensos para o próximo jogo. Mas, se for necessário, é assim que tem que ser. Não há o que pensar a mais”, afirmou o técnico do clube mais campeão da Alemanha.

    Kompany não revelou quem poderia entrar no time no lugar de Upamecano e Laimer. Na zaga, Min-Jae Kim tem assumido a substituição repetidamente; o sul-coreano poderia começar ao lado de Jonathan Tah. Laimer atuou recentemente como lateral-esquerdo; nessa posição, após a lesão de Alphonso Davies, Tom Bischof seria provavelmente a primeira alternativa.

    De qualquer forma, o time de Munique chega para a partida de volta em uma excelente posição. Há uma semana, a equipe de Kompany derrotou os italianos por 6 a 1; uma eliminação seria, portanto, quase um milagre. Nas quartas de final, muito provavelmente o Real Madrid estaria à espera, time que também venceu por 3 a 0 a partida de ida contra o ManCity.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    DataHoraPartida
    Quarta-feira, 18 de março21hFC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões)
    Sábado, 21 de março15h30FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15h30SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
    Sábado, 11 de abril18h30FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
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