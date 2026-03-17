"É uma hipótese plausível neste momento": Será que duas estrelas do FC Bayern de Munique nem sequer vão entrar em campo contra a Atalanta de Bergamo?

“Nessa situação, não há muita escolha. Quem não pensaria nisso? É assim que as coisas são. O fato é que, se receberem um cartão amarelo amanhã, estarão suspensos para o próximo jogo. Mas, se for necessário, é assim que tem que ser. Não há o que pensar a mais”, afirmou o técnico do clube mais campeão da Alemanha.

Kompany não revelou quem poderia entrar no time no lugar de Upamecano e Laimer. Na zaga, Min-Jae Kim tem assumido a substituição repetidamente; o sul-coreano poderia começar ao lado de Jonathan Tah. Laimer atuou recentemente como lateral-esquerdo; nessa posição, após a lesão de Alphonso Davies, Tom Bischof seria provavelmente a primeira alternativa.

De qualquer forma, o time de Munique chega para a partida de volta em uma excelente posição. Há uma semana, a equipe de Kompany derrotou os italianos por 6 a 1; uma eliminação seria, portanto, quase um milagre. Nas quartas de final, muito provavelmente o Real Madrid estaria à espera, time que também venceu por 3 a 0 a partida de ida contra o ManCity.