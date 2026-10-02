Autor do gol, James ressaltou o valor desta atuação desafiadora para reconstruir a confiança do elenco no cenário internacional. Falando à BBC Match of the Day Wales, o ex-atacante do Manchester United refletiu sobre a nova determinação da equipe: "É uma vitória enorme, nos faz somar os primeiros pontos neste grupo.

"Ficamos realmente decepcionados depois dos dois primeiros jogos, especialmente contra a Dinamarca, não fomos exatamente nós. Hoje à noite fomos nós, defendemos bem desde a frente, muita gente teria nos descartado depois do primeiro gol, mas foi ótimo para nós marcar antes do intervalo e isso nos deu esse impulso."

Destacando o esforço coletivo por trás da reação, ele acrescentou: "É mérito da comissão técnica e dos jogadores por termos nos recuperado depois dos primeiros jogos, os torcedores também foram incríveis esta noite, então realmente nos ajudaram."