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CORRECTION / FBL-NATIONS-WAL-NORAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

'É uma grande vitória' - Dan James elogia a personalidade de País de Gales enquanto Craig Bellamy conquista uma vitória de impacto sobre a Noruega

D. James
País de Gales
País de Gales x Noruega
Noruega
Liga das Nações A

O ponta Dan James elogiou o País de Gales por demonstrar grande personalidade depois que a equipe de Craig Bellamy saiu atrás e venceu a Noruega, com 10 jogadores, na Liga das Nações. A dramática virada por 2 a 1 no Cardiff City Stadium encerrou uma sequência de seis jogos sem vitória, garantiu aos Dragons o primeiro triunfo na Liga A e deu um impulso moral essencial no grupo.

  • Reação aguerrida encerra sequência sem vitórias

    Os donos da casa mostraram enorme personalidade no Cardiff City Stadium para virar o jogo e conquistar a primeira vitória marcante da era Bellamy contra um adversário mais bem ranqueado. O gol cedo de Oscar Bobb parecia ter desestabilizado o País de Gales antes de James empatar nos acréscimos do primeiro tempo, ao completar de primeira o cruzamento preciso de Sorba Thomas. O cartão vermelho direto para Torbjorn Heggem, 30 segundos após o reinício, deu ao País de Gales controle total da partida, permitindo que Neco Williams cobrasse uma falta sublime com curva e garantisse uma histórica primeira vitória na Liga A da Liga das Nações.

  • Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3Getty Images Sport

    Ponta elogia a implacável resiliência defensiva

    Autor do gol, James ressaltou o valor desta atuação desafiadora para reconstruir a confiança do elenco no cenário internacional. Falando à BBC Match of the Day Wales, o ex-atacante do Manchester United refletiu sobre a nova determinação da equipe: "É uma vitória enorme, nos faz somar os primeiros pontos neste grupo.

    "Ficamos realmente decepcionados depois dos dois primeiros jogos, especialmente contra a Dinamarca, não fomos exatamente nós. Hoje à noite fomos nós, defendemos bem desde a frente, muita gente teria nos descartado depois do primeiro gol, mas foi ótimo para nós marcar antes do intervalo e isso nos deu esse impulso."

    Destacando o esforço coletivo por trás da reação, ele acrescentou: "É mérito da comissão técnica e dos jogadores por termos nos recuperado depois dos primeiros jogos, os torcedores também foram incríveis esta noite, então realmente nos ajudaram."

  • Pressão alta rende virada decisiva

    Uma agressividade sustentada no campo de ataque foi o catalisador para o País de Gales encerrar uma sequência de seis jogos sem vencer no cenário internacional. Ao refletir sobre a sequência de pressão após a perda da bola que levou ao seu gol de empate, o ponta prosseguiu: "Fiquei muito satisfeito com o gol. Queremos pressionar alto e recuperar a bola, e não tínhamos conseguido fazer o último passe, mas felizmente conseguimos e isso nos recolocou no jogo."

    Avaliando como o time de Bellamy administrou a vantagem numérica até o apito final, ele concluiu: "A partir dali fomos brilhantes, começamos bem o segundo tempo e aproveitamos o cartão vermelho, e então a questão era saber se conseguiríamos ir além. Não conseguimos exatamente fazer o terceiro, mas achei que defendemos de forma absolutamente brilhante esta noite."

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  • Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3Getty Images Sport

    Vitória suada recoloca ambições do grupo nos trilhos

    Anular a potente ameaça de Erling Haaland oferece à equipe de Bellamy um valioso modelo enquanto ela administra o restante de sua campanha na elite. Para evitar problemas com o rebaixamento em uma difícil chave da Liga das Nações, o País de Gales precisa manter essa disciplina defensiva. A determinação demonstrada na capital galesa agora dá um impulso vital antes do difícil jogo fora de casa de domingo contra a Dinamarca, em 4 de outubro.

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