AFP
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'É uma grande vitória' - Dan James elogia a personalidade de País de Gales enquanto Craig Bellamy conquista uma vitória de impacto sobre a Noruega
Reação aguerrida encerra sequência sem vitórias
Os donos da casa mostraram enorme personalidade no Cardiff City Stadium para virar o jogo e conquistar a primeira vitória marcante da era Bellamy contra um adversário mais bem ranqueado. O gol cedo de Oscar Bobb parecia ter desestabilizado o País de Gales antes de James empatar nos acréscimos do primeiro tempo, ao completar de primeira o cruzamento preciso de Sorba Thomas. O cartão vermelho direto para Torbjorn Heggem, 30 segundos após o reinício, deu ao País de Gales controle total da partida, permitindo que Neco Williams cobrasse uma falta sublime com curva e garantisse uma histórica primeira vitória na Liga A da Liga das Nações.
- Getty Images Sport
Ponta elogia a implacável resiliência defensiva
Autor do gol, James ressaltou o valor desta atuação desafiadora para reconstruir a confiança do elenco no cenário internacional. Falando à BBC Match of the Day Wales, o ex-atacante do Manchester United refletiu sobre a nova determinação da equipe: "É uma vitória enorme, nos faz somar os primeiros pontos neste grupo.
"Ficamos realmente decepcionados depois dos dois primeiros jogos, especialmente contra a Dinamarca, não fomos exatamente nós. Hoje à noite fomos nós, defendemos bem desde a frente, muita gente teria nos descartado depois do primeiro gol, mas foi ótimo para nós marcar antes do intervalo e isso nos deu esse impulso."
Destacando o esforço coletivo por trás da reação, ele acrescentou: "É mérito da comissão técnica e dos jogadores por termos nos recuperado depois dos primeiros jogos, os torcedores também foram incríveis esta noite, então realmente nos ajudaram."
Pressão alta rende virada decisiva
Uma agressividade sustentada no campo de ataque foi o catalisador para o País de Gales encerrar uma sequência de seis jogos sem vencer no cenário internacional. Ao refletir sobre a sequência de pressão após a perda da bola que levou ao seu gol de empate, o ponta prosseguiu: "Fiquei muito satisfeito com o gol. Queremos pressionar alto e recuperar a bola, e não tínhamos conseguido fazer o último passe, mas felizmente conseguimos e isso nos recolocou no jogo."
Avaliando como o time de Bellamy administrou a vantagem numérica até o apito final, ele concluiu: "A partir dali fomos brilhantes, começamos bem o segundo tempo e aproveitamos o cartão vermelho, e então a questão era saber se conseguiríamos ir além. Não conseguimos exatamente fazer o terceiro, mas achei que defendemos de forma absolutamente brilhante esta noite."
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Vitória suada recoloca ambições do grupo nos trilhos
Anular a potente ameaça de Erling Haaland oferece à equipe de Bellamy um valioso modelo enquanto ela administra o restante de sua campanha na elite. Para evitar problemas com o rebaixamento em uma difícil chave da Liga das Nações, o País de Gales precisa manter essa disciplina defensiva. A determinação demonstrada na capital galesa agora dá um impulso vital antes do difícil jogo fora de casa de domingo contra a Dinamarca, em 4 de outubro.
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