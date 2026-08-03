'É uma grande mudança para ele!' - Jermaine Jenas pede que Lewis Hall, astro de £ 60 milhões do Newcastle, se junte ao Manchester United

O ex-meio-campista do Newcastle Jenas acredita que uma transferência para o Manchester United representaria um grande passo à frente na carreira de Hall.

Falando à 10bet, Jenas deu sua avaliação: "Acho que é uma grande transferência para ele, realmente acho. Ele teve um par de anos fantástico no Newcastle. Acho que ele obviamente era um grande torcedor do Newcastle United depois de ir para lá vindo do Chelsea e tudo mais, mas é um daqueles jogadores para os quais as pessoas olham e dizem que ele provavelmente deveria estar na Copa do Mundo.

"Como eu disse, ele teve um ano bom e sólido; seu desenvolvimento, ano após ano, parece estar ficando cada vez melhor.

"Um clube como o Manchester United vir atrás dele é um enorme passo na direção certa, não só para o United, porque ele é consistente semana após semana, mas também é uma grande perda para o Newcastle, não vou mentir. Para ele e para sua carreira pessoal, é uma grande transferência."