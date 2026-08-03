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'É uma grande mudança para ele!' - Jermaine Jenas pede que Lewis Hall, astro de £ 60 milhões do Newcastle, se junte ao Manchester United
United mira lateral do Newcastle
O Manchester United identificou o lateral-esquerdo do Newcastle Hall como alvo prioritário de transferência para oferecer forte concorrência a Shaw. O jogador de 21 anos supostamente está interessado em se transferir para Old Trafford depois de ficar frustrado em St James' Park após sua ausência da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. Embora relutante em perder seu valioso ativo, a diretoria do Newcastle está disposta a considerar propostas iniciais na casa de £ 60 milhões após o desejo do jogador de sair.
- News Images
Jenas apoia mudança para Old Trafford
O ex-meio-campista do Newcastle Jenas acredita que uma transferência para o Manchester United representaria um grande passo à frente na carreira de Hall.
Falando à 10bet, Jenas deu sua avaliação: "Acho que é uma grande transferência para ele, realmente acho. Ele teve um par de anos fantástico no Newcastle. Acho que ele obviamente era um grande torcedor do Newcastle United depois de ir para lá vindo do Chelsea e tudo mais, mas é um daqueles jogadores para os quais as pessoas olham e dizem que ele provavelmente deveria estar na Copa do Mundo.
"Como eu disse, ele teve um ano bom e sólido; seu desenvolvimento, ano após ano, parece estar ficando cada vez melhor.
"Um clube como o Manchester United vir atrás dele é um enorme passo na direção certa, não só para o United, porque ele é consistente semana após semana, mas também é uma grande perda para o Newcastle, não vou mentir. Para ele e para sua carreira pessoal, é uma grande transferência."
Newcastle enfrenta um verão turbulento
Essa especulação sobre transferência surge em meio a uma grande turbulência no Newcastle após a saída do técnico Eddie Howe e a ida de Sandro Tonali para o Tottenham. Hall inicialmente chegou ao Newcastle por empréstimo vindo do Chelsea em agosto de 2023, antes de concluir uma transferência definitiva de £ 28 milhões no verão seguinte, consolidando-se como um dos laterais-esquerdos mais consistentes da Premier League. Seu futuro incerto coincide com a busca do Newcastle por estabilidade, com o técnico do Al-Ahli, Matthias Jaissle, surgindo como um dos principais candidatos para suceder Howe.
- Sports Press Photo
Teste na estreia do Liverpool se aproxima
O Newcastle vai iniciar sua campanha na Premier League com um teste difícil recebendo o Liverpool em 23 de agosto. A diretoria do Newcastle precisa concluir rapidamente a nomeação de um novo técnico e resolver a situação da transferência de Hall antes do fechamento da janela de verão.
Para o United, a contratação de um novo lateral segue sendo uma prioridade vital para administrar a carga de trabalho de Shaw, propenso a lesões, e se preparar para a Liga dos Campeões nesta temporada.
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