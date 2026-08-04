Getty Images Sport
Traduzido por
'É uma grande contratação': Mateo Kovacic aposta que o novo reforço de £ 116 milhões, Elliot Anderson, vai brilhar no Manchester City
Kovacic empolgado com a chegada de Anderson
Kovacic compartilhou seu entusiasmo com a mais recente investida do clube no mercado, destacando especificamente o impacto que espera de Anderson. O meio-campista de 23 anos concluiu uma sensacional transferência de £ 116 milhões junto ao Nottingham Forest, após uma campanha brilhante em que atuou nas 38 partidas da Premier League. Sua chegada representa uma importante demonstração de ambição do atual campeão, que busca evoluir seu elenco sob o comando de Maresca.
Kovacic expressou sua admiração pelas qualidades físicas e técnicas do jovem. "Acho que muita qualidade, muita força física, porque ele mostrou que é capaz de correr muito, ser bom com a bola, ser bom sem a bola", observou o meio-campista croata. "Ele é jovem, então ainda pode melhorar muito no City, e acho que é uma grande contratação para nós."
- Getty Images Sport
Preenchendo o vazio deixado por Rodri
Uma subtrama significativa para o início da temporada do City é a ausência de Rodri, que está se recuperando de uma cirurgia nas costas. É improvável que o internacional espanhol atue nas primeiras semanas da campanha, criando um vazio tático no coração do meio-campo. Kovacic, que jogou por 45 minutos em um amistoso recente contra a Inter, vê isso como uma oportunidade para demonstrar sua versatilidade e confiabilidade. Além disso, Rodri tem sido ligado a uma transferência de verão para o Real Madrid.
Maresca já indicou que vai confiar na experiência dentro de seu elenco para atravessar esse período. "Já joguei junto com Rodri e também sem ele", explicou. "Então, com ele não estando aqui agora, eu certamente posso ocupar essa função, mas vamos ver quando ele voltar."
O fascínio da Premier League
Kovacic acredita que a Premier League continua sendo o auge do futebol mundial. Ele apontou a recente chegada de meio-campistas caros como prova da força e da profundidade incomparáveis da liga. O croata acredita que o nível de competitividade nunca foi tão alto. Para Kovacic, o desafio de competir contra os melhores jogadores do mundo toda semana é o que o mantém motivado no mais alto nível do jogo.
"Acho que é a melhor liga e os melhores jogadores estão aqui", afirmou. "Há alguns meio-campistas incríveis. O Newcastle tem Bruno [Guimaraes], o Aston Villa tem muitos bons meio-campistas. O United agora está trazendo meio-campistas. Então, acho que todo clube tem alguns grandes meio-campistas."
- Getty Images Sport
Craque da Croácia aborda planos para o futuro
Enquanto o foco tem estado nas novas chegadas, Kovacic também teve de lidar com especulações sobre o próprio futuro no City. Com o interesse supostamente vindo dos gigantes da Serie A Juventus e de seu ex-clube Inter de Milão, o jogador de 32 anos entra no último ano de seu contrato atual sem que uma renovação ainda esteja em pauta. No entanto, apesar de ter feito apenas nove partidas na última temporada devido a persistentes lesões no tendão de Aquiles e no tornozelo, Kovacic segue firme na ideia de que tem um papel importante a desempenhar em Manchester.
O meio-campista tratou de afastar rapidamente os rumores, afirmando que a comunicação do clube tem sido consistentemente positiva. "Não senti pontos de interrogação por parte deles. Conversei com eles, e foi dito que contam comigo, o que foi importante para mim ouvir deles", esclareceu Kovacic.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.