Kovacic compartilhou seu entusiasmo com a mais recente investida do clube no mercado, destacando especificamente o impacto que espera de Anderson. O meio-campista de 23 anos concluiu uma sensacional transferência de £ 116 milhões junto ao Nottingham Forest, após uma campanha brilhante em que atuou nas 38 partidas da Premier League. Sua chegada representa uma importante demonstração de ambição do atual campeão, que busca evoluir seu elenco sob o comando de Maresca.

Kovacic expressou sua admiração pelas qualidades físicas e técnicas do jovem. "Acho que muita qualidade, muita força física, porque ele mostrou que é capaz de correr muito, ser bom com a bola, ser bom sem a bola", observou o meio-campista croata. "Ele é jovem, então ainda pode melhorar muito no City, e acho que é uma grande contratação para nós."