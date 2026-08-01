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"É uma fraqueza minha": estrela do Barcelona, Wojciech Szczesny faz admissão sincera sobre hábito de fumar que ele "não está disposto a combater"
Vida pessoal do goleiro
O goleiro do Barcelona Szczesny abordou com franqueza seu hábito de fumar em entrevista ao The Athletic. O arqueiro de 36 anos reconheceu seu vício em nicotina como um hábito nocivo do qual não conseguiu se livrar. Apesar de ser visto como pouco profissional, o polonês optou por permanecer completamente aberto em relação ao seu estilo de vida fora de campo.
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Szczesny faz admissão sincera
O ex-goleiro da Juventus ofereceu sua perspectiva sobre manter a honestidade em relação ao seu estilo de vida pessoal. Ele disse: "Pode não parecer a coisa mais profissional do mundo, mas eu sou quem eu sou. As pessoas sabem que eu tenho um vício do qual não consigo me livrar."
Ele chegou a destacar que torcedores do Barcelona criaram um canto fazendo referência explícita ao seu hábito de fumar, acrescentando: "Eu nunca tive um canto para mim antes, então isso já é uma coisa surpreendente. Eu gostei. Tento ser o mais autêntico possível, e as pessoas parecem apreciar isso."
Enfatizando que sua transparência sobre a dependência de nicotina é fundamental para explicar por que os torcedores se conectam com ele, o ex-goleiro do Arsenal afirmou: "Eu imagino que muitos jogadores tenham certos vícios, seja nicotina, álcool ou jogo, não sei. Mas há um jogador que é bastante aberto sobre isso, e esse sou eu. E é um vício que eu nem estou disposto a combater. Eu o aceito, e talvez isso simplesmente pareça autêntico para as pessoas.
"As pessoas não acham que eu fumo porque viram uma foto minha escondida tirada por paparazzi. Eu admiti meu vício, e é um vício que muitas pessoas no mundo têm.
"As pessoas provavelmente conseguem se identificar com isso. Eu nem penso em recomendar que as pessoas comecem a fumar. Acho que é algo terrível e que todo mundo deveria evitar. É uma fraqueza minha, mas estou bem com essa fraqueza."
Abordagem descontraída no Barcelona
Szczesny é tão tranquilo em aceitar sua vulnerabilidade que chegou até a usar um chapéu com a palavra "fumante" durante a festa do título do Barcelona. A atitude reforçou uma postura que não tem nenhuma intenção de esconder sua realidade cotidiana dos olhos do público. No fim das contas, esse nível de autenticidade rendeu ao goleiro um respeito especial por parte dos fiéis do clube.
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Bola na trave e na trave do outro lado
Szczesny segue sob contrato com o Barcelona até junho de 2027. Durante a campanha de 2025-26, ele entrou em campo oito vezes em La Liga, sofrendo 15 gols sem manter a meta invicta em nenhuma partida, além de quatro aparições na Champions League, nas quais sofreu seis gols. O goleiro veterano agora se prepara para uma forte concorrência com o titular Joan Garcia antes da nova temporada.
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