O ex-goleiro da Juventus ofereceu sua perspectiva sobre manter a honestidade em relação ao seu estilo de vida pessoal. Ele disse: "Pode não parecer a coisa mais profissional do mundo, mas eu sou quem eu sou. As pessoas sabem que eu tenho um vício do qual não consigo me livrar."

Ele chegou a destacar que torcedores do Barcelona criaram um canto fazendo referência explícita ao seu hábito de fumar, acrescentando: "Eu nunca tive um canto para mim antes, então isso já é uma coisa surpreendente. Eu gostei. Tento ser o mais autêntico possível, e as pessoas parecem apreciar isso."

Enfatizando que sua transparência sobre a dependência de nicotina é fundamental para explicar por que os torcedores se conectam com ele, o ex-goleiro do Arsenal afirmou: "Eu imagino que muitos jogadores tenham certos vícios, seja nicotina, álcool ou jogo, não sei. Mas há um jogador que é bastante aberto sobre isso, e esse sou eu. E é um vício que eu nem estou disposto a combater. Eu o aceito, e talvez isso simplesmente pareça autêntico para as pessoas.

"As pessoas não acham que eu fumo porque viram uma foto minha escondida tirada por paparazzi. Eu admiti meu vício, e é um vício que muitas pessoas no mundo têm.

"As pessoas provavelmente conseguem se identificar com isso. Eu nem penso em recomendar que as pessoas comecem a fumar. Acho que é algo terrível e que todo mundo deveria evitar. É uma fraqueza minha, mas estou bem com essa fraqueza."