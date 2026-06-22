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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

“É uma energia incrível!” – Mohamed Salah reage após levar o Egito à sua primeira vitória de todos os tempos na Copa do Mundo, com um gol e uma assistência contra a Nova Zelândia

M. Salah
Copa do Mundo
Egito
Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia

Mohamed Salah foi o destaque da vitória do Egito, que saiu atrás no placar, mas acabou vencendo a Nova Zelândia por 3 a 1 em Vancouver, garantindo a primeira vitória da história do país em uma Copa do Mundo. O atacante do Liverpool marcou um gol e deu uma assistência, ajudando os Faraós a reverterem o déficit inicial, assumindo a liderança do Grupo G e reforçando suas esperanças de chegar às oitavas de final.

  • Surpreso no primeiro tempo

    O Egito conquistou uma vitória histórica por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia no BC Place, garantindo a primeira vitória de sua história em uma Copa do Mundo. Os Faraós se recuperaram de um revés no início da partida para somar os três pontos e chegar a quatro pontos no Grupo G, após empatarem com a Bélgica na estreia.

    Apesar de entrar em campo como grande favorito, com Salah e Omar Marmoush liderando o ataque, o Egito sofreu um golpe inesperado aos 15 minutos. Uma falha na defesa durante uma jogada ensaiada permitiu que o neozelandês Finn Surman subisse mais alto e mandasse para o fundo da rede de cabeça, após cobrança de escanteio de Tim Payne, silenciando momentaneamente a barulhenta torcida egípcia.

    Os All Whites, que já haviam demonstrado sua resiliência no empate em 2 a 2 com o Irã, pareciam capazes de manter a vantagem enquanto o Egito lutava para encontrar seu ritmo no primeiro tempo. No entanto, a qualidade técnica da seleção egípcia acabou prevalecendo, e a equipe passou a dominar a posse de bola e ditar o ritmo após o intervalo.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O rei egípcio assume o controle

    A virada começou de fato aos 58 minutos, quando Mostafa Ziko aproveitou um cruzamento perfeito de Mohamed Hany para cabecear o gol de empate. Esse gol mudou completamente o rumo da partida e, apenas nove minutos depois, chegou o momento pelo qual o estádio esperava. Desta vez, Ziko assumiu o papel de assistente, fazendo uma jogada de um-dois com Salah que permitiu ao capitão se posicionar. Salah não decepcionou, soltando um chute poderoso de pé esquerdo, sua marca registrada, que voou para o fundo da rede, dando a vantagem ao Egito. Mahmoud Trezeguet, então, selou a vitória aos 82 minutos, cabeceando para o gol após um escanteio cobrado por Salah.

  • Salah encantado com a atmosfera

    Após o apito final, Salah comentou tanto sobre o resultado quanto sobre o apoio que o Egito recebeu em Vancouver.

    “É uma grande conquista para todos os jogadores. É uma grande vitória. O clima está ótimo. O próximo jogo é muito importante”, disse o capitão do Egito aos repórteres depois de ajudar a inspirar a virada histórica.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A classificação para a fase eliminatória está ao alcance

    O Egito chega à sua última partida da fase de grupos cheio de confiança após conquistar uma vitória histórica. Com quatro pontos nas duas primeiras partidas, os Faraós se colocaram em uma posição sólida para disputar uma vaga nas oitavas de final. Na última partida da fase de grupos, o Egito enfrentará o Irã no Seattle Stadium neste sábado, buscando terminar na liderança do Grupo G.

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