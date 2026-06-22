“É uma energia incrível!” – Mohamed Salah reage após levar o Egito à sua primeira vitória de todos os tempos na Copa do Mundo, com um gol e uma assistência contra a Nova Zelândia

O Egito conquistou uma vitória histórica por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia no BC Place, garantindo a primeira vitória de sua história em uma Copa do Mundo. Os Faraós se recuperaram de um revés no início da partida para somar os três pontos e chegar a quatro pontos no Grupo G, após empatarem com a Bélgica na estreia.

Apesar de entrar em campo como grande favorito, com Salah e Omar Marmoush liderando o ataque, o Egito sofreu um golpe inesperado aos 15 minutos. Uma falha na defesa durante uma jogada ensaiada permitiu que o neozelandês Finn Surman subisse mais alto e mandasse para o fundo da rede de cabeça, após cobrança de escanteio de Tim Payne, silenciando momentaneamente a barulhenta torcida egípcia.

Os All Whites, que já haviam demonstrado sua resiliência no empate em 2 a 2 com o Irã, pareciam capazes de manter a vantagem enquanto o Egito lutava para encontrar seu ritmo no primeiro tempo. No entanto, a qualidade técnica da seleção egípcia acabou prevalecendo, e a equipe passou a dominar a posse de bola e ditar o ritmo após o intervalo.