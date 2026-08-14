As consequências da decisão de Hojbjerg de rejeitar uma transferência para o Newcastle United foram rápidas e severas no Orange Velodrome. Apesar de Marseille e Newcastle terem chegado a um acordo total por uma transferência de £ 15 milhões, o ex-meio-campista do Tottenham Hotspur optou por uma reviravolta abrupta que deixou a cúpula do clube francês furiosa.

O jogador de 31 anos havia manifestado o desejo de permanecer no sul da França, mas sua recusa em viabilizar uma transferência que teria ajudado significativamente a situação financeira do Marseille resultou na perda de seu papel de liderança dentro do elenco.

A prova de seu rebaixamento ficou clara durante o amistoso de sexta-feira contra o Atlético de Madrid, quando a escalação confirmou uma mudança na liderança. Hojbjerg foi incluído entre os titulares pelo técnico Bruno Genesio, mas a braçadeira de capitão foi entregue ao internacional dos Estados Unidos Timothy Weah.

Genesio também revelou que a decisão foi tomada pela diretoria do clube e admitiu que não concordou com ela, dizendo: "Vou ser completamente franco, é uma decisão da diretoria com a qual não concordo."



