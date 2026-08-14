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'É uma decisão que eu não compartilho' - técnico do Olympique de Marselha, Bruno Genesio, fala sobre retirada da braçadeira de capitão de Hojbjerg
Braçadeira tirada de Hojbjerg
As consequências da decisão de Hojbjerg de rejeitar uma transferência para o Newcastle United foram rápidas e severas no Orange Velodrome. Apesar de Marseille e Newcastle terem chegado a um acordo total por uma transferência de £ 15 milhões, o ex-meio-campista do Tottenham Hotspur optou por uma reviravolta abrupta que deixou a cúpula do clube francês furiosa.
O jogador de 31 anos havia manifestado o desejo de permanecer no sul da França, mas sua recusa em viabilizar uma transferência que teria ajudado significativamente a situação financeira do Marseille resultou na perda de seu papel de liderança dentro do elenco.
A prova de seu rebaixamento ficou clara durante o amistoso de sexta-feira contra o Atlético de Madrid, quando a escalação confirmou uma mudança na liderança. Hojbjerg foi incluído entre os titulares pelo técnico Bruno Genesio, mas a braçadeira de capitão foi entregue ao internacional dos Estados Unidos Timothy Weah.
Genesio também revelou que a decisão foi tomada pela diretoria do clube e admitiu que não concordou com ela, dizendo: "Vou ser completamente franco, é uma decisão da diretoria com a qual não concordo."
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Pressão financeira no OM
O dono do Marseille, Frank McCourt, estaria furioso com a conduta do jogador, com relatos na França indicando que o empresário americano segue "irritado" com a situação. O clube vem sofrendo uma enorme pressão para reduzir sua elevada folha salarial neste verão por causa de dificuldades financeiras em andamento, e o ganho garantido vindo do Newcastle teria proporcionado o tão necessário alívio.
Ao barrar a saída, Hojbjerg se colocou em uma posição delicada, na qual sua lealdade ao time está sendo vista como um obstáculo à sustentabilidade de longo prazo do clube e aos planos de contratação.
O experiente meio-campista havia se juntado originalmente ao Marseille por empréstimo vindo do Tottenham durante a temporada 2024-25, em um acordo que incluía uma cláusula de compra obrigatória no valor de £ 17 milhões, acionada oficialmente no início deste ano. No entanto, o desejo do clube de lucrar com ele apenas alguns meses depois destaca a natureza volátil de sua atual situação econômica.
O verão de frustração do Newcastle continua
Para o Newcastle United, a recusa representa mais um golpe no que se tornou um verão de forte turbulência em St. James' Park. O Newcastle havia identificado Hojbjerg como o organizador experiente ideal para dar sustentação ao meio-campo do novo técnico Matthias Jaissle, mas agora terá de buscar reforços em outro lugar.
O clube já sofreu uma enorme perda de talento nesta janela, tendo autorizado as vendas de grande repercussão do ex-capitão Bruno Guimaraes para o Arsenal, do ponta Anthony Gordon para o Barcelona e de Sandro Tonali para o Tottenham.
As dificuldades no mercado de contratações vêm na sequência da saída surpreendente de Eddie Howe, o homem responsável por encerrar o jejum de títulos do clube e levá-lo de volta à Champions League, que deixou o cargo em 31 de julho.
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Qual é o próximo passo para Hojbjerg?
Apesar das medidas disciplinares internas, Hojbjerg continua sendo um nome muito cobiçado nas semanas finais da janela de transferências europeia. Embora tenha manifestado preferência por permanecer no Marseille, o desgaste na relação com a diretoria do clube pode forçar uma saída tardia para outro destino.
Entende-se que o Milan acompanha de perto a situação e pode oferecer ao dinamarquês uma rota alternativa para deixar a França caso sua permanência no Marseille se torne insustentável após a perda da braçadeira de capitão.
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