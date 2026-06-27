“É uma Copa do Mundo desastrosa!” - O capitão do Irã critica duramente a FIFA e Gianni Infantino pelo tratamento “injusto” recebido na Copa do Mundo, enquanto o técnico exorta o mundo do futebol a “enfrentar” os EUA

Em declarações após a partida, Taremi questionou a forma como a FIFA lidou com a situação do Irã e afirmou que a entidade não cumpriu as promessas feitas no início do torneio. Ele também destacou a ausência de pessoal essencial de logística e recuperação devido a problemas com vistos e criticou a organização das viagens da equipe.

“É uma Copa do Mundo desastrosa; um desastre”, disse Taremi, conforme citado pelo The Athletic. “Quero dizer, a FIFA tem que resolver todos os problemas aqui, mas, infelizmente, não conseguiu resolvê-los desde o início. O Sr. Infantino veio ao nosso vestiário após a primeira partida contra a Nova Zelândia e disse: ‘É só o começo’.

“Não temos nossa equipe de logística aqui — eles não têm visto. Como é possível que tenhamos sempre que viajar de Tijuana? Adoramos o povo de Tijuana. Adoramos o México. São pessoas humildes e nós as amamos, mas, como jogador profissional em uma competição profissional, isso não está certo.

“Não é justo. Nossa opinião é que não é justo. É justo para a FIFA? Tudo bem, se para eles está tudo certo. Mas não é justo. Quem quer nos ajudar? Se eles querem que a gente saia, então tudo bem, vamos sair. Mas isso não é justo. Não temos equipe de recuperação nem de logística para nos ajudar. Sempre reclamamos dessas coisas, mas ninguém ajuda, ninguém.”