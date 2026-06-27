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“É uma Copa do Mundo desastrosa!” - O capitão do Irã critica duramente a FIFA e Gianni Infantino pelo tratamento “injusto” recebido na Copa do Mundo, enquanto o técnico exorta o mundo do futebol a “enfrentar” os EUA
As frustrações do Irã na Copa do Mundo chegam ao auge
Os problemas fora de campo do Irã ofuscaram o empate conquistado com muito esforço contra o Egito, já que Taremi criticou publicamente a FIFA pelo tratamento dado à equipe durante o torneio. A delegação foi afetada por problemas com vistos que impediram 11 dirigentes de se juntarem à equipe, enquanto as repetidas viagens entre sua base em Tijuana e os jogos nos Estados Unidos criaram desafios logísticos significativos. Taremi afirmou que a FIFA não conseguiu resolver os problemas, apesar das garantias dadas pelo presidente Infantino após a partida de estreia do Irã contra a Nova Zelândia.
- AFP
O Taremi dá vazão à sua frustração
Em declarações após a partida, Taremi questionou a forma como a FIFA lidou com a situação do Irã e afirmou que a entidade não cumpriu as promessas feitas no início do torneio. Ele também destacou a ausência de pessoal essencial de logística e recuperação devido a problemas com vistos e criticou a organização das viagens da equipe.
“É uma Copa do Mundo desastrosa; um desastre”, disse Taremi, conforme citado pelo The Athletic. “Quero dizer, a FIFA tem que resolver todos os problemas aqui, mas, infelizmente, não conseguiu resolvê-los desde o início. O Sr. Infantino veio ao nosso vestiário após a primeira partida contra a Nova Zelândia e disse: ‘É só o começo’.
“Não temos nossa equipe de logística aqui — eles não têm visto. Como é possível que tenhamos sempre que viajar de Tijuana? Adoramos o povo de Tijuana. Adoramos o México. São pessoas humildes e nós as amamos, mas, como jogador profissional em uma competição profissional, isso não está certo.
“Não é justo. Nossa opinião é que não é justo. É justo para a FIFA? Tudo bem, se para eles está tudo certo. Mas não é justo. Quem quer nos ajudar? Se eles querem que a gente saia, então tudo bem, vamos sair. Mas isso não é justo. Não temos equipe de recuperação nem de logística para nos ajudar. Sempre reclamamos dessas coisas, mas ninguém ajuda, ninguém.”
Ghalenoei pede que a FIFA “se imponha” aos anfitriões
A frustração foi compartilhada pelo técnico Ghalenoei, que direcionou sua ira aos Estados Unidos, na qualidade de co-anfitrião. A equipe foi forçada a mudar sua base de treinamento do Arizona para o México pouco antes do torneio devido ao conflito militar em curso entre os EUA e o Irã, uma mudança que a comissão técnica acredita ter prejudicado a recuperação física dos jogadores.
“Sei que o Sr. Infantino fez o possível para minimizar os problemas ao máximo, mas foi o anfitrião que não agiu muito bem conosco”, explicou Ghalenoei, conforme citado pelo The Guardian. “Peço à Fifa que não permita que os anfitriões tratem as seleções e os jogadores da mesma forma no futuro. Espero que o Sr. Infantino realmente se posicione contra esse tipo de comportamento.
“O comportamento deles em relação a nós tem sido realmente terrível e esperamos que o mundo fique ciente disso. Eles não nos deixaram chegar duas semanas antes e nem dois dias antes de cada partida. Isso realmente nos prejudicou. E ainda tivemos uma guerra também. Apesar de todos esses problemas, conseguimos ter um bom desempenho e o mundo está orgulhoso dos iranianos e da nossa seleção. Acho que essa é a nossa maior conquista, apesar de todos os obstáculos e dificuldades que colocaram em nosso caminho.”
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As esperanças do Irã de se classificar continuam vivas
Apesar da controvérsia em curso, o Irã ainda tem uma chance matemática de chegar às oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas do torneio. No entanto, a seleção espera que as perturbações fora de campo não prejudiquem sua preparação, enquanto aguarda o resultado das partidas restantes da fase de grupos.