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"É uma bomba" — pai de Cristian Romero confirma valor da cláusula de rescisão do Tottenham em meio a rumores "surpreendentes" de transferência
Victor Romero quebra o silêncio sobre os rumores de transferência
O pai de Cristian Romero, estrela do Tottenham Hotspur, Víctor, se pronunciou sobre as recentes notícias que sugerem que seu filho estaria pensando em deixar o norte de Londres.
Em entrevista à Cadena 3 sobre os últimos rumores, Víctor admitiu que a situação se agravou rapidamente. “É uma bomba que não para de crescer. Espero que seja verdade; como torcedor do Belgrano e pai, o que mais eu poderia querer, mas não sei de nada”, afirmou.
Ele expressou surpresa com as alegações, observando que “Cuti não é do tipo que faz declarações, é por isso que me surpreende”.
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A cláusula de rescisão secreta revelada
Uma das revelações mais significativas diz respeito às condições financeiras necessárias para tirar o campeão da Copa do Mundo do Estádio do Tottenham Hotspur. Apesar de ter assinado um novo contrato recentemente, parece que existem cláusulas específicas que permitem que determinados clubes concretizem uma transferência por uma quantia fixa. O pai de Romero confirmou que o Spurs buscaria, no mínimo, recuperar seu investimento inicial caso ocorresse uma venda. “Ele tem mais dois anos de contrato com o Tottenham e uma cláusula de rescisão muito alta. O clube inglês não vai deixá-lo sair de graça; o valor fica entre US$ 50 e 70 milhões [€ 43,4 a 60,6 milhões]. Para mim, eles vão querer recuperar o que investiram”, explicou.
Notícias anteriores sugeriram que uma cláusula especial “preferencial” permite que o trio espanhol formado por Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona o contrate por € 60 milhões (£ 52 milhões/$ 69 milhões).
A frustração pessoal de Romero no Spurs
Os comentários do pai do zagueiro surgem num momento em que o próprio jogador admitiu estar sentindo o peso da difícil temporada do Tottenham.
O Spurs encontra-se atualmente em uma posição precária na Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento sob a nova comissão técnica.
Enquanto cumpria compromissos com a seleção, o zagueiro central fez uma avaliação direta de sua situação atual. Ele confessou que “não está passando pelo melhor momento” no Tottenham, embora tenha reafirmado seu profissionalismo.
“Acima de tudo, preciso me recompor, preciso me concentrar no clube agora”, acrescentou, reconhecendo a necessidade de ajudar a equipe a sair da parte de baixo da tabela.
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Um possível retorno à Argentina
Talvez o aspecto mais surpreendente das notícias recentes seja a informação de que Romero poderia, eventualmente, pensar em voltar às suas raízes no Club Atlético Belgrano. Embora uma transferência para um gigante europeu como o Real Madrid continue sendo o passo profissional mais provável, a atração sentimental pelo clube da sua infância continua sendo um fator a ser considerado no futuro.
“Não sei de nada, mas no futebol tudo pode acontecer”, acrescentou Victor Romero quando questionado sobre os rumores envolvendo o Belgrano. “Hoje você pode estar pensando em ficar perto da sua família, e amanhã eles montam um time para ganhar o campeonato e tudo muda. Não quero mentir.”