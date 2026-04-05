"É uma bomba" — pai de Cristian Romero confirma valor da cláusula de rescisão do Tottenham em meio a rumores "surpreendentes" de transferência

O pai de Cristian Romero, estrela do Tottenham Hotspur, Víctor, se pronunciou sobre as recentes notícias que sugerem que seu filho estaria pensando em deixar o norte de Londres.

Em entrevista à Cadena 3 sobre os últimos rumores, Víctor admitiu que a situação se agravou rapidamente. “É uma bomba que não para de crescer. Espero que seja verdade; como torcedor do Belgrano e pai, o que mais eu poderia querer, mas não sei de nada”, afirmou.

Ele expressou surpresa com as alegações, observando que “Cuti não é do tipo que faz declarações, é por isso que me surpreende”.